FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 212

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Ну вот.

Думала сегодня с фунтом будет все ясно.

Все ясно только с тем, что ничего не ясно.)))

Шутка про 1 к 1 уже опять не шутка, а прогноз.

 
sterva:

Ну вот.

Думала сегодня с фунтом будет все ясно.

Все ясно только с тем, что ничего не ясно.)))

Шутка про 1 к 1 уже опять не шутка, а прогноз.

По фунту бай сигналы Н1 висят и никуда не делись

ТР 1.2707

ТР 1.2746

С низу возможные входы 1.2465

                                          1.2440

 
Lesorub:

По фунту бай сигналы Н1 висят и никуда не делись

ТР 1.2707

ТР 1.2746

С низу возможные входы 1.2465

                                          1.2440

или от 0 со спредом в 10000 пунктов

апрель не за горами

ждем брекзита, остерегайтесь подделок ;)

 
Lesorub:

По фунту бай сигналы Н1 висят и никуда не делись

ТР 1.2707

ТР 1.2746

С низу возможные входы 1.2465

                                          1.2440

Отложкой пробовать будете?

 
Renat Akhtyamov:

или от 0 со спредом в 10000 пунктов

апрель не за горами

ждем брекзита, остерегайтесь подделок ;)

Если шутки в сторону, то не кажется, что это все просто игра с одной целью...................................

 
sterva:

Если шутки в сторону, то не кажется, что это все просто игра с одной целью...................................

цель понятна, тема - Колумб едет домой, но уже с другим гражданством и с др.валютой

но здесь об этом нельзя

сколько можно будет купить фунтов за доллар?

так 0, какие шуточки?

 
sterva:

Отложкой пробовать будете?

я седня купил 0.5

 

По Ауди расклад:


 
Lesorub:

я седня купил 0.5

Не очень понятно, если предполагаете входы входы 1.2465, 1.2440 или тоже вход был?

 
sterva:

Не очень понятно, если предполагаете входы входы 1.2465, 1.2440 или тоже вход был?

Я ничего никому не предлагаю...

Это уровни возможного хода в противоход от сетапа на Н1.

Входы на палках: 50%, 100% и 161.8% от их высоты.

Всего 3 ордера с приемлемым риском.

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