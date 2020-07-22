FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 72
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картинок, малость...
Золото
Входа на Sell по направлению Глобального Нисходящего тренда при сломе Коррекционного Восходящего отката, по Америке вышли положительные данные, бакс должен укрепиться
картинок, малость...
Протоколы ФРС за укрепление Доллара
Новости - лоховской развод...
Ага...
Всем приветик! )
Соскучился , да )
Вот прогноз по евро ) 1,0873-1,0800
Спасибо!
Всем приветик! )
Соскучился , да )
Вот прогноз по евро ) 1,0873-1,0800
Спасибо!
#5439
Всем приветик! )
Соскучился , да )
Вот прогноз по евро ) 1,0873-1,0800
Спасибо!
В 2019 году жду ниже паритета. Ориентировочно 0,96