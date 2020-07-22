FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 84
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таких надеющихся 73% из 100...
Кстати насчет надеющихся.
Я не думаю, что мы выше пойдем от текущей цены. Разворот будет однако в районе 3300
Привет!
Если Россия:Египет будет 5:0 - то евродолл упадет.
Кстати насчет надеющихся.
Я не думаю, что мы выше пойдем от текущей цены. Разворот будет однако в районе 3300
такую линию в любом месте можно нарисовать (попробуй подвигать)
а вообще, их счас три: 1.38, 1.46 и как не странно 1.21
Я попробую дождаться разворотную конструкцию и войду с небольшим стопом.
Либо второй сценарий
Да согласен с вами попробовал войти в шорт USD CAD. Короткий стоп, есть варик улететь в космос + 40 пунктов. Параллельно EUR USD подходит к своей цели 1614. Норма купил в итоге. будем смотреть будет ли пробиваться, будем покупать
Первая цель 3045-3065, но я пока не вижу точки входа. Нет разворотной конструкции.
По какой паре?
По какой паре?
По рисунку выше.