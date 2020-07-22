FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 229
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Ну, утро - как продолжение вечера...
Пара NZDJPY - ниже плинтуса, вопреки всем прогнозам и уровням. Моя ТС эту пару ваще не отработала.
Если посмотреть по сентябрю-октябрю (не так чтоб далеко), то еще большой запас хода
.............
Пара NZDJPY - ниже плинтуса, вопреки всем прогнозам и уровням. Моя ТС эту пару ваще не отработала.
У меня уже в деньгах,но как отработается,видно будет. Праздновать слишком рано.
Если ТС технарская прогнозирующая,в топку её. Если биржевой анализ,то только ОИ,остальное,а тем более объёмы спот,потеря времени и энергии моска. Теханализ только от факта и по принципу "украл-выпил-сел",т.е. из перепроданности и перекупленности и то,о ширине зоны дисбаланса никто не скажет правду,значит развороты набором позы.
У Ильи может другое мнение о методике стабильной успешности,возможно использует редкие работающие закономерности. По скринам вроде не плохо дрова рубит....если объекты по графику не таскает.
Если посмотреть по сентябрю-октябрю (не так чтоб далеко), то еще большой запас хода
Там "запас хода" среднесрочный в обратку против свопа,а щас берём откат. Про долгосрак и разговаривать не хочу.......здоровья столько нет....
У меня уже в деньгах,но как отработается,видно будет. Праздновать слишком рано.
Если в профите по NZDJPY - закрывай, щас вниз пойдет опять.
Фунт с Н4.
Цель - загон - отработка:
Вечер вчера и утро сегодня - жесть!
Ребята, выжил ли кто?
да, еще и заработал))) Прирост за 5 недель.
Если в профите по NZDJPY - закрывай, щас вниз пойдет опять.
Сказал же,набираю позу,т.е. "пойдёт",значит усилим позу. Развернётся,значит возьмём профит и пусть весь мир подождёт!
Лишь бы не было безотката более предусмотренного диапазона на проигрыш.
Сказал же,набираю позу,т.е. "пойдёт",значит усилим позу. Развернётся,значит возьмём профит и пусть весь мир подождёт!
Лишь бы не было безотката более предусмотренного диапазона на проигрыш.
в точку
;)
Фунт с Н4.
Цель - загон - отработка:
наверно зря фунта продаешь.
наверно зря фунта продаешь.
пятница завтра...