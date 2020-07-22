FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 194

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Алексей Тарабанов:

Совсем никакой? Где бычий сценарий - понижающий тренд на экране. Продавать от уровня 1.129? Там покупать уже сейчас надо от 1.126, а через неделю - от 1.129. Что будет с паровым отоплением... 

У него прогнозы в обе стороны

:)

Счас только от безделья можно покупать еву и фунтика.

Какой бы тренд не был, всё это хозяйство будет тока падать.

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем на заметку.

норм


 
Похоже понедельник откроется большим гепом. Китайцы вроде подвинулись в торговой войне. Доллар против всех будет какое-то время слабеть. Геп по евро на открытии думаю будет где-то около 1.1360.
 
sibirqk:
Похоже понедельник откроется большим гепом. Китайцы вроде подвинулись в торговой войне. Доллар против всех будет какое-то время слабеть. Геп по евро на открытии думаю будет где-то около 1.1360.

А в чем они продвинулись? Как победили? И почему раз китайцы победили, Евро должно окрепнуть?

 

Баксовая хотелка...


 
Олег avtomat:

 

.

пока вверх

 
Sergey Lazarenko:

А в чем они продвинулись? Как победили? И почему раз китайцы победили, Евро должно окрепнуть?

Читайте внимательно, не продвинулись, а подвинулись, другими словами немного сдались, пошли на попятную. По сообщениям СМИ, они согласились покупать амеровскую продукцию, за это Трамп, пообещал временно не вводить против них повышенные пошлины. Это означает некоторую разрядку в торговой войне, как следствие инвесторам можно выходить из защитных активов, например доллара.  Последнее время доллар укреплялся в основном на опасениях эскалации торговой войны, соответственно сейчас индекс доллара видимо начнет падать. Поэтому и написал что скорее всего откроемся приличным гепом.

 
Lesorub:

Баксовая хотелка...

Добрый-добрый дедушка Форекс, сделай пожалуйста подарки своим падаванам:

USDOLLARH1_Vanga_1

 
sibirqk:
Похоже понедельник откроется большим гепом. Китайцы вроде подвинулись в торговой войне. Доллар против всех будет какое-то время слабеть. Геп по евро на открытии думаю будет где-то около 1.1360.

ай молодца!!!

1.1362

+

 
Lesorub:

Баксовая хотелка...


Согласен. А Еврик - просто вниз. 

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