FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 107
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При понижающем ходе, при стремлении вниз симметрии не может быть...само больше 1,19 предел для проторговки или этого флета...ИМХо-хо конечно, куда политики развернут, знает только разведка ГРУ...
Ура Трамп победил...кажись развернет...https://www.vestifinance.ru/articles/103617
6 июля - "Вести.Экономика". Вышедшие свежие данные по торговому балансу США оказались даже важнее статистики по рынку труда. Стратегия Трампа работает и он победитель?
На первый взгляд это действительно выглядит так. Дефицит торгового балансе не только сократился до уровня 2016 г., но и продемонстрировал самые быстрые темпы снижения за 10 лет, если брать суммарное снижение за три месяца.
Торговый дефицит в мае составил $43,1 млрд, что значительно меньше, чем в апреле, когда были зафиксированы цифры в $46,1 млрд.
Ура Трамп победил...кажись развернет...https://www.vestifinance.ru/articles/103617
6 июля - "Вести.Экономика". Вышедшие свежие данные по торговому балансу США оказались даже важнее статистики по рынку труда. Стратегия Трампа работает и он победитель?
На первый взгляд это действительно выглядит так. Дефицит торгового балансе не только сократился до уровня 2016 г., но и продемонстрировал самые быстрые темпы снижения за 10 лет, если брать суммарное снижение за три месяца.
Торговый дефицит в мае составил $43,1 млрд, что значительно меньше, чем в апреле, когда были зафиксированы цифры в $46,1 млрд.
то есть индекс упадет?
Ну блин ты своей логикой наоборот весь кайф мне ломаешь...так то да если экономика укрепляется, товаров больше - спрос на доллары растет...значит индекс что подает что ли...в этом месте меня выбивает из логики... в моем понимании классическом - чем больше спрос - тем дороже предложение...что не так...чуствую подвох...конечно, товар нужно продать т.е. людям надо больше дать денег -печатный включается...деньги обесцениваются...как вроде свет в конце тоннеля начал проявляться...но это же не сразу произойдет, товарная масса должна значительно вырасти...
Однако весь апрель и май идет рос, хотя в мае уже дефицит уменьшился???
Ну блин ты своей логикой наоборот весь кайф мне ломаешь...так то да если экономика укрепляется, товаров больше - спрос на доллары растет...значит индекс что подает что ли...в этом месте меня выбивает из логики... в моем понимании классическом - чем больше спрос - тем дороже предложение...что не так...чуствую подвох...конечно, товар нужно продать т.е. людям надо больше дать денег -печатный включается...деньги обесцениваются...как вроде свет в конце тоннеля начал проявляться...но это же не сразу произойдет, товарная масса должна значительно вырасти...
да не
проще
бакс дороже, пары начинающиеся с нац валюты - тоже
например, евробакс в рост
да не
проще
бакс дороже, пары начинающиеся с нац валюты - тоже
например, евробакс в рост
Если бакс поднимается - значит евра должна покорно падать... и наоборот: почему у тебя наоборот...ты наверно судишь со стороны хеджеров, у которых все наоборот, когда трейдеры продают - они покупают...)) как то так вроде, хотя точно уже ничего не знаю...
Если бакс поднимается - значит евра должна покорно падать... и наоборот: почему у тебя наоборот...ты наверно судишь со стороны хеджеров, у которых все наоборот, когда трейдеры продают - они покупают...)) как то так вроде, хотя точно уже ничего не знаю...
В.С.Высоцкий - феномен XX-го века, он и сейчас живее всех живых и останется таковым навсегда в сердцах миллионов людей.
Если бакс поднимается - значит евра должна покорно падать... и наоборот: почему у тебя наоборот...ты наверно судишь со стороны хеджеров, у которых все наоборот, когда трейдеры продают - они покупают...)) как то так вроде, хотя точно уже ничего не знаю...
если бакс крепчает, то он дороже
идешь в магазин за баксои
он стал стоить 2 рубля, а был 1 рубль
то есть курс 2 вместо одного?
или я не правильно понимаю?
рассуди
если бакс крепчает, то он дороже
идешь в магазин за баксои
он стал стоить 2 рубля, а был 1 рубль
то есть курс 2 вместо одного?
или я не правильно понимаю?
рассуди
Вы правы, если рассматривать пару USD/EUR, а мы рассматриваем пару EUR/USD - вот Ваше заблуждение.