FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 148
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Это назревало очень давно, причем, все еще сильнее усугубилось.
А,Юсуф,назревало-не назревало,а никто толком не знал планов Казино. Электорат разделился на две половины,те,кто угадал и те,кто не угадал.
Индекс пошёл в одну сторону света,т.е. в рост.
Vadens 2018.08.09 15:16 #1410 RU
Обращаюсь к евростеникам. Поостерегитесь щас евро. Индекс там на три стороны света пойти может.
Если уж киви не интересует,то август на дворе,винограду чеканку можно сделать,подкормить калийными удобрениями можно в канавку приствольного круга.
.....Посты с евроанализом пропускаю,но одним глазом видел,что биржевики пророчили заблаговременно евробаксу 13-ю,а Могучий носился там с ростом индекса. Короче,БА на объёмах ещё что-то загодя видит,а ТА это Казино.
Краткосрочные кроссы тащат меня по самые гланды. 6000 древесины уже слил чтобы удерживать маржу.
На среднесрочке Ауди в потугах разворота спустился на 7285 и это было видно заранее и там стояли лимиты специально,а в краткосрочке всё фуфло.
А все таки не закрыл пару. Полет продолжается.
А все таки не закрыл пару. Полет продолжается.
Будешь на Кипре домик покупать,на сервак МетаКвотес зайди,привет от Нас передай.
Япошки третий день льют! Откуда у них бабла столько!
.....Мож рынок тонкий.
Будешь на Кипре домик покупать,на сервак МетаКвотес зайди,привет от Нас передай.
Никак. Эта пара мне вообще не интересна. Но сделать прогноз - это не торговля, а развлечение. И вроде как получается.
Ну, сделайте еще, на сейчас...
Не на январь...
Япошки третий день льют! Откуда у них бабла столько!
.....Мож рынок тонкий.
Как много музыки!
PS:Личку смотрел?
Ребята, почему посыпались мажоры, что случилось, а то Я неделю не в теме был?
Разобрался.
Черный лебедь по еврику был.
Слабенький, но был
А на бирже по круче:
Ну что, 1.1150?
Разобрался.
Черный лебедь по еврику был.
Слабенький, но был
А на бирже по круче:Ну что, 1.1150?
Сначала на север прыгнем до 1,15 , ну а потом да, на юга и далеко)))