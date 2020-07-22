FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 191
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ладно еврик..Кенгуру прыгнул на больше чем 1% номинала. Вот это прыжок.
Кто-то поди уже чартер на мальдивы заказывает :-)
Это что за пара?
Это что за пара?
Кстати канадец не меньше прошел.
у канадца номинал/курс в двое выше.
По сути это не так важно. Важно сколько прибыли можно взять на дневном движении этих пар.
Дневной ATR их примерно одинаков. Разница примерно 15 пунктов по 4 знаку.
За день проходят в среднем 80-95 пунктов.
учиться, учиться и учиться..
Если посмотреть на золото, то прямо шикарно кто-то кого-то развёл :-) тютелька в тютельку, вчера вниз, сегодня вверх. Почти до пункта
Кстати сегодня в 11 по Москве Драга выступает.
это уже неважно. ФРС высказались про экономику США, Британцы про Brexit
Все курсы сдвинулись от средних, вышли из ожиданий и пошла "жара".
Всем чтото пофиг на своп, продать фунта.
Кому не нравиться фунт, бу или закрыть продажу. Падший бакс:
это уже неважно. ФРС высказались про экономику США, Британцы про Brexit
Все курсы сдвинулись от средних, вышли из ожиданий и пошла "жара".
Два дня бакс отдыхал.
Обычно, в такие дни на рынке низкая агрессивность торговли.
То есть, ХХХUSD - медленно падают, а USDXXX - растут.
Праздники закончились, бакс восстановил свою цену, пары тоже.
Новости не при чем.
Прогноз по EUR/USD на 29.11.2018
Здравствуйте уважаемые трейдеры.Валютная пара EUR/USD сейчас торгуется выше уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать покупки с первой целью 1.1414. Рост ожидаю с текущих позиций, либо после снижения в область 1.1320. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1292. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1230.