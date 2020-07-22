FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 116

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                                                                        Индекс бакса:


 

Пацан сказал, пацан сделал... 


 

Вышел из Евры:

Закрыл вчерашнее Ауди:


 
Lesorub:

Вышел из Евры:


Не рановато ли?

 
Lesorub:

Вышел из Евры:

Закрыл вчерашнее Ауди:


Подскажи, как называется программа визуализации закрытых ордеров?

 
Aleksandr Yakovlev:

Не рановато ли?

Всем пока! Погнал я, покатаюсь по делам...

Вот скрипт.

Файлы:
BETTER_YZGraphOnLine_W.mq4  15 kb
 
Lesorub:

Всем пока! Погнал я покатаюсь по делам...

Вот скрипт.

Спасибо большое)))

 
Lesorub:

Вышел из Евры:

Закрыл вчерашнее Ауди:


устал ждать когда ева наиграется

...

кстати, по еве следующий уровень тебе известен?
 
По мне так 1850
 
Aleksandr Yakovlev:
По мне так 1850
1685
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