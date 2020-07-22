FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 53

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кукесы вычести
 
Alexander Ivanov:

GBPUSD годовой прогноз. 

Нейросеть смог вычислить предстоящий обвал фунта...



привет!


как и ждали начинается обвал фунта...



 
GhostMan:
кукесы вычести

раньше то все работало, хоть кукиши, хоть фиги...

что - то они переделали на форуме и перестало работать

 
Lesorub:

раньше то все работало, хоть кукиши, хоть фиги...

что - то они переделали на форуме и перестало работать

а пыль с монитора протирали? 

 
Alexander Ivanov:

привет!


как и ждали начинается обвал фунта...



Привет, да смотри-ка угадала вчера нейронка...  резко пошел, первый уровень 1.40 или прямиком до 1.2

 
Сергей Криушин:

Привет, да смотри-ка угадала вчера нейронка...  резко пошел, первый уровень 1.40 или прямиком до 1.2

конечно не прямиком...  но безоткат предвидится.

 

Ну и куда сейчас фунтик намылился?

Только крыть с убытком собиралась.))

тр 1.40605

 

Предвидится так...



 
Alexander Ivanov:

конечно не прямиком...  но безоткат предвидится.

Верю - добавил еще чутарик на пол лота, а то с золотом пролетел немного...AUDUSD тоже набор в селл большой сделала, но что-то тормазнулась...

 
Alexander Ivanov:

привет!


как и ждали начинается обвал фунта...



через перехайчик

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