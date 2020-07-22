FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 182
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Допустим, процентная ставка не изменится, какие будут прогнозы?
Фунт показал в низ в 15:00, по устоявшейся традиции должно быть "второе дно в подарок", т.е. перехай, т.к. много умных, веселых и находчивых собралось в продажу.
Вот мой план относительно фунта.
Заранее!!!
на 1.2934 можно закрыть 2/3 позиции
(ИМХа...)
А деревянный так и хочет опустошить, банку трехлитровую...
Фунт показал в низ в 15:00, по устоявшейся традиции должно быть "второе дно в подарок", т.е. перехай, т.к. много умных, веселых и находчивых собралось в продажу.
если мне не изменяют глаза, то покупателей по боле будет
тогда зачем мы так медленно ползем вниз, своп sell в +?(имхо, тихо закрываются те кто снизу купили, т.к. наверно предполагают что далеко вверх не пойдем).
Upd. Похож сглазил )))
Фунт,закрыть и подождать.
Остаться без бабок?????
Когда их суют в руки на халяву???
Остаться без бабок?????
Когда их суют в руки на халяву???
Как то слабо суют, тяпница, я хз.
Как то слабо суют, тяпница, я хз.
У Севера скопировал...
"Биржа это место, где деньги перераспределяются от активных к терпеливым (Баффет)"
У Севера скопировал...
"Биржа это место, где деньги перераспределяются от активных к терпеливым (Баффет)"
Вот и подождем 1.3065 или понедельника.)