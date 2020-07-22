FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 201

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Alexander_K:

Отлично, дружище - ты оживил эту почти угасшую ветку. Аплодирую стоя.

Renat Akhtyamov:
А я лежа ;)

У одного руки заняты, можно понять, с вами то что - йог, что ли? ;)

 
Sergey Lazarenko:

Красавчик, против тренда встал!!!

Смысл этой комбинации в том, что организатор заранее!!! устанавливает цену, по которой закроет свои позы.

В данном случае это 1.3085 - 1.3052. При этом оставляет следы своих намерений в виде характерных двух свеч.

Правая свеча указывает будущее направление движения. Но..., откуда появится для организатора бабло???

Его нужно забрать у кого - либо, у Вас, к примеру... Для этого нужно загнать вас и других подобных в ваш тренд или в противоход.

Примерно до 1.4319 - 1.618 от высоты этих свеч на дневном фрейме. Часто и выше...

Теперь ничто не мешает организатору насладиться халявой.

Что Вы и увидите на Луне... Так что, добро пожаловать по тренду, покупайте больше и больше.

А я продаю с значимых уровней, усиливая позу. Зная, где будет скоро цена.

Так что, ничего личного. Для КУКЛа это только бизнес...        

Действия КУКЛа на USDCAD:



Фунт на часе...

Проверяйте теорию:


 
Unicornis:

немного параллельный вопрос, а как его с нефтью увязывают, так то похоже но куда это прикладывать:

Канадская экономика конечно не так от нефти зависит, как российская,  но все же  нефть оказывает существенное влияние.
Правильнее было бы рассматривать график цен на нефть не в usd, а а cad. Синтетик сляпайте и посмотрите , просто я сейчас в дороге.
 
Renat Akhtyamov:
А я лежа ;)

А я стоя на голове.

 
Unicornis:

У одного руки заняты, можно понять, с вами то что - йог, что ли? ;)

я подумал что СБ - это не что иное, как СуперБомба

естественно под стол свалился, и пока еще не вставал ;)

ну вот же:

 

Вот Ауди с другого счета...

На часе выход на 66.6% коррекции к предыдущему движению.

А основной ход вниз (план по Ауди лежит выше по теме)



Кто держит NZDUSD, то выход по ТР на 0.6824  

Пока можно еще усилиться ...


 
Lesorub:

Смысл этой комбинации в том, что организатор заранее!!! устанавливает цену, по которой закроет свои позы.


Так что, ничего личного. Для КУКЛа это только бизнес...        

Действия КУКЛа на USDCAD:

ладно, ладно, все! понял. Торгуйте, я в только в тренды верю.Так что нам не по пути.

 
Renat Akhtyamov:

я подумал что СБ - это не что иное, как СуперБомба

естественно под стол свалился, и пока еще не вставал ;)

ну вот же:

...гонять ее в карманах??? Да вы батенька гигант, кхм, мысли. Но в одном купе поезда я бы поостерегся с вами ездить... ;))) (+прочитал  "и пока еще не вставил" ). 

 
Lesorub:

Смысл этой комбинации в том, что организатор заранее!!! устанавливает цену, по которой закроет свои позы.

В данном случае это 1.3085 - 1.3052. При этом оставляет следы своих намерений в виде характерных двух свеч.

Правая свеча указывает будущее направление движения. Но..., откуда появится для организатора бабло???

Его нужно забрать и кого - либо, у Вас, к примеру... Для этого нужно загнать вас и других подобных в ваш тренд или в противоход.

Примерно до 1.4319 - 1.618 от высоты этих свеч на дневном фрейме. Часто и выше...

Теперь ничто не мешает организатору насладиться халявой.

Что Вы и увидите на Луне... Так что, добро пожаловать по тренду, покупайте больше и больше.

А я продаю с значимых уровней, усиливая позу. Зная, где будет скоро цена.

Так что, ничего личного. Для КУКЛа это только бизнес...        

Действия КУКЛа на USDCAD:



Фунт на часе...

Проверяйте теорию:


Критерий отбора палок-рельс?:

CAD_кукл_4089_

 
Unicornis:

...гонять ее в карманах??? Да вы батенька гигант, кхм, мысли. Но в одном купе поезда я бы поостерегся с вами ездить... ;))) (+прочитал  "и пока еще не вставил" ). 

Возможно ;)

НО ...

не отец русской демократии ;)

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