FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 58

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Сергей Криушин:
Да, вроде бы отпускает помаленьку...хорошо бы...изматерился уже весь...вечно так получается...все хочется урвать побольше...а жадность как обычно, наказуема...как  и бездарная инициатива...тоже...

перед новостями обычно ходит наоборот

я думаю подскочит

и кстати торговать с риском 92% это конечно по барски и первая мишень одновременно, ахтунг собственно
 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем, давно не выкладывал красивые картинки.

Исправляюсь:


Привет всем )))) Да что то здесь скучновато стало))))) Никто не спорит не о чем))))) Все так поумнели что ли?!)))) 

 
aiculu:

Привет всем )))) Да что то здесь скучновато стало))))) Никто не спорит не о чем))))) Все так поумнели что ли?!)))) 

Люди находят свой маленький грааль и исчезают, а кто то сливает, разочаровывается и тоже исчезает...появляются новые кадры и всё начинается с начала... :0))

 
Renat Akhtyamov:

перед новостями обычно ходит наоборот

я думаю подскочит

и кстати торговать с риском 92% это конечно по барски и первая мишень одновременно, ахтунг собственно
Ахтунг конечно в небе Покрышкин...сам не понимаю как это происходит - вроде все ходы правильно делаю...а выходит вот такой беспредел, что все в минус уходит...железного терпения не хватает...да еще этот застой выбил из колеи...
 
Lesorub:

Евра тоже за коррекцию...

но основное направление - SELL...

Нефть дорожает... уже прогнозят 80 а там на трампавских выкрутасах говорят уже и 100 бакинских может прострелить...и куда тогда стерва за доллар пойдет...вопрос конечно интересный... ну это конечно в перспективе...))
 

Евро


 

Да, спасение утопающих - дело рук Спасителя...как говорится: да пребудет с вами сила...))

Всё

 
Sergey Novokhatskiy:

Евро


Хороший прогноз...и когда обратный ход...чтоб не сбиться опять с пути истинного...))
 
Сергей Криушин:

Да, спасение утопающих - дело рук Спасителя...как говорится: да пребудет с вами сила...))

Вот тебе и фокус-покус

Еврик упал, как ты просил

Но он еще вернется
 

Кластер - место, где сходятся Вектора нескольких сил, в данном случае слом Коррекционного откат и образование Нисходящего тренда.


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