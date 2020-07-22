FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 16

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igrok333:
при чем тут вообще физмат)))

ну если вы найдете коэффициент,который вам показывает, что сейчас тренд, какие у вас есть гарантии, что именно в этом момент тренд не закончится и не начнется флэт?

Если бы была возможность поставил бы лайк!!!

Действительно физмат тут совсем ни при чем!!! Стоит открыть любую вменяемую книжку по финансам, статистике и ценообразованию. Там есть всё и даже больше!!! Но вопрос собственно не в этом. Что есть физика? Это описание процесса, выраженное в четких математических формулах. Но для того, чтобы видеть тренд/флет и определять херст достаточно просто взглянуть на график(при условии конечно, что ты понимаешь, что на нем изображено)!!! Но на этом суть не заканчивается. Заканчивается она именно на том, что никакая формула и никакой коэффициент не сможет тебе сказать, куда именно пойдет рынок в следующий момент времени!!! На это влияет множество факторов. Но факторы эти не физические и не математические!!! Они Человеческие!!! Если товар никому не нужен - его никто не будет покупать!!! Ни за 100 ни за 10!!! И никакой коэффициент, вычисленный по истории не скажет тебе, имеется ли на данный момент этот спрос!!!

 
Alexander_K2:


кто тут свеж? покажи им всем!!!


 
podotr:

Если бы была возможность поставил бы лайк!!!

Действительно физмат тут совсем ни при чем!!! Стоит открыть любую вменяемую книжку по финансам, статистике и ценообразованию. Там есть всё и даже больше!!! Но вопрос собственно не в этом. Что есть физика? Это описание процесса, выраженное в четких математических формулах. Но для того, чтобы видеть тренд/флет и определять херст достаточно просто взглянуть на график(при условии конечно, что ты понимаешь, что на нем изображено)!!! Но на этом суть не заканчивается. Заканчивается она именно на том, что никакая формула и никакой коэффициент не сможет тебе сказать, куда именно пойдет рынок в следующий момент времени!!! На это влияет множество факторов. Но факторы эти не физические и не математические!!! Они Человеческие!!! Если товар никому не нужен - его никто не будет покупать!!! Ни за 100 ни за 10!!! И никакой коэффициент, вычисленный по истории не скажет тебе, имеется ли на данный момент этот спрос!!!

Хм... Но, ведь ты же как-то умеешь прогнозировать. Как? Выкладывай как на духу! С подробным описанием!

 

Еще раз, чтобы не думали, что я нищий попрошайка.

Мне абсолютно понятно, как вести контртрендовую торговлю - рубить хвосты распределений и все дела. Что я и делаю.

Мне непонятно как вести торговлю по тренду. Как определить - где его начало. Ведь люди видят по каким-то признакам это... и умеют делать именно прогноз. Великий физик Фейнман считал прогнозирование (он умел вычислять время перехода системы из состояния в состояние) важнейшим своим достижением.

Если это невозможно описать алгоритмически, то я успокоюсь и займусь привычным делом - рубкой хвостов (т.е. окончание тренда я умею определять). Там точно есть чем поживиться ^)))))

 
Alexander_K2:

Еще раз, чтобы не думали, что я нищий попрошайка.

Мне абсолютно понятно, как вести контртрендовую торговлю - рубить хвосты распределений и все дела. Что я и делаю.

Мне непонятно как вести торговлю по тренду. Как определить - где его начало. Ведь люди видят по каким-то признакам это... и умеют делать именно прогноз. Великий физик Фейнман считал прогнозирование (он умел вычислять время перехода системы из состояния в состояние) важнейшим своим достижением.

Если это невозможно описать алгоритмически, то я успокоюсь и займусь привычным делом - рубкой хвостов (т.е. окончание тренда я умею определять). Там точно есть чем поживиться ^)))))

Плохого же ты о нас мнения Да никого твои фынансы не интересуют! И вообще ты ж у нас носитель грааля!

С ходу экспромтом вопрос - а ты уверен, что ты определишь именно окончание тренда, а не флетовую фазу накопления перед очередным скачком?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Alexander_K2, 2018.02.13 07:47

Хм... Но, ведь ты же как-то умеешь прогнозировать. Как? Выкладывай как на духу! С подробным описанием!


Научить тебя прогнозировать? Берешь открываешь график и рисуешь две стрелки - одну вверх, другую вниз, делаешь скриншот и снабжаешь рисунок парой абзацев умных комментариев про 3 подволну в 4 недоволне, паровое скопление Ишимок, и прочей лабудой. Прогноз готов

 
podotr:

вопрос - а ты уверен, что ты определишь именно окончание тренда, а не флетовую фазу накопления перед очередным скачком?

Если честно, как на исповеди, - не вполне уверен (для этого и исследую сейчас негэнтропию). Иначе уже давно бы закричал, что я один тут умный и, собственно, где касса, в которой Нобелевку выдают :))))

 
Alexander_K2:

Если честно, как на исповеди, - не вполне уверен (для этого и исследую сейчас негэнтропию). Иначе уже давно бы закричал, что я один тут умный и, собственно, где касса, в которой Нобелевку выдают :))))

отпускаю тебе грехи, сын. больше так не делай!!!

и громко не кричи - внимание привлечешь
 
podotr:
отпускаю тебе грехи, сын. больше так не делай!!!

и громко не кричи - внимание привлечешь

Ладно, советник Трампа! Несмотря на твой, своеобычный наглый стиль общения, я рад, что ты вернулся на форум.

Пошел я дальше лабать программу, а эту ветку буду почитывать. Удачи!

 
Alexander_K2:

Ладно, советник Трампа! Несмотря на твой, своеобычный наглый стиль общения, я рад, что ты вернулся на форум.

Пошел я дальше лабать программу, а эту ветку буду почитывать. Удачи!

Почитывай, а я полетел Скучно тут...

И удачи ТЕБЕ, у меня хватает
 
podotr:

Плохого же ты о нас мнения Да никого твои фынансы не интересуют! И вообще ты ж у нас носитель грааля!

С ходу экспромтом вопрос - а ты уверен, что ты определишь именно окончание тренда, а не флетовую фазу накопления перед очередным скачком?


Научить тебя прогнозировать? Берешь открываешь график и рисуешь две стрелки - одну вверх, другую вниз, делаешь скриншот и снабжаешь рисунок парой абзацев умных комментариев про 3 подволну в 4 недоволне, паровое скопление Ишимок, и прочей лабудой. Прогноз готов

Никогда не следует бычиться Рынок расставит вхех на местаю Бычиться можно много, ососенно на демо-счетах. Я здесь таких вижл. Сл ссмют рпбтс.

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