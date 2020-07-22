FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 76
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на еньке чтоли?
По всем 6 кроме еньки и EVRJPY
До пятницы, или до 7 пятниц...усередняка включил, так он мне еще через байлимиты 1000 центов в минус отправил...проверил работу на реале называется...да наверно по Lesorubu в buy пойдем...
эт сложно
Кста, котировщик психанул всё-т-ки по еве
С пол пинка в этот раз завелся....
эт сложно
Кста, котировщик психанул всё-т-ки по еве
С пол пинка в этот раз завелся....
просто на реале совсем не так работает как задумано в тестере...вот приходится так проверять на свой страх и риск...один раз так проверил, что советник как бешенный стал открывать и закрывать сделки... и тут же слил тысченку пенсов...так что вот так: через тернии - к звездам, от темноты и убогой тупости, через опыт - к прозрению и просветлению...
Ага...Пост мой прочитал и оскорбился...что-то сильно пнул туда сюда летает...всем дает и вашим и нашим...)))
просто на реале совсем не так работает как задумано в тестере...вот приходится так проверять на свой страх и риск...один раз так проверил, что советник как бешенный стал открывать и закрывать сделки... и тут же слил тысченку пенсов...так что вот так: через тернии - к звездам, от темноты и убогой тупости, через опыт - к прозрению и просветлению...
Ага...Пост мой прочитал и оскорбился...что-то сильно пнул туда сюда летает...всем дает и вашим и нашим...)))
продал еву?
продана уже давно по все еврам...шел в противу тренд...вроде пошла в мою сторону...на сколь пунктов...вернется на 1,16 хорошо, а так по ходу буду доливать как обычно, но теперь уже по-твоему - по чуть-чуть...))) уже почти 20% в плюсе...можно и отдыхнуть...))
продана уже давно по все еврам...шел в противу тренд...вроде пошла в мою сторону...на сколь пунктов...вернется на 1,16 хорошо, а так по ходу буду доливать как обычно, но теперь уже по-твоему - по чуть-чуть...)))
Скоро процентная ставка по еве.
Прогноза пока нет
С точки зрения фундамента - не понятно куда ей топать.
А вот покупок по прежнему больше...
зря смешься
Так с последних скринов я и не смеюсь.