FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 125
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Да у него очень хорошо получалось...даже как-то против логики... вот да меньше стал заряжать... верю стал опасаться...
обуваешь бездомных
)
обуваешь бездомных
)
Ага миллионэров... как сказал один мент когда, ему сказали задержать бомжа: что с него взять, кроме перхоти...
ХИХИ, смешно.
ну кто то же ему отдал
)
ну кто то же ему отдал
)
Возможно)))
Пипсуйте, пока дают...ррррррр мяу...немного вам осталось жить...
в точккккку!
наконец то нарисовался нормальный целевой уровень...
и ева от него откатила
в точккккку!
наконец то нарисовался нормальный целевой уровень...
и ева от него откатила
Ща в обратку полетит)))
Ща в обратку полетит)))
Всмысле наверх ждем-с...
Всмысле наверх ждем-с
Я очень жду. Вы, не знаю как))
У меня 1620 нижняя точка. Ниже не должны.
Вот что показывает мой индюк: