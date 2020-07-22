FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 86

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Сергей Криушин:

Я конечно не без головы, уж кой чему научился у вас на форуме... в омут с головой не кидаюсь... сетки уже растянул и похоже ена хочет развернуться...а это значит чиф то может и вниз за долларом, а вот фунтик еще подумает - на евру посмотрит, канадец тоже тогда должен вниз уйти, правда тут  еще как нефть куда после 22 пойдет...)) Вот еще интересно: за чиной  кто нить следит - по какому она принципу ходит, или только по команде...


Что-то всё наоборот получается...))

 

Поглядим как будут разворачиваться события.


 

Меня почему то смущают эти 2 бара на дневном. Между ними ложный пробой ( Хай 1.3346). Возможно пойдем по такому же сценарию. Мы же любим обновлять минимумы и максимумы, вот и здесь возможно перебьем 1.3346 , закрепимся ниже 1.3307 и вниз. надо поглядеть , что дальше будет. Интересная ситуация.

 
Renat Akhtyamov:

Самая опасная ставка завтра - по чифу.

Всяко может быть, не стал бы я его торговать вообще.

Фунт тоже давно не менял ставку...

Каждый из них может двинуть не менее чем на 1к пунктов, если крыша поедет.

Я тоже про низ фунта думала, но там 1.3 надеюсь остановит все. )

 
Сетки отлично сработали...прибыль прет как дураку махорка...тьфу-тьфу-тьфу - чтоб не сглазить... чифа вот что-то сильно отскочил - 5 стоп ордеров включил и решил отскачить, ну ничего, возьмет свое еще, пойду прогуляюсь за хлебом, там видно будет, что-то ветер сильно разгулялся у нас...когда уже лето наступит... 
 
Lesorub:

вполне вероятно...


У меня геп индекс доллара показывает 13го(незнаю у всех так). Только посмотрела. Сейчас уже думаю, что его на 100% и достаточно быстро перекроют. 

 
sterva:

Я тоже про низ фунта думала, но там 1.3 надеюсь остановит все. )

жестко промахнулся...
 
А я по фунту в шеколаде
 
Aleksandr Yakovlev:
А я по фунту в шеколаде

что-то в этот раз мне тоже неудержимо везет...скоро месяц как, а я еще не слил депо...да еще в хорошем плюсике...ох до хвастаюсь, уйдет везуха...

хорошо бы если б в долларах, а так баловство одно...))

что-то везет тьфу-тьфу-тьфу...

 
Renat Akhtyamov:
жестко промахнулся...

Свеча не маленькая.Уверена еще вверх пройдем.)

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