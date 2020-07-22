FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 88
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Деревянненький...
Я жду тебя продать по 82:
Понятненько. Тр №1 у меня 1.18276. Так спокойнеее.
Главное чтоб профит был, а там где закрыть каждый решает сам. Я частями закрываю. Но цель у нас примерно одинаковая)))
А я вот так поступлю
я дак в шортах...так что жуть сколь прогнозов было паритет или 1.1 - теперь что - не жди не будет...а не ложный ли это вынос...уперся в сопротивление...хватит ли сил пробить...можно сказать широкий флет 1.16 -1.15 и куда обычно ходит после флета...
Понятненько. Тр №1 у меня 1.18276. Так спокойнеее.
Так полагаю, опнется она после коррекции:
Возможно будет ситуация как на 1 квадрате
3297 дойдем. Потом надо смотреть.
3297 дойдем. Потом надо смотреть.
Тр. вверху возможный? Хочу большим лотом зайти.