FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 194
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Совсем никакой? Где бычий сценарий - понижающий тренд на экране. Продавать от уровня 1.129? Там покупать уже сейчас надо от 1.126, а через неделю - от 1.129. Что будет с паровым отоплением...
У него прогнозы в обе стороны
:)
Счас только от безделья можно покупать еву и фунтика.
Какой бы тренд не был, всё это хозяйство будет тока падать.
Всем на заметку.
норм
Похоже понедельник откроется большим гепом. Китайцы вроде подвинулись в торговой войне. Доллар против всех будет какое-то время слабеть. Геп по евро на открытии думаю будет где-то около 1.1360.
А в чем они продвинулись? Как победили? И почему раз китайцы победили, Евро должно окрепнуть?
Баксовая хотелка...
.
пока вверх
А в чем они продвинулись? Как победили? И почему раз китайцы победили, Евро должно окрепнуть?
Читайте внимательно, не продвинулись, а подвинулись, другими словами немного сдались, пошли на попятную. По сообщениям СМИ, они согласились покупать амеровскую продукцию, за это Трамп, пообещал временно не вводить против них повышенные пошлины. Это означает некоторую разрядку в торговой войне, как следствие инвесторам можно выходить из защитных активов, например доллара. Последнее время доллар укреплялся в основном на опасениях эскалации торговой войны, соответственно сейчас индекс доллара видимо начнет падать. Поэтому и написал что скорее всего откроемся приличным гепом.
Баксовая хотелка...
Добрый-добрый дедушка Форекс, сделай пожалуйста подарки своим падаванам:
Похоже понедельник откроется большим гепом. Китайцы вроде подвинулись в торговой войне. Доллар против всех будет какое-то время слабеть. Геп по евро на открытии думаю будет где-то около 1.1360.
ай молодца!!!
1.1362
+
Баксовая хотелка...
Согласен. А Еврик - просто вниз.