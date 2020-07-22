FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 115
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Где это ниже, где остановка...уже второй раз ставлю на отскок...а зеленый зараза и не думает - все выше и выше...и кто его пинает в задницу...Трам сдался своей элите - плюнул на все и сказал - хотите воевать с Россией - идите воюйте...без меня... вот зеленый и скачет от радости все выше и выше...))
на оанде смотрим, где ж еще...
ни хрена себе грохнулся зеленый...я не виноват...
ни хрена себе грохнулся зеленый...я не виноват...
Ну вот и сам признался, даже пытать не пришлось. А я то думаю по чьей вине такой отскок
За год свопа накапает)))
Ни разу своп мне не сделал погоду,но отрицательный кишки наматывает быстрее,чем приятное делает положительный,потому на длинных дистанциях надо идти по свопу чтобы на полпути не слить полдепо.
Найдена точная формула образования будущих цен равная полной противоположности PI = 1
Торговать на минутках, против показания индикатора - обновлять прогноз через шаблон
Если конечная модель внизу - покупаем
Если конечная модель сверху - продаём
Уперлись в уровень. Как всегда 2 варианта. ложный пробой и закрепление снизу- вверх. Надо посмотреть)))
То же самое и по этой паре.
Уперлись в уровень. Как всегда 2 варианта. ложный пробой и закрепление снизу- вверх. Надо посмотреть)))
Вариант один - мой ТР !!!
То же самое и по этой паре.
USDJPY, SELL 113.00, общий TP 110.65
USDCAD:
ожидаю верха с целью формирования коррекционного движения к росту ...
а пока, до новостей, для желающих рискнуть балабонами: