FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 153

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Lesorub:

не верь, не бойся, не проси...

Нате:

вечерком
 
Vadens:

Понятно всё это. Но стратегия на усреднение в краткосроке льёт периодически на безоткатах хоть убейся!

А от баланса по тренду не вижу направления,уходит на три стороны света.

Говорят биржевики с какой стороны от баланса цена,туда и сила. Смотрел я их балансы на истории,как по мне,так по прежнему уходит на три стороны.

А диапазон блымс и провалился ещё ниже по тренду.

Тогда беру диапазон с неразумным запасом.........и занимаюсь потерей времени и мышиной вознёй.

Короче, хотел, чтобы отложки считались, получите...

А линейка, чем рынок мерить, у каждого своя!



 
Lesorub:

Короче, хотел, чтобы отложки считались, получите...

А линейка, чем рынок мерить, у каждого своя!



В смысле информер считает с учётом отложек? Если так,я просмотрю его внимательнее.

 
Lesorub:

А линейка, чем рынок мерить, у каждого своя!



А ты знаешь,я наверное не торгаш,а игрок и мне нужен результат на грани фола.

.....Если так рассудить,то некоторые вещи становятся на свои места,как бы.

 

Ауди правильный недельный пин даёт в правильном месте.


 
Vadens:

Понятно. Поэтому своей,изматывающей казино,стратегии альтернативы не вижу,если только не пробовать вывихнуть моск в БА.

Лесоруб кинул индюк постом выше стоп аут бу. Декомпиллятор его почему-то не берёт.

Этот индюк видит только рыночники,а нельзя доделать чтобы он видел и лимитники и,соответственно,считал с учётом и установленных лимитных?

кстати, считает все подряд
 
Renat Akhtyamov:
кстати, считает все подряд

А ему что и надо, последний вариант ...

 
Lesorub:

А ему что и надо, последний вариант ...

Кстати,последний вариант говоришь.

 

Не мужики,не пойму что за "последний вариант" учитывает отложки. 

Информер вообще график засрал хернёй всякой,которая и так вполне доступна в терминале и лимитник ложишь ничего не меняется. 

Стоп аут б/у норм,уровень слива кажет и пишет,общий б/у,но лимитники в расчётах выводимых параметров не учитывает.

Поясните подробнее,будто разговариваете с тупым,а то складывается впечатление,что мы о разном базарим.

 

Вывести на монитор параметры терминала это туфта. Терминал учитывает в финальных расчётах только рыночники.

А Стратегии на усреднение интересны расчёты и установленных лимитников,будто они уже активированы и являются рыночными.

Цимус в том,чтобы увидеть заранее вероятный диапазон на проигрыш(хотя бы уровень слива),с учётом активации всех установленных лимитных ордеров,т.к. такая ситуёвина возможна при безоткате и провале цены в подвал к крысам.

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