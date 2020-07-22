FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 58
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Да, вроде бы отпускает помаленьку...хорошо бы...изматерился уже весь...вечно так получается...все хочется урвать побольше...а жадность как обычно, наказуема...как и бездарная инициатива...тоже...
перед новостями обычно ходит наоборот
я думаю подскочити кстати торговать с риском 92% это конечно по барски и первая мишень одновременно, ахтунг собственно
Привет всем, давно не выкладывал красивые картинки.
Исправляюсь:
Привет всем )))) Да что то здесь скучновато стало))))) Никто не спорит не о чем))))) Все так поумнели что ли?!))))
Привет всем )))) Да что то здесь скучновато стало))))) Никто не спорит не о чем))))) Все так поумнели что ли?!))))
Люди находят свой маленький грааль и исчезают, а кто то сливает, разочаровывается и тоже исчезает...появляются новые кадры и всё начинается с начала... :0))
перед новостями обычно ходит наоборот
я думаю подскочити кстати торговать с риском 92% это конечно по барски и первая мишень одновременно, ахтунг собственно
Евра тоже за коррекцию...
но основное направление - SELL...
Евро
Да, спасение утопающих - дело рук Спасителя...как говорится: да пребудет с вами сила...))
Евро
Да, спасение утопающих - дело рук Спасителя...как говорится: да пребудет с вами сила...))
Вот тебе и фокус-покус
Еврик упал, как ты просилНо он еще вернется
Кластер - место, где сходятся Вектора нескольких сил, в данном случае слом Коррекционного откат и образование Нисходящего тренда.