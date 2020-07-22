FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 252

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Vitaly Muzichenko:

Лесоруб наверное всё, у него насколько помню всё было против шерсти, но могу и ошибаться.

Сомневаюсь. Очень).

 

Предлагаю перенестись в 2019 год, то есть вот сюда

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
  • 2019.01.03
  • www.mql5.com
Начнём с того, что все хорошо поздравили друг-друга с Новым Годом, хорошо отметили, всем было весело. Но 3.01...
 
Victor Ziborov:

Вижу тренд на недельных свечах на EURUSD, на GBPUSD вверх, соответственно, на USDCHF и на USDJPY вниз. Сегодня в 9:00 выставил лимитный ордер buy на GBPUSD. И он сработал:

Надеюсь, на успех.

Моя вчерашняя сделка на Buy по GBPUSD принесла мне SL. Слишком большой был откат:

Но мой прогноз на то, что EURUSD, GBPUSD будут идти вверх, а USDJPY и USDCHF будут идти вниз сохраняются. Но торговать на GBPUSD вероятно не стоит, так как GBPUSD слишком размашисто себя ведёт. 

 

Прогноз EUR/USD на 07.01.2019.

Здравствуйте уважаемые трейдеры. По валютной паре EUR/USD рассматриваю рост с целью 1.1475. Для подтверждения необходимо дождаться пробоя уровня 1.1414. Отменен бычий сценарий, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1292. 
 

Прогноз EUR/USD на 08.01.2019.

Здравствуйте уважаемы трейдеры. Как и предполагалось вчера, валютная пара EUR/USD укреплялась, и отработала цель 1.1475. На мой взгляд, сейчас следует ожидать дальнейший рост. Укрепление ожидаю с текущих позиций либо после снижения в область 1.1444-1.1414. Целями для роста выступают 1.1500 и 1.1536. Отменен бычий сценарий, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1353.
 
Денис:

Прогноз EUR/USD на 08.01.2019.


Здравствуйте уважаемы трейдеры. Как и предполагалось вчера, валютная пара EUR/USD укреплялась, и отработала цель 1.1475. На мой взгляд, сейчас следует ожидать дальнейший рост. Укрепление ожидаю с текущих позиций либо после снижения в область 1.1444-1.1414. Целями для роста выступают 1.1500 и 1.1536. Отменен бычий сценарий, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1353.

Дениска,что там можно предполагать по твоим детсадовским картинкам! "Как и предполагалось"...."отработала цель"...."следует ожидать"....нахватался менеджерских оборотов! Рекламируешь Инсту да и всё! Тут што за рекламу не банят?

....Люди СМЕ портянками в экселе раскладывают и то только предполагают!

 
Lesorub:

Так что, сигнал по USDCAD на D1 верный!

ТР по сигналу 1.3080 и  ждемс зелени в лопатах...

                             

Я в легком шоке.... ! ё-моё, всё верно!

Я ради интереса сделал для себя отметки на графике .

СПАСИБО ! От души !

Так ведь и лопат не хватит )))))

 

 

Прогноз EUR/USD на 09.01.2019.

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Валютная пара EUR/USD сейчас корректируется. Рассматриваю два варианта развития событий. Пробой уровня 1.1475 повлечет за собой рост с целью 1.1536. В случае пробоя уровня 1.1414 буду рассматривать продажи с первой целью 1.1353. На мой взгляд, пока цена находится в диапазоне 1.1475-1.1414 лучше всего воздержаться от торговли.
 
Vadens:

Дениска,что там можно предполагать по твоим детсадовским картинкам! "Как и предполагалось"...."отработала цель"...."следует ожидать"....нахватался менеджерских оборотов! Рекламируешь Инсту да и всё! Тут што за рекламу не банят?

....Люди СМЕ портянками в экселе раскладывают и то только предполагают!

Здравствуйте уважаемый Vadens. Спасибо за ваше мнение. Начнем по порядку касаемо как и "предполагалось" если интересно то вот *** на один из моих блогов, прочитав который у вас отпадут вопросы. Касаемо нахватался.  Некрасивое выражение скажем так. Не нахватался а высказываю свое мнение , по моему это место и создано как раз для этого? или я не прав? И с чего вы взяли что я рекламирую инсту? Да у меня один из торговых счетов там открыт. И каким же образом по вашему я рекламирую инсту не совсем понятно. Где вы увидели рекламу за которую меня надо забанить. 

 
Денис:

Здравствуйте уважаемый Vadens. Спасибо за ваше мнение. Начнем по порядку касаемо как и "предполагалось" если интересно то вот *** на один из моих блогов, прочитав который у вас отпадут вопросы. Касаемо нахватался.  Некрасивое выражение скажем так. Не нахватался а высказываю свое мнение , по моему это место и создано как раз для этого? или я не прав? И с чего вы взяли что я рекламирую инсту? Да у меня один из торговых счетов там открыт. И каким же образом по вашему я рекламирую инсту не совсем понятно. Где вы увидели рекламу за которую меня надо забанить. 

Сильно на очередного Гуру ты похож,а не на нашего брата трудягу-торгаша. Вот я и злюсь. Изжога у меня от хитроопых. А так,да,пиши что хошь. Лишь бы Барабашкин не обиделся.

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