FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 4

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Возврат к уровню 1.2300 +- несколько пунктов и потом прямая дорога к 1.3500. Удачных профитов.


 

разачеруешся.....

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Возврат к уровню 1.2300 +- несколько пунктов и потом прямая дорога к 1.3500. Удачных профитов.



вот это вы шарите. ) по какой тс торгуете?

 
Aleksandr Yakovlev:

Возврат к уровню 1.2300 +- несколько пунктов и потом прямая дорога к 1.3500. Удачных профитов

Технически - да! все идет к этому.... но понравится ли это европейцам?!

 
maksman78:

Технически - да! все идет к этому.... но понравится ли это европейцам?!


А разве их и раньше спрашивали? Это конечно только мое сугубо личное мнение, но куклы могут просто поставить перед фактом и все. Да и цыфири до 23 и 35 это тоже мои хотелки. Хочется надеятся, что так и будет.

 

У меня есть мыслишки по 2 другим парам. Если интересно, могу поделиться.

 

Как всегда варианта два )))))


 
Aleksandr Yakovlev:

У меня есть мыслишки по 2 другим парам. Если интересно, могу поделиться.


Свежие мыслишки всегда интересны)))
 

Даже по 3 парам, подготовлю, выложу.

 
Aleksandr Yakovlev:

Даже по 3 парам, подготовлю, выложу.


Ждем!

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