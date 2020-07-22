FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 4
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Возврат к уровню 1.2300 +- несколько пунктов и потом прямая дорога к 1.3500. Удачных профитов.
разачеруешся.....
Возврат к уровню 1.2300 +- несколько пунктов и потом прямая дорога к 1.3500. Удачных профитов.
вот это вы шарите. ) по какой тс торгуете?
Возврат к уровню 1.2300 +- несколько пунктов и потом прямая дорога к 1.3500. Удачных профитов
Технически - да! все идет к этому.... но понравится ли это европейцам?!
Технически - да! все идет к этому.... но понравится ли это европейцам?!
А разве их и раньше спрашивали? Это конечно только мое сугубо личное мнение, но куклы могут просто поставить перед фактом и все. Да и цыфири до 23 и 35 это тоже мои хотелки. Хочется надеятся, что так и будет.
У меня есть мыслишки по 2 другим парам. Если интересно, могу поделиться.
Как всегда варианта два )))))
У меня есть мыслишки по 2 другим парам. Если интересно, могу поделиться.
Свежие мыслишки всегда интересны)))
Даже по 3 парам, подготовлю, выложу.
Даже по 3 парам, подготовлю, выложу.
Ждем!