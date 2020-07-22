FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 146
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Ребята, почему посыпались мажоры, что случилось, а то Я неделю не в теме был?
Господа!!!
Це - ужас!
Войдя в лонги по nzd/chf и nzd/cad и, ожидая немедленной прибыли +100 полновесных пунктов, я до сих пор тупо смотрю на графики в ожидании чуда.
Доколе???
И ведь входы были наицелебнейшие:
nzd/cad - buy 0.86367
nzd/chf - buy 0.65639
Обидно, господа! Легче на заводе работать...
Может и высоко в верх пойдет.
Значит купила выше и поставила стоп. У меня сигнал со стопом бывает редко,только при полном откате котировки,а так набираю до упора,пока энергия движения противохода не выдохнется. Сигнал по моему скрину живой пока и ушёл немного в +.
Вззяла на бис без стопа, думаю на пару недель попробовать. Сигнал у меня никакой нет он мертвый, просто надеюсь, что откатим.
Может и высоко в верх пойдет.
Он просто обязан идти вверх:
Иначе, вся математика ни к черту и пойду побираться возле Храма Христа-Спасителя...
индюк палочный поломался, там точнее были бы уровни возврата цены ...
Как поломался? Такое бывает?
Только хотела попросить.)
Ребята, почему посыпались мажоры, что случилось, а то Я неделю не в теме был?
а что с долларом, не смотрел?
//если все кучей, то только бакс объяснит...
а что с долларом, не смотрел?
//если все кучей, то только бакс объяснит...
Это назревало очень давно, причем, все еще сильнее усугубилось.