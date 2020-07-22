FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 73

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Lesorub:

картинок, малость...

я бы забрал ауди...

упадёт скорее всего

 
Renat Akhtyamov:

я бы забрал ауди...

упадёт скорее всего

Ладно...


 
Lesorub:

Ладно...


Хорошая работа по европалкам была. Жаль не поверила в 1.15 раньше закрыла. Разбираю полеты луня годичной давности. Выше в глобальном масштабе еще выйдем.)

 
Lesorub:

Ладно...

купел аудю... тока что


 
Какие идеи по евро? Евро обесцениться до 1:1 к доллару?
 
sterva:

Хорошая работа по европалкам была. Жаль не поверила в 1.15 раньше закрыла. Разбираю полеты луня годичной давности. Выше в глобальном масштабе еще выйдем.)

Опять перехимичили...

Там сколько лямов в покупках зависло, чо то не может перепрыгнуть никак?

 
По еврику ключевая точка была 1.1640, ее прошли, сейчас только покупки.
 
По фунту 1.3298-тоже прошли и сейчас покупки
 

фунт ена, если закрепимся выше 144,90- тоже покупки

 

По золоту очень интересная картина получается

Ключевой уровень. Как всегда 2 варианта.

Но я больше склонен к тому, что мы вернемся выше зеленой черты и пойдем в лонг.

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