FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 196
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Разгруз Фунта, загруз по полной Канадца...
А где Канадец-то? И что значит "по полной", полная у тебя сколько? 1%? На фунте сколько потерял?
Английский фунт/Австралийский доллар.
Нисходящий тренд с Ускорением, и вн нем Коррекционный откат, который цена сломала, так что Sell, на 5% риска
Вы свое считайте...
На чужой кусок не разевай роток! (Русская !!! народная мудрость...)
Вы свое считайте...
На чужой кусок не разевай роток! (Русская !!! народная мудрость...)
так я за тебя беспокоюсь, а то ты не видишь сколько на подобной торговле сливаешь, так хоть будешь публиковаться, и заметишь, а то так все зашифровал, что убыткам нет и счета.
Прогноз EUR/USD на 04.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.04
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть валютная пара EUR/USD сейчас торгуется в диапазоне 1.1380 -1.1320. На мой взгляд, пока цена находится в этом коридоре лучше воздержаться от торговли. В случае пробоя отметки 1.1380 буду рассматривать покупки с первой целью 1.1414. Пробой отметки 1.1320 вероятней всего повлечет снижение с первой целью 1.1292.
Фунт продажей не испортишь, начнем продавать. Индекс:
Линии уползли, исходник https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page194#comment_9613594
Как в аптеке...
А основной сценарий в мозгу...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Lesorub, 2018.12.02 10:04
Баксовая хотелка...
Было...
И стало:
Предупрежден - вооружен...