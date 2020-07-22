FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 153
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не верь, не бойся, не проси...
Нате:
Понятно всё это. Но стратегия на усреднение в краткосроке льёт периодически на безоткатах хоть убейся!
А от баланса по тренду не вижу направления,уходит на три стороны света.
Говорят биржевики с какой стороны от баланса цена,туда и сила. Смотрел я их балансы на истории,как по мне,так по прежнему уходит на три стороны.
А диапазон блымс и провалился ещё ниже по тренду.Тогда беру диапазон с неразумным запасом.........и занимаюсь потерей времени и мышиной вознёй.
Короче, хотел, чтобы отложки считались, получите...
А линейка, чем рынок мерить, у каждого своя!
Короче, хотел, чтобы отложки считались, получите...
А линейка, чем рынок мерить, у каждого своя!
В смысле информер считает с учётом отложек? Если так,я просмотрю его внимательнее.
А линейка, чем рынок мерить, у каждого своя!
А ты знаешь,я наверное не торгаш,а игрок и мне нужен результат на грани фола.
.....Если так рассудить,то некоторые вещи становятся на свои места,как бы.
Ауди правильный недельный пин даёт в правильном месте.
Понятно. Поэтому своей,изматывающей казино,стратегии альтернативы не вижу,если только не пробовать вывихнуть моск в БА.
Лесоруб кинул индюк постом выше стоп аут бу. Декомпиллятор его почему-то не берёт.
Этот индюк видит только рыночники,а нельзя доделать чтобы он видел и лимитники и,соответственно,считал с учётом и установленных лимитных?
кстати, считает все подряд
А ему что и надо, последний вариант ...
А ему что и надо, последний вариант ...
Кстати,последний вариант говоришь.
Не мужики,не пойму что за "последний вариант" учитывает отложки.
Информер вообще график засрал хернёй всякой,которая и так вполне доступна в терминале и лимитник ложишь ничего не меняется.
Стоп аут б/у норм,уровень слива кажет и пишет,общий б/у,но лимитники в расчётах выводимых параметров не учитывает.
Поясните подробнее,будто разговариваете с тупым,а то складывается впечатление,что мы о разном базарим.
Вывести на монитор параметры терминала это туфта. Терминал учитывает в финальных расчётах только рыночники.
А Стратегии на усреднение интересны расчёты и установленных лимитников,будто они уже активированы и являются рыночными.
Цимус в том,чтобы увидеть заранее вероятный диапазон на проигрыш(хотя бы уровень слива),с учётом активации всех установленных лимитных ордеров,т.к. такая ситуёвина возможна при безоткате и провале цены в подвал к крысам.