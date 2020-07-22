FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 97
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0 : 3 печалька..., пошел я спать...
Еню, падлу, целый день ждал:
теперь не спится...
И Чиф, раздухарился:
Жду открытия чтобы продать, а потом на всю котлету купить.
чую продал ты ...
а ты людей не задевай, свое кажи...
...............................
Ренка,привет!
Пожст подскажи,много делов вытащить на экран МТ4 его параметр "уровень" или мож уже знаешь такую прогу?
Только цифры и чтоб можно было по монитору таскать.
Спасибо.
а ты людей не задевай, свое кажи...
Чо тебе это даст?
Ну на, посмотри вырезку
Ренка,привет!
Пожст подскажи,много делов вытащить на экран МТ4 его параметр "уровень" или мож уже знаешь такую прогу?
Только цифры и чтоб можно было по монитору таскать.
Спасибо.
по монитору можно таскать будет
формулу покажи, не считал я такое
для чего тебе уровень, может быть тебе риск важнее?
Ренка,привет!
Пожст подскажи,много делов вытащить на экран МТ4 его параметр "уровень" или мож уже знаешь такую прогу?
Только цифры и чтоб можно было по монитору таскать.
Спасибо.
Чо тебе это даст?
Ну на, посмотри вырезку
три года в просадке...
и тысяча ордеров
знакомо дело