FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 16
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при чем тут вообще физмат)))
ну если вы найдете коэффициент,который вам показывает, что сейчас тренд, какие у вас есть гарантии, что именно в этом момент тренд не закончится и не начнется флэт?
Если бы была возможность поставил бы лайк!!!
Действительно физмат тут совсем ни при чем!!! Стоит открыть любую вменяемую книжку по финансам, статистике и ценообразованию. Там есть всё и даже больше!!! Но вопрос собственно не в этом. Что есть физика? Это описание процесса, выраженное в четких математических формулах. Но для того, чтобы видеть тренд/флет и определять херст достаточно просто взглянуть на график(при условии конечно, что ты понимаешь, что на нем изображено)!!! Но на этом суть не заканчивается. Заканчивается она именно на том, что никакая формула и никакой коэффициент не сможет тебе сказать, куда именно пойдет рынок в следующий момент времени!!! На это влияет множество факторов. Но факторы эти не физические и не математические!!! Они Человеческие!!! Если товар никому не нужен - его никто не будет покупать!!! Ни за 100 ни за 10!!! И никакой коэффициент, вычисленный по истории не скажет тебе, имеется ли на данный момент этот спрос!!!
кто тут свеж? покажи им всем!!!
Если бы была возможность поставил бы лайк!!!
Действительно физмат тут совсем ни при чем!!! Стоит открыть любую вменяемую книжку по финансам, статистике и ценообразованию. Там есть всё и даже больше!!! Но вопрос собственно не в этом. Что есть физика? Это описание процесса, выраженное в четких математических формулах. Но для того, чтобы видеть тренд/флет и определять херст достаточно просто взглянуть на график(при условии конечно, что ты понимаешь, что на нем изображено)!!! Но на этом суть не заканчивается. Заканчивается она именно на том, что никакая формула и никакой коэффициент не сможет тебе сказать, куда именно пойдет рынок в следующий момент времени!!! На это влияет множество факторов. Но факторы эти не физические и не математические!!! Они Человеческие!!! Если товар никому не нужен - его никто не будет покупать!!! Ни за 100 ни за 10!!! И никакой коэффициент, вычисленный по истории не скажет тебе, имеется ли на данный момент этот спрос!!!
Хм... Но, ведь ты же как-то умеешь прогнозировать. Как? Выкладывай как на духу! С подробным описанием!
Еще раз, чтобы не думали, что я нищий попрошайка.
Мне абсолютно понятно, как вести контртрендовую торговлю - рубить хвосты распределений и все дела. Что я и делаю.
Мне непонятно как вести торговлю по тренду. Как определить - где его начало. Ведь люди видят по каким-то признакам это... и умеют делать именно прогноз. Великий физик Фейнман считал прогнозирование (он умел вычислять время перехода системы из состояния в состояние) важнейшим своим достижением.
Если это невозможно описать алгоритмически, то я успокоюсь и займусь привычным делом - рубкой хвостов (т.е. окончание тренда я умею определять). Там точно есть чем поживиться ^)))))
Еще раз, чтобы не думали, что я нищий попрошайка.
Мне абсолютно понятно, как вести контртрендовую торговлю - рубить хвосты распределений и все дела. Что я и делаю.
Мне непонятно как вести торговлю по тренду. Как определить - где его начало. Ведь люди видят по каким-то признакам это... и умеют делать именно прогноз. Великий физик Фейнман считал прогнозирование (он умел вычислять время перехода системы из состояния в состояние) важнейшим своим достижением.
Если это невозможно описать алгоритмически, то я успокоюсь и займусь привычным делом - рубкой хвостов (т.е. окончание тренда я умею определять). Там точно есть чем поживиться ^)))))
Плохого же ты о нас мнения Да никого твои фынансы не интересуют! И вообще ты ж у нас носитель грааля!
С ходу экспромтом вопрос - а ты уверен, что ты определишь именно окончание тренда, а не флетовую фазу накопления перед очередным скачком?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Alexander_K2, 2018.02.13 07:47
Хм... Но, ведь ты же как-то умеешь прогнозировать. Как? Выкладывай как на духу! С подробным описанием!
Научить тебя прогнозировать? Берешь открываешь график и рисуешь две стрелки - одну вверх, другую вниз, делаешь скриншот и снабжаешь рисунок парой абзацев умных комментариев про 3 подволну в 4 недоволне, паровое скопление Ишимок, и прочей лабудой. Прогноз готов
вопрос - а ты уверен, что ты определишь именно окончание тренда, а не флетовую фазу накопления перед очередным скачком?
Если честно, как на исповеди, - не вполне уверен (для этого и исследую сейчас негэнтропию). Иначе уже давно бы закричал, что я один тут умный и, собственно, где касса, в которой Нобелевку выдают :))))
Если честно, как на исповеди, - не вполне уверен (для этого и исследую сейчас негэнтропию). Иначе уже давно бы закричал, что я один тут умный и, собственно, где касса, в которой Нобелевку выдают :))))
и громко не кричи - внимание привлечешь
отпускаю тебе грехи, сын. больше так не делай!!!
и громко не кричи - внимание привлечешь
Ладно, советник Трампа! Несмотря на твой, своеобычный наглый стиль общения, я рад, что ты вернулся на форум.
Пошел я дальше лабать программу, а эту ветку буду почитывать. Удачи!
Ладно, советник Трампа! Несмотря на твой, своеобычный наглый стиль общения, я рад, что ты вернулся на форум.
Пошел я дальше лабать программу, а эту ветку буду почитывать. Удачи!
И удачи ТЕБЕ, у меня хватает
Плохого же ты о нас мнения Да никого твои фынансы не интересуют! И вообще ты ж у нас носитель грааля!
С ходу экспромтом вопрос - а ты уверен, что ты определишь именно окончание тренда, а не флетовую фазу накопления перед очередным скачком?
Научить тебя прогнозировать? Берешь открываешь график и рисуешь две стрелки - одну вверх, другую вниз, делаешь скриншот и снабжаешь рисунок парой абзацев умных комментариев про 3 подволну в 4 недоволне, паровое скопление Ишимок, и прочей лабудой. Прогноз готов
Никогда не следует бычиться Рынок расставит вхех на местаю Бычиться можно много, ососенно на демо-счетах. Я здесь таких вижл. Сл ссмют рпбтс.