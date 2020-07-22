FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 100
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В смысле это индюк матроскина? Насчёт дробей согласен.
Такое может быть,отправляю в личку тебе.
Ок.
Текст пояснения сам снесешь
Остальное норм
Удалять не будет (мой косяк), после запятой цифер нет
Цвет надписи меняется тут: clrRed
Названия цвета тут:
Можно сделать внешним параметром при желании
чую продал ты ...
Ага, теперь закупаюсь)))
Привет, поздравьте меня с очередным покорением вершины...вот еще косарь накапал...оказывается, если не торопиться, то можно далеко уехать...правильно говорят: тише едешь - дальше будешь...)))
Привет, поздравьте меня с очередным покорением вершины...вот еще косарь накапал...оказывается, если не торопиться, то можно далеко уехать...правильно говорят: тише едешь - дальше будешь...)))
Ага, теперь закупаюсь)))
Привет, поздравьте меня с очередным покорением вершины...вот еще косарь накапал...оказывается, если не торопиться, то можно далеко уехать...правильно говорят: тише едешь - дальше будешь...)))
Напомни пожалуйста, как делается скрин с историей счета.
ой ли ;)
поздравляю!
Спасибо, не ожидал...))
Напомни пожалуйста, как делается скрин с историей счета.
Скрин делаю старой программой "Capture Text" называется, которая делает скрин...и ссылку файл не получается вставить...после её активации там синенький квадратик внизу появляется - нажимаешь - крестик появляется...крестиком описываешь обводишь все что нужно отснять...появляется флажок с менюшкой что сделать жмешь на снимок...потом ищешь снимок в документах...автоматом сохраняется...есть и другие проги, которые даже видеоскрины делают...где-то валяется давно не пользуюсь даже забыл где...
Спасибо, не ожидал...))
Скрин делаю старой программой "Capture Text" называется, которая делает скрин...и ссылку файл не получается вставить...после её активации там синенький квадратик внизу появляется - нажимаешь - крестик появляется...крестиком описываешь обводишь все что нужно отснять...появляется флажок с менюшкой что сделать жмешь на снимок...потом ищешь снимок в документах...автоматом сохраняется...есть и другие проги, которые даже видеоскрины делают...где-то валяется давно не пользуюсь даже забыл где...
Спасибо, поищу.