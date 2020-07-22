FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 109
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Привет всем. Кто знает где будет евро?)))
Предполагаю через недельку выше 1.8, пока зашла мелким 17017.)))
Привет всем. Кто знает где будет евро?)))
Сейчас должна развернуться и до 1850
по еве мероприятия на 26-ое
сравните с месячным графиком и получится прогноз...
я делал анализ
если ставка не меняется, то в этот день резко вниз, однако такое событие тянет валюту вверх до и после ставки
если по чифу изменится ставка, будет армагеддон (пример - февраль 2015)
по еве мероприятия на 26-ое
сравните с месячным графиком и получится прогноз...
я делал анализ
если ставка не меняется, то в этот день резко вниз, однако такое событие тянет валюту вверх до и после ставки
если по чифу изменится ставка будет армагеддон
Я представляю начало такого движения только после хорошего выноса. Вроде того, что неделю медленно идем в сторону 1.2 и всех успокаиваем, затем как всегда.)))
В итоге получаем красивую картинку недельки и месяца.
Я представляю начало такого движения только после хорошего выноса. Вроде того, что неделю медленно идем в сторону 1.2 и всех успокаиваем, затем как всегда.)))
В итоге получаем красивую картинку недельки и месяца.
да., это так
для выноса и изменения процентных ставок пока нет оснований
что по еве, что по чифу:
Я вот что думаю. Возможно мы и не подойдем к 1850 по евре. Пойдем к 1.09.
Да будем мы там. Только боюсь про ставку Ренат прав.
Европейцы должны поднять ставку. Если нет, то курс понизится.
До ставки ничего не будет.
На торговую войну реакция 0, значит выжидают.)
Я вот что думаю. Возможно мы и не подойдем к 1850 по евре. Пойдем к 1.09.
А вдруг 1.89,чо будешь делать тогда?
да., это так
для выноса и изменения процентных ставок пока нет оснований
что по еве, что по чифу:
https://c.mql5.com/3/207/p31hzaswxm1.png
Ренка,с этой табличкой Тумка всё бегал,теперь ты взялся. Забыл как этот сайт называется.
.......Хотя по евро/ауд справедливо.
Ренка,с этой табличкой Тумка всё бегал,теперь ты взялся. Забыл как этот сайт называется.
.......Хотя по евро/ауд справедливо.
Справедливо в среднесроке.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
у тебя плечо снижают?