FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 141
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Ренка,у меня уровни Мюррея не дружат с разными периодами,сливаются в один. Что сделать?
......Когда-то был индюк с идентификационным кодом,но куда-то сплыл,а щас в инете не найду.
Деревянный 66.30. Да здравствует 82! Хоть зелень плесень не сожрет...
82 -66= + 30% - это же мы без штанов по миру пойдем... просить милостыню Христа ради...подайте бедным россиянам на пропитание...амеры бы уже давно войну начали за свои интересы, а мы все извиняемся, да прощения просим... а нас и лупят как нашкодившего котенка, стащившего кусок колбасы из под носа у хозяина...))
Ренка,у меня уровни Мюррея не дружат с разными периодами,сливаются в один. Что сделать?
......Когда-то был индюк с идентификационным кодом,но куда-то сплыл,а щас в инете не найду.
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)
H1 евро флаг такой не плохой рисуется, щас вырваться должен куда-то
прогноз я и сам могу дать) он пару дней назад еще, в ветке трендовый индикатор. и он остается,
кстати одно дело давать прогноз при обычном рынке и другое когда он собирается выстрелить, во втором случае лучше попридержаться,Канада куда то собралась
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)
Написал. Спасибо.
Обращаюсь к евростеникам. Поостерегитесь щас евро. Индекс там на три стороны света пойти может.
Если уж киви не интересует,то август на дворе,винограду чеканку можно сделать,подкормить калийными удобрениями можно в канавку приствольного круга.