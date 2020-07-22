FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 66

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Без изменений, ставку оставили, а ведь обещали повысить. Трамп балаболка и все кто сейчас с ним такие же...
 
Sergey Lazarenko:
Без изменений, ставку оставили, а ведь обещали повысить. Трамп балаболка и все кто сейчас с ним такие же...
Прогноз по ставке был что не изменится.
Решение по процентной ставке ФРС 1,75%1,75%1,75%
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Решение по процентной ставке ФРС США
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Sergey Lazarenko:
Без изменений, ставку оставили, а ведь обещали повысить. Трамп балаболка и все кто сейчас с ним такие же...

Но как всё двинулось...ожидаемая коррекция...уже почти...эх маловато отложек зарядил...

 

Походу начался поход вверх(по Евро), сейчас начнутся мелкие Коррекции


 

на М1 Коррекция из трех волн, миниатюрное конечно все...

 
Вполне себе и нормально

Одна из позиций, которая подцепилась до отскока.
 

EURUSD



 
Renat Akhtyamov:

Вот железяки и с бакса начинающиеся чо то не очень по этой фиче

А стратегия - да, согласен, от неё дофига зависит...

Но чую ты знаешь как такое торгуется

Только про пол котлеты с горяча

На форексе я четко знаю, что ничего не знаю...только скажешь себе: всё знаю...и тут же вылетаешь из игры - это 100%... лучше не знать, предполагать на 2 - 3% и то частенько мимо в этот день скажем, но потом всё идет почему-то по твоему...и думаешь сам себе - не дурак ли я...((( 

 
Сергей Криушин:

На форексе я четко знаю, что ничего не знаю...только скажешь себе: всё знаю...и тут же вылетаешь из игры - это 100%... лучше не знать, предполагать на 2 - 3% и то частенько мимо в этот день скажем, но потом всё идет почему-то по твоему...и думаешь сам себе - не дурак ли я...((( 

Само главно спокойно выждать когда выйдет в плюс, а потом ракето из ордеров на маржу равную профиту. Т.е. не удвоенные, не такие же, а намного меньше. Малюськи, но все равно допы. Вот и получится среднесрочное ракето
 

Привет всем. Искал на днях на просторах интернета одну информацию и натолкнулся на одну компанию, которая использует индикаторы с сайта www.mql5 для своих авторских курсов.


http://myoption.ru/Indikator-Semafor-fraktalnyj...
Индикатор находится в свободном доступе здесь:
https://www.mql5.com/ru/code/9636
К чему я это: компания создала авторские курсы, а самих авторов и не спросила об этом.
Это нормально?

Индикатор Семафор без перерисовки на Форекс
  • myoption.ru
В 2009 году на одном известном русскоязычном форуме трейдеры в подробностях обсуждали перспективную на тот момент стратегию под названием «100 – 300 пунктов в день». К сожалению, со временем интерес к ней пропал, но индикатор Семафор, выступавший в роли главного сигнального модуля системы, недавно получил вторую жизнь – им снова стали...
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