FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 84

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
таких надеющихся 73% из 100...

Кстати насчет надеющихся.

Я не думаю, что мы выше пойдем от текущей цены. Разворот будет однако в районе 3300

 

Привет!

Если Россия:Египет будет 5:0 - то евродолл упадет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Кстати насчет надеющихся.

Я не думаю, что мы выше пойдем от текущей цены. Разворот будет однако в районе 3300

такую линию в любом месте можно нарисовать (попробуй подвигать)

а вообще, их счас три: 1.38, 1.46 и как не странно 1.21

 

Я попробую дождаться разворотную конструкцию и войду с небольшим стопом.


 

Либо второй сценарий

 

Да согласен с вами попробовал войти в шорт USD CAD. Короткий стоп, есть варик улететь в космос + 40 пунктов. Параллельно EUR USD подходит к своей цели 1614. Норма купил в итоге. будем смотреть будет ли пробиваться, будем покупать

 
Первая цель 3045-3065, но я пока не вижу точки входа. Нет разворотной конструкции.
 
Aleksandr Yakovlev:
Первая цель 3045-3065, но я пока не вижу точки входа. Нет разворотной конструкции.

По какой паре?

 
sterva:

По какой паре?

По рисунку выше.

 
1...777879808182838485868788899091...254
Новый комментарий