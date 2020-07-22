FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 197

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Ну что, фунтик сделал свое дело по плану. Нех там пока ловить...

А Ауди у меня в интересе и довольно в перспективном:

По времени хз сколько все продлится. Палки рулят!!! 

 
Lesorub:

Ну что, фунтик сделал свое дело по плану. Нех там пока ловить...

А Ауди у меня в интересе и довольно перспективном:

По времени хз сколько все продлится. Палки рулят!!! 

Надеюсь, что на днях будет очень весело ;)

Начинаются процентные ставки...

 

Я тоже стою )))


 
Aleksandr Yakovlev:

Я тоже стою )))


"Тоже" - тупиковая ветвь...

Сам хочу поизобретать!


Озвучивал намедни Луня тут:

Больше 150 пуков в легкую...

 
Lesorub:

"Тоже" - тупиковая ветвь...

Сам хочу поизобретать!

Ладноо)))

 

Стою в продаже. Немного долился. Есть 2 цели.


 
Aleksandr Yakovlev:

Стою в продаже. Немного долился. Есть 2 цели.


С Н4 есть баевый сигнал с ТР 113.30 ...

Полагаю, снесет стопы на откате.

 
Lesorub:

С Н4 есть баевый сигнал с ТР 113.30 ...

Полагаю, снесет стопы на откате.

У меня там 1 БУ, по 2-му возьму 10 пунктов и половину закрою, остальную половину в 0

 
Renat Akhtyamov:

Надеюсь, что на днях будет очень весело ;)

Начинаются процентные ставки...

Да сегодня без всяких ставок 1000 пипс по 5-ти знаку гуляют некоторые основные пары. Что будет когда ставки пойдут

 
Konstantin Nikitin:

Да сегодня без всяких ставок 1000 пипс по 5-ти знаку гуляют некоторые основные пары. Что будет когда ставки пойдут

А что будет?

И где? Или на чем?

Всякое движение готовится заранее (как по мне...)

И его следы видно и, иногда, довольно четко.

Так что будет???

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