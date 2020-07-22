FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 116
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Индекс бакса:
Пацан сказал, пацан сделал...
Вышел из Евры:
Закрыл вчерашнее Ауди:
Вышел из Евры:
Не рановато ли?
Вышел из Евры:
Закрыл вчерашнее Ауди:
Подскажи, как называется программа визуализации закрытых ордеров?
Не рановато ли?
Всем пока! Погнал я, покатаюсь по делам...
Вот скрипт.
Всем пока! Погнал я покатаюсь по делам...
Вот скрипт.
Спасибо большое)))
Вышел из Евры:
Закрыл вчерашнее Ауди:
устал ждать когда ева наиграется
...кстати, по еве следующий уровень тебе известен?
По мне так 1850