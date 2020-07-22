FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 195

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Unicornis:

Добрый-добрый дедушка Форекс, сделай пожалуйста подарки своим падаванам:


А что за валютная пара USDOLLAR ? 

 
Алексей Тарабанов:

А что за валютная пара USDOLLAR ? 

индекс доллара FXCM , основное отличие в том что доля евры меньше.

Файлы:
_dj-fxcm-methodology.zip  99 kb
 
Unicornis:

индекс доллара FXCM , основное отличие в том что доля евры меньше.

Отчего май прошлого года? Короче, открывать файл не стал. Избегаю случайных связей. 

 
Алексей Тарабанов:

Согласен. А Еврик - просто вниз. 

мож быть...


 
Алексей Тарабанов:

Отчего май прошлого года? Короче, открывать файл не стал. Избегаю случайных связей. 

Была "гениальная" идея фильтровать экстремумы, потом попался индикатор который рисует зоны, а линии остались.

Правильно делаете. Тоже самое в гугле https://www.google.com/search?source=hp&ei=FE8EXKaBM8KyrgTgoIPgBg&q=dj-fxcm-methodology.pdf&btnK=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&oq=dj-fxcm-methodology.pdf&gs_l=psy-ab.3...103195.109973..110839...0.0..1.400.1897.0j7j1j1j1......0....1j2..gws-wiz.....1..35i39.UURsMMkIgQ4

 
sibirqk:

Читайте внимательно, не продвинулись, а подвинулись, другими словами немного сдались, пошли на попятную. По сообщениям СМИ, они согласились покупать амеровскую продукцию, за это Трамп, пообещал временно не вводить против них повышенные пошлины. Это означает некоторую разрядку в торговой войне, как следствие инвесторам можно выходить из защитных активов, например доллара.  Последнее время доллар укреплялся в основном на опасениях эскалации торговой войны, соответственно сейчас индекс доллара видимо начнет падать. Поэтому и написал что скорее всего откроемся приличным гепом.

респект!

https://www.mql5.com/ru/charts/9443230/eurusd-m-m30-roboforex-ltd


Но особенно Юань укрепился

https://www.mql5.com/ru/charts/9443237/usdcnh-m-h3-roboforex-ltd

График EURUSD.m, M30, 2018.12.03 00:41 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
График EURUSD.m, M30, 2018.12.03 00:41 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD.m. Период графика: M30. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2018.12.03 00:41 UTC.
 

Прогноз по EUR/USD на 03.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.03

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.03, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть валютная пара EUR/USD в пятницу оказалась под давлением. На данный момент рассматриваю продажи с первой целью 1.1292. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1370. Отменен медвежий сценарий будет в случае, если пара закрепится выше отметки 1.1370. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с первой целью 1.1414.



 
Денис:

Прогноз по EUR/USD на 03.12.2018



ты бы хоть показал где там чего продал на графике, сколько в риск заложил. а то скучновато такое читать рассматриваю продажи, футбол то должен быть настоящий, а выдуманный.

 

Евро/Английский фунт.

Хорошая диспозиция нарисовалась, Внутри-дневной таймфрейм, имеем Восходящий тренд в Ускорении, и в нем как и положено, Коррекционный откат, пока Простой формы, так что выставил ордер на Бай(риск 5%), стоп-лосс за минимумом Коррекционного отката. Но судя по всему точка входа может измениться.


 

Разгруз Фунта, загруз по полной Канадца...


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