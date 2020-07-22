FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 82

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Сергей Криушин:

Что-то сильно упал - уже все поддержки пробил... и еще хочет ниже и ниже...у меня уже запас кончился...а вот вроде потянул в обратку...))

Под твою дудочку сегодня

Много не пей


 
Vitaly Muzichenko:

В смысле, там падение всего 70 пунктов, как может кончится запас на таком мизерном движении?

по количеству поз - брокер наверно ограничение ставит...200 поз вроде только можно...

 
Сергей Криушин:

по количеству поз - брокер наверно ограничение ставит...200 поз вроде только можно...

Это дилинг ставит ограничения. У брокеров нет ограничений.

 
Vitaly Muzichenko:

Это дилинг ставит ограничения. У брокеров нет ограничений.

да чуть больше 100 поз закрыл...где-то 100 еще зависает...евра стерва не пошла как надо...))

 
Сергей Криушин:

да чуть больше 100 поз закрыл...где-то 100 еще зависает...евра стерва не пошла как надо...))

сегодня разминка

завтра ставка по евре

 
Привет честной компании, с Мундиалем - с большим футбольным праздником... тут уж про форекс придется забыть какое-то время...вот вроде наконец-то поворот - похоже пошло дело по сценарию... 
 
Сергей Криушин:
Привет честной компании, с Мундиалем - с большим футбольным праздником... тут уж про форекс придется забыть какое-то время...вот вроде наконец-то поворот - похоже пошло дело по сценарию... 
что и следовало ожидать
 
Renat Akhtyamov:
что и следовало ожидать

Да, спасибо за поддержку...евра вообще красава грохнулася чудо...еще немного и 1,15...!!!!

 
Сергей Криушин:

Да, спасибо за поддержку...евра вообще красава грохнулася чудо...еще немного и 1,15...!!!!

енька отбила 111

ева почти добралась до 1.15

ауди 742

все прогнозы срослись

Сергей, как дела?

 
Renat Akhtyamov:

енька отбила 111

ева почти добралась до 1.15

ауди 742

все прогнозы срослись

Сергей, как дела?

отлично отлично, идем ко дну...да оборзел обнаглел...море по колено, по крупному решил брать - да не тут то было, ева хвостом вильнула и ушла из под носа...опять ждать её падения...ниже плинтуса...))

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