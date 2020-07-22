FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 146

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Ребята, почему посыпались мажоры, что случилось, а то Я неделю не в теме был?

 
с австралийцем вообще прям беда, фундаменталку не читаю,  и впарвду что там случилось? радует что не один рубль валится)
 

Господа!!!

Це - ужас!

Войдя в лонги по nzd/chf и nzd/cad и, ожидая немедленной прибыли +100 полновесных пунктов, я до сих пор тупо смотрю на графики в ожидании чуда.

Доколе???

 

И ведь входы были наицелебнейшие:

nzd/cad - buy 0.86367

nzd/chf - buy 0.65639

Обидно, господа! Легче на заводе работать...

 

Может и высоко в верх пойдет.

 
Vadens:

Значит купила выше и поставила стоп. У меня сигнал со стопом бывает редко,только при полном откате котировки,а так набираю до упора,пока энергия движения противохода не выдохнется. Сигнал по моему скрину живой пока и ушёл немного в +.

Вззяла на бис без стопа, думаю на пару недель попробовать. Сигнал у меня никакой нет он мертвый, просто надеюсь, что откатим.

 
sterva:

Может и высоко в верх пойдет.

Он просто обязан идти вверх:

Иначе, вся математика ни к черту и пойду побираться возле Храма Христа-Спасителя...

 
Lesorub:

индюк палочный поломался, там точнее были бы уровни возврата цены ...

Как поломался? Такое бывает?ого

Только хотела попросить.)

 
Vitaly Muzichenko:

Ребята, почему посыпались мажоры, что случилось, а то Я неделю не в теме был?

а что с долларом, не смотрел?

//если все кучей, то только бакс объяснит...

 
Renat Akhtyamov:

а что с долларом, не смотрел?

//если все кучей, то только бакс объяснит...

Это назревало очень давно, причем, все еще сильнее усугубилось.

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