FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 212
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Ну вот.
Думала сегодня с фунтом будет все ясно.
Все ясно только с тем, что ничего не ясно.)))
Шутка про 1 к 1 уже опять не шутка, а прогноз.
Ну вот.
Думала сегодня с фунтом будет все ясно.
Все ясно только с тем, что ничего не ясно.)))
Шутка про 1 к 1 уже опять не шутка, а прогноз.
По фунту бай сигналы Н1 висят и никуда не делись
ТР 1.2707
ТР 1.2746
С низу возможные входы 1.2465
1.2440
По фунту бай сигналы Н1 висят и никуда не делись
ТР 1.2707
ТР 1.2746
С низу возможные входы 1.2465
1.2440
или от 0 со спредом в 10000 пунктов
апрель не за горами
ждем брекзита, остерегайтесь подделок ;)
По фунту бай сигналы Н1 висят и никуда не делись
ТР 1.2707
ТР 1.2746
С низу возможные входы 1.2465
1.2440
Отложкой пробовать будете?
или от 0 со спредом в 10000 пунктов
апрель не за горами
ждем брекзита, остерегайтесь подделок ;)
Если шутки в сторону, то не кажется, что это все просто игра с одной целью...................................
Если шутки в сторону, то не кажется, что это все просто игра с одной целью...................................
цель понятна, тема - Колумб едет домой, но уже с другим гражданством и с др.валютой
но здесь об этом нельзя
сколько можно будет купить фунтов за доллар?
так 0, какие шуточки?
Отложкой пробовать будете?
я седня купил 0.5
По Ауди расклад:
я седня купил 0.5
Не очень понятно, если предполагаете входы входы 1.2465, 1.2440 или тоже вход был?
Не очень понятно, если предполагаете входы входы 1.2465, 1.2440 или тоже вход был?
Я ничего никому не предлагаю...
Это уровни возможного хода в противоход от сетапа на Н1.
Входы на палках: 50%, 100% и 161.8% от их высоты.
Всего 3 ордера с приемлемым риском.