FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 221

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Renat Akhtyamov:
загон в противоход обычно меньше движения по тренду, если конечно считать в пунктах, а не по времени

Нет тут времени никакого...Есть четкая формализация:


 
Unicornis:

Купить фунта, хотя может еще ниже улететь. Индекс:

вход не понравился, вышел. до понедельника.

 
Unicornis:

вход не понравился, вышел. до понедельника.

Хм... А че так? Если купил там где говорил, то вход был шикарный.

 
Alexander_K:

Хм... А че так? Если купил там где говорил, то вход был шикарный.

Шикарный вход на 25 пунктов ниже, а это из разряда "поспешишь - людей насмешишь".

 

Как дела?


 
Renat Akhtyamov:

Как дела?


КАкие прогнозы хотел сказать...а так все путем - по рельсам и палкам Фибоначчи набежало...так что если по методу Lesoruba...без фанатизма и сильно не напрягаться, то даже больше получается...

 
Сергей Криушин:

КАкие прогнозы хотел сказать...а так все путем - по рельсам и палкам Фибоначчи набежало...так что если по методу Lesoruba...без фанатизма и сильно не напрягаться, то даже больше получается...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Renat Akhtyamov, 2018.12.05 15:25

37 примерно, как вариант,

не за день, гораздо дольше

на ставке обычно чпок, соглашусь

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Renat Akhtyamov, 2018.11.30 04:25

У него прогнозы в обе стороны

:)

Счас только от безделья можно покупать еву и фунтика.

Какой бы тренд не был, всё это хозяйство будет тока падать.



прогнозы все те же


 

Этапы разворота, Золото


 

На Ене в пятницу нарисовали SELL сетап с целью 113.13 с Н4.

Но, не отработаны 2 BUY сетапа c D1 с целью 114.15 и еще один с целью 114.97. А это сильнее!

Таким образом, с текущих цен есть 138 пунктов от возможного хода к дневным целям.

Или 180 пунктов с верхов до профита с Н4.

Иначе, без фанатизма, SELL LIMIT 115.00,  ТР 113.13.  Как раз около 180 пунктов.

На домик в деревне...    

 
Lesorub:

На Ене в пятницу нарисовали SELL сетап с целью 113.13 с Н4.

Но, не отработаны 2 BUY сетапа c D1 с целью 114.15 и еще один с целью 114.97. А это сильнее!..

И я того же мнения!

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