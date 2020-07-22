FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 8

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Aleksandr Yakovlev:
Было дважды пробитие и закрепление выше уровня 88,40 , но интереса не увидели и вернулись под этот уровень. Дважды его еще снизу обозначили и возможно сейчас идем вниз до нижнего уровня. Уровень 85,70 взят с дневки. Но это только мысли.

Спасибо, но немного не то, хотел узнать по ауди/долл

 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо, но немного не то, хотел узнать по ауди/долл

1 цель 0,7875

 
Aleksandr Yakovlev:

1 цель 0,7875

Отлично, мне нужно 0,7881 с учётом спреда =)

 
Renat Akhtyamov:

будет идти вверх долго и счастливо

ps: пипсовка - +/-150 пунктов не рассматривается

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page191#comment_4105283

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.02.17
  • www.mql5.com
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GhostMan:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page191#comment_4105283

а чо не 0 - 10000?

почти год ева росла, что дальше по твоему - 1.14?

счас флетим не потому что корридор какой то, а потому что коррекция, это прекрасно видно по кроссам

 

вчера в 21+ мск звонит МИФ.... 

последствия

https://clip2net.com/s/3RAMi3G

на этом он попрощался со всеми....

c8cb0-clip-89kb.png
c8cb0-clip-89kb.png
  • clip2net.com
Clip2net — лучший способ быстро и легко сделать скриншот
 
Renat Akhtyamov:

а чо не 0 - 10000?

почти год ева росла, что дальше по твоему - 1.14?

счас флетим не потому что корридор какой то, а потому что коррекция, это прекрасно видно по кроссам

свои слова в том посте обоснуй...вам год назад сказали что рост....

 
GhostMan:

вчера в 21+ мск звонит МИФ.... 

последствия

https://clip2net.com/s/3RAMi3G

на этом он попрощался со всеми....

Последствия не понял, и не понял кто и зачем звонит?

 
Vitaly Muzichenko:

Отлично, мне нужно 0,7881 с учётом спреда =)

яиц хватит до 0.6-

 
GhostMan:

свои слова в том посте обоснуй...вам год назад сказали что рост....

я видел пост что до сентября 17

вот и ждешь...

Обоснований вобще не требуется, все на картинке:

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