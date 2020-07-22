FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 141

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Ренка,у меня уровни Мюррея не дружат с разными периодами,сливаются в один. Что сделать?

......Когда-то был индюк с идентификационным кодом,но куда-то сплыл,а щас в инете не найду.

 
Деревянный 66.30. Да здравствует 82! Хоть  зелень плесень не сожрет...

 
Lesorub:
Деревянный 66.30. Да здравствует 82! Хоть  зелень плесень не сожрет...

82 -66= + 30% - это же мы без штанов по миру пойдем... просить милостыню Христа ради...подайте бедным россиянам на пропитание...амеры бы уже давно войну начали за свои интересы, а мы все извиняемся, да прощения просим... а нас и лупят как нашкодившего котенка, стащившего кусок колбасы из под носа у хозяина...))

 
Vadens:

Ренка,у меня уровни Мюррея не дружат с разными периодами,сливаются в один. Что сделать?

......Когда-то был индюк с идентификационным кодом,но куда-то сплыл,а щас в инете не найду.

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)

 
H1 евро флаг такой не плохой рисуется, щас вырваться должен куда-то
 
Fast528:
H1 евро флаг такой не плохой рисуется, щас вырваться должен куда-то
 

прогноз я и сам могу дать) он пару дней назад еще, в ветке трендовый индикатор. и он остается, 

кстати одно дело давать прогноз при обычном рынке и другое когда он собирается выстрелить, во втором случае лучше попридержаться,

Канада куда то собралась
Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - MetaTrader 5
Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Трендовые индикаторы применяются для выявления трендов на финансовых рынках. На флетовых участках рынка данная группа индикаторов неэффективна...
 
Renat Akhtyamov:

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)

Написал. Спасибо.

 
Алексей, желтый мувинг что он показывает? на графике он прям вообще бесполезный смотрю, показывает наверх а прогноз вниз, покажи на другой паре
 

Обращаюсь к евростеникам. Поостерегитесь щас евро. Индекс там на три стороны света пойти может.

Если уж киви не интересует,то август на дворе,винограду чеканку можно сделать,подкормить калийными удобрениями можно в канавку приствольного круга.


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