FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 34

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igrok333:
 а что там бинарники?

а что там ?


 

На счет раз - вдох

На счет два - вдох 

На счет три - вдох 

На счет четыре - вдох. 

С пятого по восьмой и с девятого по шестнадцатый раз упражнение повторяется. 

 
Vladimir Karputov:


Спасибо! А что было не так?

 
Lesorub:

Спасибо! А что было не так?

Дайте пожалуйста ссылку на пост за который Вы спрашиваете.

 
Vladimir Karputov:

Дайте пожалуйста ссылку на пост за который Вы спрашиваете.

письмо ранее направил на почту ...

 
Lesorub:

письмо ранее направил на почту ...

НА всякий случай "ссылка" - это означает URL адрес сообщения.

 
Vladimir Karputov:

НА всякий случай "ссылка" - это означает URL адрес сообщения.

Не было никакого сообщения, просто забен аккаунт и все.

Потому и спросил, за что? (чтоб уяснить для себя...)

 
Lesorub:

Не было никакого сообщения, просто забен аккаунт и все.

Потому и спросил, за что? (чтоб уяснить для себя...)

Чей аккаунт-то был забанен?

 
Vladimir Karputov:

Чей аккаунт-то был забанен?

Мда...

Спасибо, мне ничего больше не нужно от Вас.

 
Lesorub:

Мда...

Спасибо, мне ничего больше не нужно от Вас.

Ладно, включаю телепатические способности ...

Когда в профиле появляется надпись о бане, но Вы свято верите, что ничего такого не делали, первым делом смените IP адрес: например если подключаетесь через домашний интернет, подключитесь через смартфон. Просто бывают ситуации, когда Ваш IP пересекается с забаненным (например Ваш провайдер до сих пор балуется и выдаёт динамический IP).

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