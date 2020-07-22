FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 231
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что за повод нашла Ёена чтобы так пикирнуть ?
пока ездил туда-сюда сетку почти снесло... :-)
Ставку вчера ж подняли... Она, вполне вероятно, еще вниз сильно будет идти...
Йеной заправляют эстонцы ? :-)
Йеной заправляют эстонцы ? :-)
)))....... Ястонские эпонцы.
разбираюсь с йеной дальше...
просто так на рынке существенно ничего не движется, должна быть "последняя капля" после которой всё летит как паровоз.
Возможно была какая-то японо-новость, или нечто местного значения, о чём у нас и не слышно
Но движухе по йене предшествовала вот такая штука (в минутках). "наверное что-то случилось" (с)
Вопрос в зал: как-бы попроще подобную "нетипичную активность" определять и хотя-бы Alert слать..
что за повод нашла Ёена чтобы так пикирнуть ?
пока ездил туда-сюда сетку почти снесло... :-)
PS/ у вот и семафор на разворот прибыл
На следующей неделе рождество, народ с пустыми карманами на праздник пойдет? Всех задрало МО, вот и рисуют трендовые, наверно по другому работу не могут сдать заказчику):
Йеной заправляют эстонцы ? :-)
Дело в том, что это очень важный вопрос (ставка). Там, скорее всего, сейчас сильно бурлить жизнь по этому поводу начала (за кадром). У США много долгов. Если ставка растет, то обслуживать долги становится сложнее. Если сильно поднять - будет беда. ФРС это частная структура. Вот представь, они подняли ставку, исходя из своей программы, а правительству это не нравится. Трамп же говорил месяца два назад , что он против поднятия ставки. Ну типа чтобы долги не раздавили экономику, наверное. А тут ФРС такие вот подарки на новый год делает.
И скорее всего пошла движуха в деловом народе. Все там шушукаются и спрашивают друг друга типа: "шо, трындец скоро или не скоро"? Алан Гринспен вчера или позавчера заявил, что обрушение рынков в скором времени очень вероятно. И все это вот не моментальный процесс. Быстрый, но не моментальный. Да и не ясно будет обрушение вот прям скоро или еще чуток протянут. Но все уже не первый год твердят, что обрушение неизбежно. И, скорее всего, так и есть.
Возможно там идут какие-то политические торги (если не борьба)... И все участники обдумывают что делать... Все звонят друг другу , согласовывают позиции, спрашивают что делать. Ну и соответствующая (не быстрая) реакция. Скорее всего она только началась и еще продолжится.То есть, реакция же не только во время публикации. Ставка - это долгосрочная перспектива.
Не то чтобы я в этом сильно разбираюсь. Просто пытаюсь обьяснить, почему такая длительная реакция. Хотя может быть, что все совершенно не так, как кажется...
Но если все именно так, то сейчас зарождается долгосрочная тенденция на спад фондовых рынков США. И бакса на первое время (а может и не только на первое). Собсвтенно я жду по бакс ене, что она будет падать. Уже давненько:) Еврик - расти. Фунт тоже , скорее всего, будет долго падать изза Брексита.
разбираюсь с йеной дальше...
просто так на рынке существенно ничего не движется, должна быть "последняя капля" после которой всё летит как паровоз.
Возможно была какая-то японо-новость, или нечто местного значения, о чём у нас и не слышно
Но движухе по йене предшествовала вот такая штука (в минутках). "наверное что-то случилось" (с)
Вопрос в зал: как-бы попроще подобную "нетипичную активность" определять и хотя-бы Alert слать..
Вот здесь вполне уместна статистика на скользящем временном ряде.
Прогноз EUR/USD на 21.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.21
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Дело в том, что это очень важный вопрос (ставка). Там, скорее всего, сейчас сильно бурлить жизнь по этому поводу начала (за кадром). У США много долгов. Если ставка растет, то обслуживать долги становится сложнее. Если сильно поднять - будет беда. ФРС это частная структура. Вот представь, они подняли ставку, исходя из своей программы, а правительству это не нравится. Трамп же говорил месяца два назад , что он против поднятия ставки. Ну типа чтобы долги не раздавили экономику, наверное. А тут ФРС такие вот подарки на новый год делает.
И скорее всего пошла движуха в деловом народе. Все там шушукаются и спрашивают друг друга типа: "шо, трындец скоро или не скоро"? Алан Гринспен вчера или позавчера заявил, что обрушение рынков в скором времени очень вероятно. И все это вот не моментальный процесс. Быстрый, но не моментальный. Да и не ясно будет обрушение вот прям скоро или еще чуток протянут. Но все уже не первый год твердят, что обрушение неизбежно. И, скорее всего, так и есть.
Возможно там идут какие-то политические торги (если не борьба)... И все участники обдумывают что делать... Все звонят друг другу , согласовывают позиции, спрашивают что делать. Ну и соответствующая (не быстрая) реакция. Скорее всего она только началась и еще продолжится.То есть, реакция же не только во время публикации. Ставка - это долгосрочная перспектива.
Не то чтобы я в этом сильно разбираюсь. Просто пытаюсь обьяснить, почему такая длительная реакция. Хотя может быть, что все совершенно не так, как кажется...
Но если все именно так, то сейчас зарождается долгосрочная тенденция на спад фондовых рынков США. И бакса на первое время (а может и не только на первое). Собсвтенно я жду по бакс ене, что она будет падать. Уже давненько:) Еврик - расти. Фунт тоже , скорее всего, будет долго падать изза Брексита.
На картинке график ставок в США за последние 40 лет. Видно, что ставка постоянно снижалась до нуля, (рост последних лет на графике не отображен), похожие картинки и по другим развитым экономикам мира. Понятно, что это проявление каких то глобальных процессов, в мировой экономике.
Длительный период снижения ставок, означает, что на этом интервале в развитых экономиках снижалась инфляция, потому как основной инструмент борьбы с инфляцией - повышение ставки и если она низкая ставки можно снижать. Долговременный период снижения инфляции можно объяснить несколькими факторами;
1) Повышение производительности труда, из-за автоматизации и компьютеризации производств.
2) Быстрый прогресс в корпоративной культуре, оптимизации структур корпораций.
2) Экспорта дефляции, со стороны стран с низким уровнем жизни, куда выбрасывались производства, что давало возможность резко снизить себестоимость товаров.
Сейчас все эти факторы выходят в 'режим насыщения' и соответственно постепенно перестают поддерживать долгосрочную низкую инфляцию. ЦБ развитых экономик либо уже перешли к ужесточению, либо готовятся к нему.
Долгосрочный период мягкой монетарной политики, привел к формированию колоссального долга - по оценке МВФ сейчас мировой долг около 225% мирового ВВП, это сотни триллионов долларов. Естественно, что при постепенном ужесточении монетарной политики в развитых экономиках вся эта масса начнет сжиматься. В первую очередь рушиться будет фондовый рынок по всему миру и валюты развивающихся стран
На мой взгляд один из лучших экономистов мира - Гринспен, по этому поводу сказал: -
"Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством".