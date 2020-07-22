FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 192
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Марио Драги (родился 3 сентября 1947 г.) - итальянский банкир и экономист, который был управляющим Банка Италии и сменил 11 ноября 2011 года Жан Клода Трише на посту президента Европейского Центрального Банка. Как глава Европейского центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет больше влияние на стоимость евро, чем любое другое лицо. Его комментарии могут определить краткосрочные положительные или отрицательные тенденции.
Выступление через 35 минут.
Как оно будет точно не знает никто. У всех своя правда. И она состоит из 50% вероятности))
Фунт мерзавец, половине народа показал средний палец, а Драги редиска - не оправдал съеденные сосиски. )))
Фунт мерзавец,
Щас он вот какой нибудь духаст выкинет и будем вспоминать пословицу: лучше синица в руках чем журавль в *оппе.)
Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) - это подробный отчет об совещании комитета по ставках, состоявшемся две недели назад. Протокол представляет подробную картину относительно позиции FOMC по денежно-кредитной политики, поэтому валютные трейдеры тщательно рассматривают его в отношении будущих изменений процентных ставок
В 22 по Москве. Через 4,5 часа. Это важная новость.
Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) - это подробный отчет об совещании комитета по ставках, состоявшемся две недели назад. Протокол представляет подробную картину относительно позиции FOMC по денежно-кредитной политики, поэтому валютные трейдеры тщательно рассматривают его в отношении будущих изменений процентных ставок
В 22 по Москве. Через 4,5 часа. Это важная новость.
вот все пары против американского доллара перед заседанием и пошли во флет.