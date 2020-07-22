FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 196

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Lesorub:

Разгруз Фунта, загруз по полной Канадца...


А где Канадец-то? И что значит "по полной", полная у тебя сколько? 1%? На фунте сколько потерял?

 

Английский фунт/Австралийский доллар.

Нисходящий тренд с Ускорением, и вн нем Коррекционный откат, который цена сломала, так что Sell, на 5% риска


 

Вы свое считайте...     

На чужой кусок не разевай роток! (Русская !!! народная мудрость...)

 
Lesorub:

Вы свое считайте...     

На чужой кусок не разевай роток! (Русская !!! народная мудрость...)

так я за тебя беспокоюсь, а то ты не видишь сколько на подобной торговле сливаешь, так хоть будешь публиковаться, и заметишь, а то так все зашифровал, что убыткам нет и счета.

 
Мда, тяжелый случай...
 

Прогноз EUR/USD на 04.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.04

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.04, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть валютная пара EUR/USD сейчас торгуется в диапазоне 1.1380 -1.1320. На мой взгляд, пока цена находится в этом коридоре лучше воздержаться от торговли. В случае пробоя отметки 1.1380 буду рассматривать покупки с первой целью 1.1414. Пробой отметки 1.1320 вероятней всего повлечет снижение с первой целью 1.1292.



 

Фунт продажей не испортишь, начнем продавать. Индекс:

USDOLLARH1_Vanga_1_

Линии уползли, исходник https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page194#comment_9613594

 

Как в аптеке...

                           

 

А основной сценарий в мозгу...


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