FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 181

Новый комментарий
 
Ну вроде малость откатываться стало стало. Хотя с их выборами еще будет лихорадить, но скорее всего уже не так резко.
 
Unicornis:
Фунт, обозначилась первая вершина, предыдущая(чт-пт) не дотянула до звания "вершина" 0.354515 до 400 условных попугаев. + одновременно недельный и дневной экстремум на долларе . Надо завтра вниз сходить.

где?


 
Renat Akhtyamov:

где?


Ну, а что нет? Мона на М5 попробовать со стопом...


Ну вот, вчера нарисовали, седня отработали...



 
Lesorub:

Ну, а что нет? Мона на М5 попробовать со стопом...

счас обычный откат, самое время покупать

на крайняк завтра отскочит, если бахнется

 
Renat Akhtyamov:

где?


H1 13:00  M5 13:20 . H1 того же типа что и 6-го в покупку в 13:00 и сегодня в 18 в покупку(В конце дня на вершине в покупку плохо верю).

Renat Akhtyamov:

счас обычный откат, самое время покупать

на крайняк завтра отскочит, если бахнется

бахнется - купиться, может быть.
 

Мняка???

20 минут осталось...

 
Lesorub:

Мняка???

20 минут осталось...

up
 
Renat Akhtyamov:
up

Вчера и седня отмахали...

162 п. хода, до 0.6623

Но, сигнала у меня нет...

 
Lesorub:

Вчера отмахали...

но это же киви ;)

у мну железный бай

 

Полетаем?

USD Заявление FOMC


Допустим, процентная ставка не изменится, какие будут прогнозы?

1...174175176177178179180181182183184185186187188...254
Новый комментарий