FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 149
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Как вариант:
тоже самое по фунту:
Как вариант:
тоже самое по фунту:
Да, все возможно. Но мне казалось, что цена обычно возвращается туда, от куда начала свое большое движение. Кружочком отмечено. Возможно даже подойдем к цене 1,05
Надеюсь ты не против, что я использовал твой скрин?
Да ради Бога..
А Луня можно еще смело покупать:
Да ради Бога..
А Луня можно еще смело покупать:
Для меня этот поезд ушел. Жаль конечно, что я на него раньше внимания не обратил.
Для меня этот поезд ушел. Жаль конечно, что я на него раньше внимания не обратил.
Да, ты прав. Фунт сейчас интересен для покупок. Куплю после закрепления над синей линией)
Что по КИВИ на горизонте?
Что по КИВИ на горизонте?
Да шут его знает. Похоже он до примерно 1,34 полетел. Ну 1,338
Ну, сделайте еще, на сейчас...
Не на январь...
А вас какая пара интересует? Можно попробовать на досуге. Долгосрочные прогнозы у меня обычно очень точные, иногда разброс не более 10 пунктов за полгода.
А вас какая пара интересует? Можно попробовать на досуге. Долгосрочные прогнозы у меня обычно очень точные, иногда разброс не более 10 пунктов за полгода.
Да,никакая пара его не интересует! Он видит,что ты гонишь,вот и спрашивает.
А я вот неожиданно проникся к тебе доверием. Сделай-ка мне,Дружок,долгосрочный прогноз по NZDUSD.
....А то чото не пойму что там впереди.
68.40 днем... И мне это нравится!!!