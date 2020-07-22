FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 66
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Без изменений, ставку оставили, а ведь обещали повысить. Трамп балаболка и все кто сейчас с ним такие же...
Без изменений, ставку оставили, а ведь обещали повысить. Трамп балаболка и все кто сейчас с ним такие же...
Но как всё двинулось...ожидаемая коррекция...уже почти...эх маловато отложек зарядил...
Походу начался поход вверх(по Евро), сейчас начнутся мелкие Коррекции
на М1 Коррекция из трех волн, миниатюрное конечно все...
Одна из позиций, которая подцепилась до отскока.
EURUSD
Вот железяки и с бакса начинающиеся чо то не очень по этой фиче
А стратегия - да, согласен, от неё дофига зависит...
Но чую ты знаешь как такое торгуется
Только про пол котлеты с горяча
На форексе я четко знаю, что ничего не знаю...только скажешь себе: всё знаю...и тут же вылетаешь из игры - это 100%... лучше не знать, предполагать на 2 - 3% и то частенько мимо в этот день скажем, но потом всё идет почему-то по твоему...и думаешь сам себе - не дурак ли я...(((
На форексе я четко знаю, что ничего не знаю...только скажешь себе: всё знаю...и тут же вылетаешь из игры - это 100%... лучше не знать, предполагать на 2 - 3% и то частенько мимо в этот день скажем, но потом всё идет почему-то по твоему...и думаешь сам себе - не дурак ли я...(((
Привет всем. Искал на днях на просторах интернета одну информацию и натолкнулся на одну компанию, которая использует индикаторы с сайта www.mql5 для своих авторских курсов.
http://myoption.ru/Indikator-Semafor-fraktalnyj...
Индикатор находится в свободном доступе здесь:
https://www.mql5.com/ru/code/9636
К чему я это: компания создала авторские курсы, а самих авторов и не спросила об этом.
Это нормально?