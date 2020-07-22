FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 254

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Ураааа!!! Всем привеееет. 

С меня бан снят наконец то.

Такое ощущение, как буд то кляп со рта вынули)))

Привет!

Каким ветром тебя туда задуло?

 

наверно предновогодняя банно-лотерея :)

банан

 
Renat Akhtyamov:

Привет!

Каким ветром тебя туда задуло?

Привет. Понимаешь, поздравил всех с новым годом и вспомнил о насущном, нашем, жизненном.

Так вот, решили, что я политизирую и в бан. Ну, как то так)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Понимаешь, поздравил всех с новым годом и вспомнил о насущном, нашем, жизненном.

Так вот, решили, что я политизирую и в бан. Ну, как то так)))

Ну, с наступившим НГ и тебя

Взаимно, в общем ;)

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Понимаешь, поздравил всех с новым годом и вспомнил о насущном, нашем, жизненном.

Так вот, решили, что я политизирую и в бан. Ну, как то так)))

И у меня такое было, несколько одинаковых размещённых постов и БАН ! ( типа спамиш ).

Но, обычно они не на долго наказывали, после обращения к ним ( типа: простите- я больше так не буду, каюсь, дяденька- прости засрана, я не знал что так нельзя ) дня через три разбанивают.         

 

Прогноз EUR/USD на 10.01.2019.

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2019.01.10

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2019.01.10, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Здравствуйте уважаемые трейдеры. По валютной паре EUR/USD рассматриваю дальнейший рост. Укрепление ожидаю с текущих позиций, либо после снижения в область 1.1510. Целью для роста выступает уровень 1.1597. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1475. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1414. 


 
Кто скажет, до куда пара евро бак может опуститься?
 
Vitaly Muzichenko:

Предлагаю перенестись в 2019 год, то есть вот сюда

 
GhostMan:

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page152#comment_8388221

ну теперь можно начинать пробывать покупать евру с короткими стопами

в 1.1620+-  если проходим , то  вторая цель 1.21+ 

так же появилась ещё одна нижняя цель не обязательная зона в районе 1.0650

вот что значит отслеживать долгосрок.. как так можно за несколько месяцев вперёд отследить дно. по факту теперь ждём второй половины прогноза

пробиваем 1,16 значит летим в 1.21.. если нет то ловим паритет...

1...247248249250251252253254
Новый комментарий