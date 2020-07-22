FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 72

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картинок, малость...




 

Золото

Входа на Sell по направлению Глобального Нисходящего тренда при сломе Коррекционного Восходящего отката, по Америке вышли положительные данные, бакс должен укрепиться


 
Lesorub:

картинок, малость...




 

Протоколы ФРС за укрепление Доллара


 

Новости - лоховской развод...


 
Дмитрий:

Ага...


 
https://charts.mql5.com/18/363/usdmxn-h1-fbs-inc.png
График USDMXN, H1, 2018.05.25 09:09 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График USDMXN, H1, 2018.05.25 09:09 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: USDMXN. Период графика: H1. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2018.05.25 09:09 UTC.
 

Всем приветик! )

Соскучился , да )

Вот прогноз по евро ) 1,0873-1,0800

Спасибо!


 
tuma_news:

Всем приветик! )

Соскучился , да )

Вот прогноз по евро ) 1,0873-1,0800

Спасибо!



 
tuma_news:

Всем приветик! )

Соскучился , да )

Вот прогноз по евро ) 1,0873-1,0800

Спасибо!


В этом году жду ниже паритета

В 2019 году жду ниже паритета. Ориентировочно 0,96

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