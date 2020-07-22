FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 254
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Ураааа!!! Всем привеееет.
С меня бан снят наконец то.
Такое ощущение, как буд то кляп со рта вынули)))
Привет!
Каким ветром тебя туда задуло?
наверно предновогодняя банно-лотерея :)
Привет!
Каким ветром тебя туда задуло?
Привет. Понимаешь, поздравил всех с новым годом и вспомнил о насущном, нашем, жизненном.
Так вот, решили, что я политизирую и в бан. Ну, как то так)))
Привет. Понимаешь, поздравил всех с новым годом и вспомнил о насущном, нашем, жизненном.
Так вот, решили, что я политизирую и в бан. Ну, как то так)))
Ну, с наступившим НГ и тебя
Взаимно, в общем ;)
Привет. Понимаешь, поздравил всех с новым годом и вспомнил о насущном, нашем, жизненном.
Так вот, решили, что я политизирую и в бан. Ну, как то так)))
И у меня такое было, несколько одинаковых размещённых постов и БАН ! ( типа спамиш ).
Но, обычно они не на долго наказывали, после обращения к ним ( типа: простите- я больше так не буду, каюсь, дяденька- прости засрана, я не знал что так нельзя ) дня через три разбанивают.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2019.01.10
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Предлагаю перенестись в 2019 год, то есть вот сюда
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page152#comment_8388221
ну теперь можно начинать пробывать покупать евру с короткими стопами
в 1.1620+- если проходим , то вторая цель 1.21+
так же появилась ещё одна нижняя цель не обязательная зона в районе 1.0650
вот что значит отслеживать долгосрок.. как так можно за несколько месяцев вперёд отследить дно. по факту теперь ждём второй половины прогноза
пробиваем 1,16 значит летим в 1.21.. если нет то ловим паритет...