FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 252
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Лесоруб наверное всё, у него насколько помню всё было против шерсти, но могу и ошибаться.
Сомневаюсь. Очень).
Предлагаю перенестись в 2019 год, то есть вот сюда
Вижу тренд на недельных свечах на EURUSD, на GBPUSD вверх, соответственно, на USDCHF и на USDJPY вниз. Сегодня в 9:00 выставил лимитный ордер buy на GBPUSD. И он сработал:
Надеюсь, на успех.
Моя вчерашняя сделка на Buy по GBPUSD принесла мне SL. Слишком большой был откат:
Но мой прогноз на то, что EURUSD, GBPUSD будут идти вверх, а USDJPY и USDCHF будут идти вниз сохраняются. Но торговать на GBPUSD вероятно не стоит, так как GBPUSD слишком размашисто себя ведёт.
Прогноз EUR/USD на 07.01.2019.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2019.01.07
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Прогноз EUR/USD на 08.01.2019.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2019.01.08
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Прогноз EUR/USD на 08.01.2019.
Дениска,что там можно предполагать по твоим детсадовским картинкам! "Как и предполагалось"...."отработала цель"...."следует ожидать"....нахватался менеджерских оборотов! Рекламируешь Инсту да и всё! Тут што за рекламу не банят?
....Люди СМЕ портянками в экселе раскладывают и то только предполагают!
Так что, сигнал по USDCAD на D1 верный!
ТР по сигналу 1.3080 и ждемс зелени в лопатах...
Я в легком шоке.... ! ё-моё, всё верно!
Я ради интереса сделал для себя отметки на графике .
СПАСИБО ! От души !
Так ведь и лопат не хватит )))))
Прогноз EUR/USD на 09.01.2019.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2019.01.09
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Дениска,что там можно предполагать по твоим детсадовским картинкам! "Как и предполагалось"...."отработала цель"...."следует ожидать"....нахватался менеджерских оборотов! Рекламируешь Инсту да и всё! Тут што за рекламу не банят?
....Люди СМЕ портянками в экселе раскладывают и то только предполагают!
Здравствуйте уважаемый Vadens. Спасибо за ваше мнение. Начнем по порядку касаемо как и "предполагалось" если интересно то вот *** на один из моих блогов, прочитав который у вас отпадут вопросы. Касаемо нахватался. Некрасивое выражение скажем так. Не нахватался а высказываю свое мнение , по моему это место и создано как раз для этого? или я не прав? И с чего вы взяли что я рекламирую инсту? Да у меня один из торговых счетов там открыт. И каким же образом по вашему я рекламирую инсту не совсем понятно. Где вы увидели рекламу за которую меня надо забанить.
Здравствуйте уважаемый Vadens. Спасибо за ваше мнение. Начнем по порядку касаемо как и "предполагалось" если интересно то вот *** на один из моих блогов, прочитав который у вас отпадут вопросы. Касаемо нахватался. Некрасивое выражение скажем так. Не нахватался а высказываю свое мнение , по моему это место и создано как раз для этого? или я не прав? И с чего вы взяли что я рекламирую инсту? Да у меня один из торговых счетов там открыт. И каким же образом по вашему я рекламирую инсту не совсем понятно. Где вы увидели рекламу за которую меня надо забанить.
Сильно на очередного Гуру ты похож,а не на нашего брата трудягу-торгаша. Вот я и злюсь. Изжога у меня от хитроопых. А так,да,пиши что хошь. Лишь бы Барабашкин не обиделся.