FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 182

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Renat Akhtyamov:

Полетаем?

USD Заявление FOMC


Допустим, процентная ставка не изменится, какие будут прогнозы?

Фунт показал в низ в 15:00, по устоявшейся традиции должно быть "второе дно в подарок", т.е. перехай, т.к. много умных, веселых и находчивых собралось в продажу.

 

Вот мой план относительно фунта.

Заранее!!!



на 1.2934 можно закрыть 2/3 позиции

(ИМХа...)

 

А деревянный так и хочет опустошить, банку трехлитровую...


 
Unicornis:

Фунт показал в низ в 15:00, по устоявшейся традиции должно быть "второе дно в подарок", т.е. перехай, т.к. много умных, веселых и находчивых собралось в продажу.

если мне не изменяют глаза, то покупателей по боле будет
 
Renat Akhtyamov:
если мне не изменяют глаза, то покупателей по боле будет

тогда зачем мы так медленно ползем вниз, своп sell в +?(имхо, тихо закрываются те кто снизу купили, т.к. наверно предполагают что далеко вверх не пойдем).

Upd. Похож сглазил )))

 
Фунт,закрыть и подождать.
 
Unicornis:
Фунт,закрыть и подождать.

       Остаться без бабок?????

Когда их суют в руки на халяву???

                      

 
Lesorub:

       Остаться без бабок?????

Когда их суют в руки на халяву???

                      

Как то слабо суют, тяпница, я хз.

 
Unicornis:

Как то слабо суют, тяпница, я хз.

У Севера скопировал...

"Биржа это место, где деньги перераспределяются от активных к терпеливым (Баффет)"

 
Lesorub:

У Севера скопировал...

"Биржа это место, где деньги перераспределяются от активных к терпеливым (Баффет)"

Вот и подождем 1.3065 или понедельника.)

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