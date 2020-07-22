FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 221
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загон в противоход обычно меньше движения по тренду, если конечно считать в пунктах, а не по времени
Нет тут времени никакого...Есть четкая формализация:
Купить фунта, хотя может еще ниже улететь. Индекс:
вход не понравился, вышел. до понедельника.
вход не понравился, вышел. до понедельника.
Хм... А че так? Если купил там где говорил, то вход был шикарный.
Хм... А че так? Если купил там где говорил, то вход был шикарный.
Шикарный вход на 25 пунктов ниже, а это из разряда "поспешишь - людей насмешишь".
Как дела?
Как дела?
КАкие прогнозы хотел сказать...а так все путем - по рельсам и палкам Фибоначчи набежало...так что если по методу Lesoruba...без фанатизма и сильно не напрягаться, то даже больше получается...
КАкие прогнозы хотел сказать...а так все путем - по рельсам и палкам Фибоначчи набежало...так что если по методу Lesoruba...без фанатизма и сильно не напрягаться, то даже больше получается...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.12.05 15:25
37 примерно, как вариант,
не за день, гораздо дольшена ставке обычно чпок, соглашусь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.11.30 04:25
У него прогнозы в обе стороны
:)
Счас только от безделья можно покупать еву и фунтика.
Какой бы тренд не был, всё это хозяйство будет тока падать.
прогнозы все те же
Этапы разворота, Золото
На Ене в пятницу нарисовали SELL сетап с целью 113.13 с Н4.
Но, не отработаны 2 BUY сетапа c D1 с целью 114.15 и еще один с целью 114.97. А это сильнее!
Таким образом, с текущих цен есть 138 пунктов от возможного хода к дневным целям.
Или 180 пунктов с верхов до профита с Н4.
Иначе, без фанатизма, SELL LIMIT 115.00, ТР 113.13. Как раз около 180 пунктов.
На домик в деревне...
На Ене в пятницу нарисовали SELL сетап с целью 113.13 с Н4.
Но, не отработаны 2 BUY сетапа c D1 с целью 114.15 и еще один с целью 114.97. А это сильнее!..
И я того же мнения!