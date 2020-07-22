FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 125

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Сергей Криушин:

Да у него очень хорошо получалось...даже как-то против логики... вот да меньше стал заряжать... верю стал опасаться...

обуваешь бездомных

)

 
ХИХИ, смешно.
 
Renat Akhtyamov:

обуваешь бездомных

)

Ага миллионэров... как сказал один мент когда, ему сказали задержать бомжа: что с него взять, кроме перхоти...

 
Aleksandr Yakovlev:
ХИХИ, смешно.

ну кто то же ему отдал

)

 
Renat Akhtyamov:

ну кто то же ему отдал

)

Возможно)))

 
Сергей Криушин:

Пипсуйте, пока дают...ррррррр мяу...немного вам осталось жить...

в точккккку!

наконец то нарисовался нормальный целевой уровень...

и ева от него откатила

 
Renat Akhtyamov:

в точккккку!

наконец то нарисовался нормальный целевой уровень...

и ева от него откатила

Ща в обратку полетит)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ща в обратку полетит)))

Всмысле наверх ждем-с...

 
Сергей Криушин:

Всмысле наверх ждем-с


Я очень жду. Вы, не знаю как)) 

У меня 1620 нижняя точка. Ниже не должны.

 

Вот что показывает мой индюк:


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