FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 149

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Как вариант:

тоже самое по фунту:


 
Lesorub:

Как вариант:

тоже самое по фунту:



Да, все возможно. Но мне казалось, что цена обычно возвращается туда, от куда начала свое большое движение. Кружочком отмечено. Возможно даже подойдем к цене 1,05

 Надеюсь ты не против, что я использовал твой скрин?

 

Да ради Бога..

А Луня можно еще смело покупать:


 
Lesorub:

Да ради Бога..

А Луня можно еще смело покупать:


Для меня этот поезд ушел. Жаль конечно, что я на него раньше внимания не обратил.

 
Aleksandr Yakovlev:

Для меня этот поезд ушел. Жаль конечно, что я на него раньше внимания не обратил.

Да, ты прав. Фунт сейчас интересен для покупок. Куплю после закрепления над синей линией)


 
Aleksandr Yakovlev:



Что по КИВИ на горизонте?

 
Lesorub:

Что по КИВИ на горизонте?

Да шут его знает. Похоже он до примерно 1,34 полетел. Ну 1,338

 
Lesorub:

Ну, сделайте еще, на сейчас...

Не на январь...

А вас какая пара интересует? Можно попробовать на досуге. Долгосрочные прогнозы у меня обычно очень точные, иногда разброс не более 10 пунктов за полгода. 

 
Sergey Vradiy:

А вас какая пара интересует? Можно попробовать на досуге. Долгосрочные прогнозы у меня обычно очень точные, иногда разброс не более 10 пунктов за полгода. 

Да,никакая пара его не интересует! Он видит,что ты гонишь,вот и спрашивает.

А я вот неожиданно проникся к тебе доверием. Сделай-ка мне,Дружок,долгосрочный прогноз по NZDUSD.

....А то чото не пойму что там впереди.

 

68.40 днем... И мне это нравится!!!


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