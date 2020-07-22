FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 8
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Было дважды пробитие и закрепление выше уровня 88,40 , но интереса не увидели и вернулись под этот уровень. Дважды его еще снизу обозначили и возможно сейчас идем вниз до нижнего уровня. Уровень 85,70 взят с дневки. Но это только мысли.
Спасибо, но немного не то, хотел узнать по ауди/долл
Спасибо, но немного не то, хотел узнать по ауди/долл
1 цель 0,7875
1 цель 0,7875
Отлично, мне нужно 0,7881 с учётом спреда =)
будет идти вверх долго и счастливо
ps: пипсовка - +/-150 пунктов не рассматривается
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page191#comment_4105283
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page191#comment_4105283
а чо не 0 - 10000?
почти год ева росла, что дальше по твоему - 1.14?
счас флетим не потому что корридор какой то, а потому что коррекция, это прекрасно видно по кроссам
вчера в 21+ мск звонит МИФ....
последствия
https://clip2net.com/s/3RAMi3G
на этом он попрощался со всеми....
а чо не 0 - 10000?
почти год ева росла, что дальше по твоему - 1.14?
счас флетим не потому что корридор какой то, а потому что коррекция, это прекрасно видно по кроссам
свои слова в том посте обоснуй...вам год назад сказали что рост....
вчера в 21+ мск звонит МИФ....
последствия
https://clip2net.com/s/3RAMi3G
на этом он попрощался со всеми....
Последствия не понял, и не понял кто и зачем звонит?
Отлично, мне нужно 0,7881 с учётом спреда =)
яиц хватит до 0.6-
свои слова в том посте обоснуй...вам год назад сказали что рост....
я видел пост что до сентября 17
вот и ждешь...
Обоснований вобще не требуется, все на картинке: