FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 53
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GBPUSD годовой прогноз.
Нейросеть смог вычислить предстоящий обвал фунта...
привет!
как и ждали начинается обвал фунта...
кукесы вычести
раньше то все работало, хоть кукиши, хоть фиги...
что - то они переделали на форуме и перестало работать
раньше то все работало, хоть кукиши, хоть фиги...
что - то они переделали на форуме и перестало работать
а пыль с монитора протирали?
привет!
как и ждали начинается обвал фунта...
Привет, да смотри-ка угадала вчера нейронка... резко пошел, первый уровень 1.40 или прямиком до 1.2
Привет, да смотри-ка угадала вчера нейронка... резко пошел, первый уровень 1.40 или прямиком до 1.2
конечно не прямиком... но безоткат предвидится.
Ну и куда сейчас фунтик намылился?
Только крыть с убытком собиралась.))
тр 1.40605
Предвидится так...
конечно не прямиком... но безоткат предвидится.
Верю - добавил еще чутарик на пол лота, а то с золотом пролетел немного...AUDUSD тоже набор в селл большой сделала, но что-то тормазнулась...
привет!
как и ждали начинается обвал фунта...
через перехайчик