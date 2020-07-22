FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 112

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Renat Akhtyamov:
продажа, однозначно

Душа просто радуется...хотя если все кинулись продавать...то может и закон подлости сыграть...)) если что придется еще доливатеньки, чтоб не сливатеньки... пока запас в кеше на 50% есть...прошлый раз брал бонус у ДЦ...вот он меня и слил, больше не беру бонусы...

 
sterva:

Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4ac6e09a7947d88a69bd01?from=main

Тереза Мэй еще та с*** на стороне темных сил играет...её и поставили разрулить этот брекзит, чтоб обмануть свой народ...вот она и крутит динамо...

 

Тенденция к росту?





Файлы:
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sterva:



 
Готовимся к завтрашнему дню (точнее уже сегодня). Два чувака в Хельсинки стрелку забили. Рынок по любому отреагирует
 
Konstantin Nikitin:
Готовимся к завтрашнему дню (точнее уже сегодня). Два чувака в Хельсинки стрелку забили. Рынок по любому отреагирует

И никакой реакции... рынки не отреагировали...что не так

 
Сергей Криушин:

И никакой реакции... рынки не отреагировали...что не так

спекулей мало

вяло-текущий режим

 
Сергей Криушин:

И никакой реакции... рынки не отреагировали...что не так

Реакция была в ожидании. Зеленый сегодня не плохо провалился. А вот отката не было. Но вполне возможно что переваривается информация и вполне может еще отыграться в какую-то сторону.
Бум наблюдать и пытаться ловить, что нам еще остается.

 
Vladimir Karputov:

Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом. 

Желательный формат подачи информации: ВСТАВЛЕННАЯ картинка с разметкой и небольшое  пояснение. Например так:


 И описание: что изображено и как Вы видите дальнейшее движение.


 

Странные Вы! От встречи брехунов ждёте реальных движений на финансах.

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