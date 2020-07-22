FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 181
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Фунт, обозначилась первая вершина, предыдущая(чт-пт) не дотянула до звания "вершина" 0.354515 до 400 условных попугаев. + одновременно недельный и дневной экстремум на долларе . Надо завтра вниз сходить.
где?
где?
Ну, а что нет? Мона на М5 попробовать со стопом...
Ну вот, вчера нарисовали, седня отработали...
Ну, а что нет? Мона на М5 попробовать со стопом...
счас обычный откат, самое время покупать
на крайняк завтра отскочит, если бахнется
где?
H1 13:00 M5 13:20 . H1 того же типа что и 6-го в покупку в 13:00 и сегодня в 18 в покупку(В конце дня на вершине в покупку плохо верю).
счас обычный откат, самое время покупать
на крайняк завтра отскочит, если бахнется
Мняка???
20 минут осталось...
Мняка???
20 минут осталось...
up
Вчера и седня отмахали...
162 п. хода, до 0.6623
Но, сигнала у меня нет...
Вчера отмахали...
но это же киви ;)
у мну железный бай
Полетаем?USD Заявление FOMC
Допустим, процентная ставка не изменится, какие будут прогнозы?