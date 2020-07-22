FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 107

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Сергей Криушин:

При понижающем ходе, при стремлении вниз симметрии не может быть...само больше 1,19 предел для проторговки или этого  флета...ИМХо-хо конечно, куда политики развернут, знает только разведка ГРУ...

через час все увидим
 

Ура Трамп победил...кажись развернет...https://www.vestifinance.ru/articles/103617

6 июля - "Вести.Экономика". Вышедшие свежие данные по торговому балансу США оказались даже важнее статистики по рынку труда. Стратегия Трампа работает и он победитель?
На первый взгляд это действительно выглядит так. Дефицит торгового балансе не только сократился до уровня 2016 г., но и продемонстрировал самые быстрые темпы снижения за 10 лет, если брать суммарное снижение за три месяца.

Торговый дефицит в мае составил $43,1 млрд, что значительно меньше, чем в апреле, когда были зафиксированы цифры в $46,1 млрд.

Трамп достиг рекордных успехов в торговле. Он победил?
Трамп достиг рекордных успехов в торговле. Он победил?
  • www.vestifinance.ru
Вышедшие свежие данные по торговому балансу США оказались даже важнее статистики по рынку труда. Стратегия Трампа работает и он победитель?
 
Сергей Криушин:

Ура Трамп победил...кажись развернет...https://www.vestifinance.ru/articles/103617

6 июля - "Вести.Экономика". Вышедшие свежие данные по торговому балансу США оказались даже важнее статистики по рынку труда. Стратегия Трампа работает и он победитель?
На первый взгляд это действительно выглядит так. Дефицит торгового балансе не только сократился до уровня 2016 г., но и продемонстрировал самые быстрые темпы снижения за 10 лет, если брать суммарное снижение за три месяца.

Торговый дефицит в мае составил $43,1 млрд, что значительно меньше, чем в апреле, когда были зафиксированы цифры в $46,1 млрд.

то есть индекс упадет?
 
Renat Akhtyamov:
то есть индекс упадет?

Ну блин ты своей логикой наоборот весь кайф мне ломаешь...так то да если экономика укрепляется, товаров больше - спрос на доллары растет...значит индекс что подает что ли...в этом месте меня выбивает из логики... в моем понимании классическом - чем больше спрос - тем дороже предложение...что не так...чуствую подвох...конечно, товар нужно продать т.е. людям надо больше дать денег -печатный включается...деньги обесцениваются...как вроде свет в конце тоннеля начал проявляться...но это же не сразу произойдет, товарная масса должна значительно вырасти...

Однако весь апрель и май идет рос, хотя в мае уже дефицит уменьшился???

 
Сергей Криушин:

Ну блин ты своей логикой наоборот весь кайф мне ломаешь...так то да если экономика укрепляется, товаров больше - спрос на доллары растет...значит индекс что подает что ли...в этом месте меня выбивает из логики... в моем понимании классическом - чем больше спрос - тем дороже предложение...что не так...чуствую подвох...конечно, товар нужно продать т.е. людям надо больше дать денег -печатный включается...деньги обесцениваются...как вроде свет в конце тоннеля начал проявляться...но это же не сразу произойдет, товарная масса должна значительно вырасти...

да не

проще

бакс дороже, пары начинающиеся с нац валюты - тоже

например, евробакс в рост

 
Renat Akhtyamov:

да не

проще

бакс дороже, пары начинающиеся с нац валюты - тоже

например, евробакс в рост

Если бакс поднимается - значит евра должна покорно падать... и наоборот: почему у тебя наоборот...ты наверно судишь со стороны хеджеров, у которых все наоборот, когда трейдеры продают - они покупают...)) как то так вроде, хотя точно уже ничего не знаю...


 
А вообще кто вам сказал что торговый дефицит уменьшился из-за того что у штатов стали больше покупать. Может наоборот, экономика немного схлопнулась и сами штаты уже не закупают сколько раньше, но и продавать стали меньше. Два минуса на разности дают изменение по процентному соотношению. Так что красивые циферки, всегда не мешает расшифровывать, что за ними кроется
 
Сергей Криушин:

Если бакс поднимается - значит евра должна покорно падать... и наоборот: почему у тебя наоборот...ты наверно судишь со стороны хеджеров, у которых все наоборот, когда трейдеры продают - они покупают...)) как то так вроде, хотя точно уже ничего не знаю...


В.С.Высоцкий - феномен XX-го века, он и сейчас живее всех живых и останется таковым навсегда в сердцах миллионов людей.

 
Сергей Криушин:

Если бакс поднимается - значит евра должна покорно падать... и наоборот: почему у тебя наоборот...ты наверно судишь со стороны хеджеров, у которых все наоборот, когда трейдеры продают - они покупают...)) как то так вроде, хотя точно уже ничего не знаю...

если бакс крепчает, то он дороже

идешь в магазин за баксои

он стал стоить 2 рубля, а был 1 рубль

то есть курс 2 вместо одного?

или я не правильно понимаю?

рассуди

 
Renat Akhtyamov:

если бакс крепчает, то он дороже

идешь в магазин за баксои

он стал стоить 2 рубля, а был 1 рубль

то есть курс 2 вместо одного?

или я не правильно понимаю?

рассуди

Вы правы, если рассматривать пару USD/EUR, а мы рассматриваем пару EUR/USD  - вот Ваше заблуждение.

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