FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 34
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а что там бинарники?
а что там ?
На счет раз - вдох
На счет два - вдох
На счет три - вдох
На счет четыре - вдох.
С пятого по восьмой и с девятого по шестнадцатый раз упражнение повторяется.
Спасибо! А что было не так?
Спасибо! А что было не так?
Дайте пожалуйста ссылку на пост за который Вы спрашиваете.
Дайте пожалуйста ссылку на пост за который Вы спрашиваете.
письмо ранее направил на почту ...
письмо ранее направил на почту ...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Vladimir Karputov, 2018.03.28 11:30
Дайте пожалуйста ссылку на пост за который Вы спрашиваете.
НА всякий случай "ссылка" - это означает URL адрес сообщения.
НА всякий случай "ссылка" - это означает URL адрес сообщения.
Не было никакого сообщения, просто забен аккаунт и все.
Потому и спросил, за что? (чтоб уяснить для себя...)
Не было никакого сообщения, просто забен аккаунт и все.
Потому и спросил, за что? (чтоб уяснить для себя...)
Чей аккаунт-то был забанен?
Чей аккаунт-то был забанен?
Мда...
Спасибо, мне ничего больше не нужно от Вас.
Мда...
Спасибо, мне ничего больше не нужно от Вас.
Ладно, включаю телепатические способности ...
Когда в профиле появляется надпись о бане, но Вы свято верите, что ничего такого не делали, первым делом смените IP адрес: например если подключаетесь через домашний интернет, подключитесь через смартфон. Просто бывают ситуации, когда Ваш IP пересекается с забаненным (например Ваш провайдер до сих пор балуется и выдаёт динамический IP).