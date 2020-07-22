FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 195
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Добрый-добрый дедушка Форекс, сделай пожалуйста подарки своим падаванам:
А что за валютная пара USDOLLAR ?
А что за валютная пара USDOLLAR ?
индекс доллара FXCM , основное отличие в том что доля евры меньше.
индекс доллара FXCM , основное отличие в том что доля евры меньше.
Отчего май прошлого года? Короче, открывать файл не стал. Избегаю случайных связей.
Согласен. А Еврик - просто вниз.
мож быть...
Отчего май прошлого года? Короче, открывать файл не стал. Избегаю случайных связей.
Была "гениальная" идея фильтровать экстремумы, потом попался индикатор который рисует зоны, а линии остались.
Правильно делаете. Тоже самое в гугле https://www.google.com/search?source=hp&ei=FE8EXKaBM8KyrgTgoIPgBg&q=dj-fxcm-methodology.pdf&btnK=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&oq=dj-fxcm-methodology.pdf&gs_l=psy-ab.3...103195.109973..110839...0.0..1.400.1897.0j7j1j1j1......0....1j2..gws-wiz.....1..35i39.UURsMMkIgQ4
Читайте внимательно, не продвинулись, а подвинулись, другими словами немного сдались, пошли на попятную. По сообщениям СМИ, они согласились покупать амеровскую продукцию, за это Трамп, пообещал временно не вводить против них повышенные пошлины. Это означает некоторую разрядку в торговой войне, как следствие инвесторам можно выходить из защитных активов, например доллара. Последнее время доллар укреплялся в основном на опасениях эскалации торговой войны, соответственно сейчас индекс доллара видимо начнет падать. Поэтому и написал что скорее всего откроемся приличным гепом.
респект!
https://www.mql5.com/ru/charts/9443230/eurusd-m-m30-roboforex-ltd
Но особенно Юань укрепился
https://www.mql5.com/ru/charts/9443237/usdcnh-m-h3-roboforex-ltd
Прогноз по EUR/USD на 03.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.03
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть валютная пара EUR/USD в пятницу оказалась под давлением. На данный момент рассматриваю продажи с первой целью 1.1292. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1370. Отменен медвежий сценарий будет в случае, если пара закрепится выше отметки 1.1370. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с первой целью 1.1414.
Прогноз по EUR/USD на 03.12.2018
ты бы хоть показал где там чего продал на графике, сколько в риск заложил. а то скучновато такое читать рассматриваю продажи, футбол то должен быть настоящий, а выдуманный.
Евро/Английский фунт.
Хорошая диспозиция нарисовалась, Внутри-дневной таймфрейм, имеем Восходящий тренд в Ускорении, и в нем как и положено, Коррекционный откат, пока Простой формы, так что выставил ордер на Бай(риск 5%), стоп-лосс за минимумом Коррекционного отката. Но судя по всему точка входа может измениться.
Разгруз Фунта, загруз по полной Канадца...