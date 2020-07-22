FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 229

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Alexander_K:

Ну, утро - как продолжение вечера...

Пара NZDJPY - ниже плинтуса, вопреки всем прогнозам и уровням. Моя ТС эту пару ваще не отработала.

Если посмотреть по сентябрю-октябрю (не так чтоб далеко), то еще большой запас хода

 
Alexander_K:

.............

Пара NZDJPY - ниже плинтуса, вопреки всем прогнозам и уровням. Моя ТС эту пару ваще не отработала.

У меня уже в деньгах,но как отработается,видно будет. Праздновать слишком рано.


Если ТС технарская прогнозирующая,в топку её. Если биржевой анализ,то только ОИ,остальное,а тем более объёмы спот,потеря времени и энергии моска. Теханализ только от факта и по принципу "украл-выпил-сел",т.е. из перепроданности и перекупленности и то,о ширине зоны дисбаланса никто не скажет правду,значит развороты набором позы.

У Ильи может другое мнение о методике стабильной успешности,возможно использует редкие работающие закономерности. По скринам вроде не плохо дрова рубит....если объекты по графику не таскает.

 
Konstantin Nikitin:

Если посмотреть по сентябрю-октябрю (не так чтоб далеко), то еще большой запас хода

Там "запас хода" среднесрочный в обратку против свопа,а щас берём откат. Про долгосрак и разговаривать не хочу.......здоровья столько нет....

 
Vadens:

У меня уже в деньгах,но как отработается,видно будет. Праздновать слишком рано.


Если в профите по NZDJPY - закрывай, щас вниз пойдет опять.

 

Фунт с Н4.

Цель - загон - отработка:


 
Alexander_K:

Вечер вчера и утро сегодня - жесть!

Ребята, выжил ли кто?

да, еще и заработал))) Прирост за 5 недель.


 
Alexander_K:

Если в профите по NZDJPY - закрывай, щас вниз пойдет опять.

Сказал же,набираю позу,т.е. "пойдёт",значит усилим позу. Развернётся,значит возьмём профит и пусть весь мир подождёт!

Лишь бы не было безотката более предусмотренного диапазона на проигрыш.

 
Vadens:

Сказал же,набираю позу,т.е. "пойдёт",значит усилим позу. Развернётся,значит возьмём профит и пусть весь мир подождёт!

Лишь бы не было безотката более предусмотренного диапазона на проигрыш.

в точку

;)

 
Lesorub:

Фунт с Н4.

Цель - загон - отработка:


наверно зря фунта продаешь.


 
Aleksandr Yakovlev:

наверно зря фунта продаешь.


пятница завтра...

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