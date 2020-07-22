FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
картинок, малость...
я бы забрал ауди...
упадёт скорее всего
я бы забрал ауди...
упадёт скорее всего
Ладно...
Ладно...
Хорошая работа по европалкам была. Жаль не поверила в 1.15 раньше закрыла. Разбираю полеты луня годичной давности. Выше в глобальном масштабе еще выйдем.)
Ладно...
купел аудю... тока что
Хорошая работа по европалкам была. Жаль не поверила в 1.15 раньше закрыла. Разбираю полеты луня годичной давности. Выше в глобальном масштабе еще выйдем.)
Опять перехимичили...
Там сколько лямов в покупках зависло, чо то не может перепрыгнуть никак?
фунт ена, если закрепимся выше 144,90- тоже покупки
По золоту очень интересная картина получается
Ключевой уровень. Как всегда 2 варианта.
Но я больше склонен к тому, что мы вернемся выше зеленой черты и пойдем в лонг.