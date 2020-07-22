FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 148

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Yousufkhodja Sultonov:

Это назревало очень давно, причем, все еще сильнее усугубилось.

А,Юсуф,назревало-не назревало,а никто толком не знал планов Казино. Электорат разделился на две половины,те,кто угадал и те,кто не угадал.

Индекс пошёл в одну сторону света,т.е. в рост.


Vadens 2018.08.09 15:16   RU

Обращаюсь к евростеникам. Поостерегитесь щас евро. Индекс там на три стороны света пойти может.

Если уж киви не интересует,то август на дворе,винограду чеканку можно сделать,подкормить калийными удобрениями можно в канавку приствольного круга.

.....Посты с евроанализом пропускаю,но одним глазом видел,что биржевики пророчили заблаговременно евробаксу 13-ю,а Могучий носился там с ростом индекса. Короче,БА на объёмах ещё что-то загодя видит,а ТА это Казино.

Краткосрочные кроссы тащат меня по самые гланды. 6000 древесины уже слил чтобы удерживать маржу.

 На среднесрочке Ауди в потугах разворота спустился на 7285 и это было видно заранее и там стояли лимиты специально,а в краткосрочке всё фуфло.

 

А все таки не закрыл пару. Полет продолжается.


 
Aleksandr Yakovlev:

А все таки не закрыл пару. Полет продолжается.


Будешь на Кипре домик покупать,на сервак МетаКвотес зайди,привет от Нас передай.

 

Япошки третий день льют! Откуда у них бабла столько! 

.....Мож рынок тонкий.

 
Vadens:

Будешь на Кипре домик покупать,на сервак МетаКвотес зайди,привет от Нас передай.

 
Sergey Vradiy:

Никак. Эта пара мне вообще не интересна. Но сделать прогноз - это не торговля, а развлечение. И вроде как получается. 

Ну, сделайте еще, на сейчас...

Не на январь...

 
@sterva @sterva @sterva
sterva:


 
Vadens:

Япошки третий день льют! Откуда у них бабла столько! 

.....Мож рынок тонкий.

Как много музыки!

PS:Личку смотрел?

 
Vitaly Muzichenko:

Ребята, почему посыпались мажоры, что случилось, а то Я неделю не в теме был?

Разобрался.

Черный лебедь по еврику был.

Слабенький, но был

А на бирже по круче:

Ну что, 1.1150?
 
Renat Akhtyamov:

Разобрался.

Черный лебедь по еврику был.

Слабенький, но был

А на бирже по круче:

Ну что, 1.1150?

Сначала на север прыгнем до 1,15 , ну а потом да, на юга и далеко)))

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