FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 86
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Я конечно не без головы, уж кой чему научился у вас на форуме... в омут с головой не кидаюсь... сетки уже растянул и похоже ена хочет развернуться...а это значит чиф то может и вниз за долларом, а вот фунтик еще подумает - на евру посмотрит, канадец тоже тогда должен вниз уйти, правда тут еще как нефть куда после 22 пойдет...)) Вот еще интересно: за чиной кто нить следит - по какому она принципу ходит, или только по команде...
Что-то всё наоборот получается...))
Поглядим как будут разворачиваться события.
Меня почему то смущают эти 2 бара на дневном. Между ними ложный пробой ( Хай 1.3346). Возможно пойдем по такому же сценарию. Мы же любим обновлять минимумы и максимумы, вот и здесь возможно перебьем 1.3346 , закрепимся ниже 1.3307 и вниз. надо поглядеть , что дальше будет. Интересная ситуация.
Самая опасная ставка завтра - по чифу.
Всяко может быть, не стал бы я его торговать вообще.
Фунт тоже давно не менял ставку...Каждый из них может двинуть не менее чем на 1к пунктов, если крыша поедет.
Я тоже про низ фунта думала, но там 1.3 надеюсь остановит все. )
вполне вероятно...
У меня геп индекс доллара показывает 13го(незнаю у всех так). Только посмотрела. Сейчас уже думаю, что его на 100% и достаточно быстро перекроют.
Я тоже про низ фунта думала, но там 1.3 надеюсь остановит все. )
А я по фунту в шеколаде
что-то в этот раз мне тоже неудержимо везет...скоро месяц как, а я еще не слил депо...да еще в хорошем плюсике...ох до хвастаюсь, уйдет везуха...
хорошо бы если б в долларах, а так баловство одно...))
жестко промахнулся...
Свеча не маленькая.Уверена еще вверх пройдем.)