FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 88

Новый комментарий
 

Деревянненький...

Я жду тебя продать по 82:


 
sterva:

Понятненько. Тр №1 у меня 1.18276. Так спокойнеее.

Главное чтоб профит был, а там где закрыть каждый решает сам. Я частями закрываю. Но цель у нас примерно одинаковая)))

 
Aleksandr Yakovlev:

А я вот так поступлю


я дак в шортах...так что жуть сколь прогнозов было паритет или 1.1 - теперь что -  не жди не будет...а не ложный ли это вынос...уперся в сопротивление...хватит ли сил пробить...можно сказать широкий флет 1.16 -1.15 и куда обычно ходит после флета...

евра в работе

 
sterva:

Понятненько. Тр №1 у меня 1.18276. Так спокойнеее.

Так полагаю, опнется она после коррекции:


 

Возможно будет ситуация как на 1 квадрате


 
упс
 
sterva:

3297 дойдем. Потом надо смотреть.

 
Aleksandr Yakovlev:

3297 дойдем. Потом надо смотреть.

Тр. вверху возможный? Хочу большим лотом зайти.

 
 
1...818283848586878889909192939495...254
Новый комментарий