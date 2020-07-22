FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 187

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Пам па-ба-пам-пам, пам-пам!

То ли еще будет ;)


 
Renat Akhtyamov:

Пам па-ба-пам-пам, пам-пам!

То ли еще будет ;)


Не пугай, в Багдаде все спокойно:

нетугепа

 

Всем привет!

815 честных пунктов:


 

Урвать сотенку пуков ...


 
Lesorub:

Урвать сотенку пуков ...


Хороший у тебя индюшок. Не поделишься? 

 

Ахтунг! Вчера нарисовали на фунте селл дрова на Н1, возможен загон в противоход выше 1.2954!!!

ТР по дровам с Н1 1.2724

 

Третья вниз на EURUSD H4 четко нарисовалась. Наиболее вероятная цель 1.1286.

А если с учетом глобального тренда, то 1.1195

EURUSD H4

 

Как то все вяло...

Не смотря на:


 
Lesorub:

Как то все вяло...

Не смотря на:


Так все на распродажи свалили, у буржуев сегодня праздник чорной пятницы.

 

Да уж... 


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