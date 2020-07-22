FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 100

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Vadens:

В смысле это индюк матроскина? Насчёт дробей согласен.

Такое может быть,отправляю в личку тебе.

Ок.

Текст пояснения сам снесешь

Остальное норм

Удалять  не будет (мой косяк), после запятой цифер нет

Цвет надписи меняется тут: clrRed

Названия цвета тут:

Можно сделать внешним параметром при желании

Файлы:
MgnLvl.mq4  3 kb
 
Renat Akhtyamov:
чую продал ты ...

Ага, теперь закупаюсь))) 

 

Привет, поздравьте меня с очередным покорением вершины...вот еще косарь накапал...оказывается, если не торопиться, то можно далеко уехать...правильно говорят: тише едешь - дальше будешь...)))

накапало немного

 
Сергей Криушин:

Привет, поздравьте меня с очередным покорением вершины...вот еще косарь накапал...оказывается, если не торопиться, то можно далеко уехать...правильно говорят: тише едешь - дальше будешь...)))

поздравляю!
 
Иван Юрченко:

Ага, теперь закупаюсь))) 

ой ли ;)
 
Сергей Криушин:

Привет, поздравьте меня с очередным покорением вершины...вот еще косарь накапал...оказывается, если не торопиться, то можно далеко уехать...правильно говорят: тише едешь - дальше будешь...)))


Напомни пожалуйста, как делается скрин с историей счета.

 
Renat Akhtyamov:
ой ли ;)
А я нет.
 
Вот и еврик психанул...
 
Renat Akhtyamov:
поздравляю!

Спасибо, не ожидал...))

Aleksandr Yakovlev:

Напомни пожалуйста, как делается скрин с историей счета.

Скрин делаю старой программой "Capture Text" называется, которая делает скрин...и ссылку файл не получается вставить...после её активации там синенький квадратик внизу появляется - нажимаешь - крестик появляется...крестиком описываешь обводишь все что нужно отснять...появляется флажок с менюшкой что сделать жмешь на снимок...потом ищешь снимок в документах...автоматом сохраняется...есть и другие проги, которые даже видеоскрины делают...где-то валяется давно не пользуюсь даже забыл где...

 
Сергей Криушин:

Спасибо, не ожидал...))

Скрин делаю старой программой "Capture Text" называется, которая делает скрин...и ссылку файл не получается вставить...после её активации там синенький квадратик внизу появляется - нажимаешь - крестик появляется...крестиком описываешь обводишь все что нужно отснять...появляется флажок с менюшкой что сделать жмешь на снимок...потом ищешь снимок в документах...автоматом сохраняется...есть и другие проги, которые даже видеоскрины делают...где-то валяется давно не пользуюсь даже забыл где...

Спасибо, поищу.

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