FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 97

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0 : 3    печалька..., пошел я спать...


 

Еню, падлу, целый день ждал:

теперь не спится...

 

И Чиф, раздухарился:


 
Иван Юрченко:
Жду открытия чтобы продать, а потом на всю котлету купить.

чую продал ты ...
 
Renat Akhtyamov:
чую продал ты ...

а ты людей не задевай, свое кажи... 


 
Renat Akhtyamov:

...............................

Ренка,привет!

Пожст подскажи,много делов вытащить на экран МТ4 его параметр "уровень" или мож уже знаешь такую прогу?

Только цифры и чтоб можно было по монитору таскать.

Спасибо.

 
Lesorub:

а ты людей не задевай, свое кажи...

Чо тебе это даст?

Ну на, посмотри вырезку


 
Vadens:

Ренка,привет!

Пожст подскажи,много делов вытащить на экран МТ4 его параметр "уровень" или мож уже знаешь такую прогу?

Только цифры и чтоб можно было по монитору таскать.

Спасибо.

по монитору можно таскать будет

формулу покажи, не считал я такое

для чего тебе уровень, может быть тебе риск важнее?

 
Vadens:

Ренка,привет!

Пожст подскажи,много делов вытащить на экран МТ4 его параметр "уровень" или мож уже знаешь такую прогу?

Только цифры и чтоб можно было по монитору таскать.

Спасибо.

 Comment("Уровень залоговых средств на счете в процентах = ",DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL),2),"%");
 
Renat Akhtyamov:

Чо тебе это даст?

Ну на, посмотри вырезку


три года в просадке...

и тысяча ордеров

знакомо дело     

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