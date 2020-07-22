FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 187
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Пам па-ба-пам-пам, пам-пам!
То ли еще будет ;)
Пам па-ба-пам-пам, пам-пам!
То ли еще будет ;)
Не пугай, в Багдаде все спокойно:
Всем привет!
815 честных пунктов:
Урвать сотенку пуков ...
Урвать сотенку пуков ...
Хороший у тебя индюшок. Не поделишься?
Ахтунг! Вчера нарисовали на фунте селл дрова на Н1, возможен загон в противоход выше 1.2954!!!
ТР по дровам с Н1 1.2724
Третья вниз на EURUSD H4 четко нарисовалась. Наиболее вероятная цель 1.1286.
А если с учетом глобального тренда, то 1.1195
Как то все вяло...
Не смотря на:
Как то все вяло...
Не смотря на:
Так все на распродажи свалили, у буржуев сегодня праздник чорной пятницы.
Да уж...