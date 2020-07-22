FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 109

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Привет всем. Кто знает где будет евро?)))

Предполагаю через недельку выше 1.8, пока зашла мелким 17017.)))

 
sterva:

Привет всем. Кто знает где будет евро?)))

Сейчас должна развернуться и до 1850

 

по еве мероприятия на 26-ое

сравните с месячным графиком и получится прогноз...

я делал анализ

если ставка не меняется, то в этот день резко вниз, однако такое событие тянет валюту вверх до и после ставки

если по чифу изменится ставка, будет армагеддон (пример - февраль 2015)


 
Renat Akhtyamov:

по еве мероприятия на 26-ое

сравните с месячным графиком и получится прогноз...

я делал анализ

если ставка не меняется, то в этот день резко вниз, однако такое событие тянет валюту вверх до и после ставки

если по чифу изменится ставка будет армагеддон


Я представляю начало такого движения только после хорошего выноса. Вроде того, что неделю медленно идем в сторону 1.2 и всех успокаиваем, затем как всегда.)))

В итоге получаем красивую картинку недельки и месяца.

 
sterva:

Я представляю начало такого движения только после хорошего выноса. Вроде того, что неделю медленно идем в сторону 1.2 и всех успокаиваем, затем как всегда.)))

В итоге получаем красивую картинку недельки и месяца.

да., это так

для выноса и изменения процентных ставок пока нет оснований

что по еве, что по чифу:


 
Я вот что думаю. Возможно мы и не подойдем к 1850 по евре. Пойдем к 1.09.
 
Aleksandr Yakovlev:
Я вот что думаю. Возможно мы и не подойдем к 1850 по евре. Пойдем к 1.09.

Да будем мы там. Только боюсь про ставку Ренат прав. 

Европейцы должны поднять ставку. Если нет, то курс понизится.

До ставки ничего не будет.

На торговую войну реакция 0, значит выжидают.)

 
Aleksandr Yakovlev:
Я вот что думаю. Возможно мы и не подойдем к 1850 по евре. Пойдем к 1.09.

А вдруг 1.89,чо будешь делать тогда?

 
Renat Akhtyamov:

да., это так

для выноса и изменения процентных ставок пока нет оснований

что по еве, что по чифу:

https://c.mql5.com/3/207/p31hzaswxm1.png

Ренка,с этой табличкой Тумка всё бегал,теперь ты взялся. Забыл как этот сайт называется. 

.......Хотя по евро/ауд справедливо.


 
Vadens:

Ренка,с этой табличкой Тумка всё бегал,теперь ты взялся. Забыл как этот сайт называется. 

.......Хотя по евро/ауд справедливо.

Справедливо в среднесроке.

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

у тебя плечо снижают?

Валютные позиции | Коэффициенты открытых позиций Форекс | OANDA
  • www.oanda.com
На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
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