FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 82
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Что-то сильно упал - уже все поддержки пробил... и еще хочет ниже и ниже...у меня уже запас кончился...а вот вроде потянул в обратку...))
Под твою дудочку сегодня
Много не пей
В смысле, там падение всего 70 пунктов, как может кончится запас на таком мизерном движении?
по количеству поз - брокер наверно ограничение ставит...200 поз вроде только можно...
по количеству поз - брокер наверно ограничение ставит...200 поз вроде только можно...
Это дилинг ставит ограничения. У брокеров нет ограничений.
Это дилинг ставит ограничения. У брокеров нет ограничений.
да чуть больше 100 поз закрыл...где-то 100 еще зависает...евра стерва не пошла как надо...))
да чуть больше 100 поз закрыл...где-то 100 еще зависает...евра стерва не пошла как надо...))
сегодня разминка
завтра ставка по евре
Привет честной компании, с Мундиалем - с большим футбольным праздником... тут уж про форекс придется забыть какое-то время...вот вроде наконец-то поворот - похоже пошло дело по сценарию...
что и следовало ожидать
Да, спасибо за поддержку...евра вообще красава грохнулася чудо...еще немного и 1,15...!!!!
Да, спасибо за поддержку...евра вообще красава грохнулася чудо...еще немного и 1,15...!!!!
енька отбила 111
ева почти добралась до 1.15
ауди 742
все прогнозы срослись
Сергей, как дела?
енька отбила 111
ева почти добралась до 1.15
ауди 742
все прогнозы срослись
Сергей, как дела?
отлично отлично, идем ко дну...да оборзел обнаглел...море по колено, по крупному решил брать - да не тут то было, ева хвостом вильнула и ушла из под носа...опять ждать её падения...ниже плинтуса...))