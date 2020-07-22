FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 197
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Ну что, фунтик сделал свое дело по плану. Нех там пока ловить...
А Ауди у меня в интересе и довольно в перспективном:
По времени хз сколько все продлится. Палки рулят!!!
Ну что, фунтик сделал свое дело по плану. Нех там пока ловить...
А Ауди у меня в интересе и довольно перспективном:
По времени хз сколько все продлится. Палки рулят!!!
Надеюсь, что на днях будет очень весело ;)
Начинаются процентные ставки...
Я тоже стою )))
Я тоже стою )))
"Тоже" - тупиковая ветвь...
Сам хочу поизобретать!
Озвучивал намедни Луня тут:
Больше 150 пуков в легкую...
"Тоже" - тупиковая ветвь...Сам хочу поизобретать!
Ладноо)))
Стою в продаже. Немного долился. Есть 2 цели.
Стою в продаже. Немного долился. Есть 2 цели.
С Н4 есть баевый сигнал с ТР 113.30 ...
Полагаю, снесет стопы на откате.
С Н4 есть баевый сигнал с ТР 113.30 ...
Полагаю, снесет стопы на откате.
У меня там 1 БУ, по 2-му возьму 10 пунктов и половину закрою, остальную половину в 0
Надеюсь, что на днях будет очень весело ;)
Начинаются процентные ставки...
Да сегодня без всяких ставок 1000 пипс по 5-ти знаку гуляют некоторые основные пары. Что будет когда ставки пойдут
Да сегодня без всяких ставок 1000 пипс по 5-ти знаку гуляют некоторые основные пары. Что будет когда ставки пойдут
А что будет?
И где? Или на чем?
Всякое движение готовится заранее (как по мне...)
И его следы видно и, иногда, довольно четко.
Так что будет???