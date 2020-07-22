FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 76

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Теже + EVRGBP +ЕVRJPY -тоже неплохо тянут по тем же фибо уровням и рси... а золото много забирает на маржу и не совсем правильно ходит, так что я от него отказался в пользу кросов...
 
Renat Akhtyamov:
на еньке чтоли?

По всем 6 кроме еньки и EVRJPY

 
Что-то евра призадумалась... хоть бы уж доллар ей вставил...чтоб она куда нить хоть двинулась...на движении фунта и кроса взял 200 и сминусовал их с еввры...что-то она непонятно чего ждет, а загружена на юг под завязку...тень свою от 1.06 должна по идее перекрыть...говорят же: где была тень - там будет тело...или дело...)) ждем-с...
 
Сергей Криушин:

До пятницы, или до 7 пятниц...усередняка включил, так он мне еще через  байлимиты 1000 центов в минус отправил...проверил работу на реале называется...да наверно по Lesorubu в buy пойдем...

эт сложно

Кста, котировщик психанул всё-т-ки по еве

С пол пинка в этот раз завелся....


 
Renat Akhtyamov:

эт сложно

Кста, котировщик психанул всё-т-ки по еве

С пол пинка в этот раз завелся....


просто на реале совсем не так работает как задумано в тестере...вот приходится так проверять на свой страх и риск...один раз так проверил, что советник как бешенный стал открывать и закрывать сделки... и тут же слил тысченку пенсов...так что вот так: через тернии - к звездам, от темноты и убогой тупости, через опыт - к прозрению и просветлению...

 Ага...Пост мой прочитал и оскорбился...что-то сильно пнул туда сюда летает...всем дает и вашим и нашим...)))

 
Сергей Криушин:

просто на реале совсем не так работает как задумано в тестере...вот приходится так проверять на свой страх и риск...один раз так проверил, что советник как бешенный стал открывать и закрывать сделки... и тут же слил тысченку пенсов...так что вот так: через тернии - к звездам, от темноты и убогой тупости, через опыт - к прозрению и просветлению...

 Ага...Пост мой прочитал и оскорбился...что-то сильно пнул туда сюда летает...всем дает и вашим и нашим...)))

продал еву?
 
Renat Akhtyamov:
продал еву?

продана уже давно по все еврам...шел в противу тренд...вроде пошла в мою сторону...на сколь пунктов...вернется на 1,16 хорошо, а так  по ходу буду доливать как обычно, но теперь уже по-твоему - по чуть-чуть...))) уже почти 20% в плюсе...можно и отдыхнуть...))

 
Сергей Криушин:

продана уже давно по все еврам...шел в противу тренд...вроде пошла в мою сторону...на сколь пунктов...вернется на 1,16 хорошо, а так  по ходу буду доливать как обычно, но теперь уже по-твоему - по чуть-чуть...)))

Скоро процентная ставка по еве.

Прогноза пока нет

С точки зрения фундамента - не понятно куда ей топать.

А вот покупок по прежнему больше...

 
От 1,17070 куплю еву. Будем тестировать 1,17435.
 
Aleksandr Yakovlev:

зря смешься


Так с последних скринов я и не смеюсь.

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