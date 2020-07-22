FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 191

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Maxim Kuznetsov:

ладно еврик..Кенгуру прыгнул на больше чем 1% номинала. Вот это прыжок.

Кто-то поди уже чартер на мальдивы заказывает :-)

Это что за пара?

 
Aleksandr Yakovlev:

Это что за пара?

AUDUSD - австралиец
 
Aleksandr Yakovlev:

Кстати канадец не меньше прошел.

у канадца номинал/курс в двое выше.
 
Maxim Kuznetsov:
у канадца номинал/курс в двое выше.

По сути это не так важно. Важно сколько прибыли можно взять на дневном движении этих пар. 

Дневной ATR их примерно одинаков. Разница примерно 15 пунктов по 4 знаку.

За день проходят в среднем 80-95 пунктов.

 

учиться, учиться и учиться..

Если посмотреть на золото, то прямо шикарно кто-то кого-то развёл :-) тютелька в тютельку, вчера вниз, сегодня вверх. Почти до пункта

 
Кстати сегодня в 11 по Москве Драга выступает.
 
Aleksandr Yakovlev:
Кстати сегодня в 11 по Москве Драга выступает.

это уже неважно. ФРС высказались про экономику США, Британцы про Brexit

Все курсы сдвинулись от средних, вышли из ожиданий и пошла "жара".

 
Unicornis:
Всем чтото пофиг на своп, продать фунта.

Кому не нравиться фунт, бу или закрыть продажу. Падший бакс:

шалтайболтай упал со стены

 
Maxim Kuznetsov:

это уже неважно. ФРС высказались про экономику США, Британцы про Brexit

Все курсы сдвинулись от средних, вышли из ожиданий и пошла "жара".

Два дня бакс отдыхал.

Обычно, в такие дни на рынке низкая агрессивность торговли.

То есть, ХХХUSD - медленно падают, а USDXXX - растут.

Праздники закончились, бакс восстановил свою цену, пары тоже.

Новости не при чем.

 

Прогноз по EUR/USD на 29.11.2018

Здравствуйте уважаемые трейдеры.Валютная пара EUR/USD сейчас торгуется выше уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать покупки с первой целью 1.1414. Рост ожидаю с текущих позиций, либо после снижения в область 1.1320. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1292. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1230. 

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