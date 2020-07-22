FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 201
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Отлично, дружище - ты оживил эту почти угасшую ветку. Аплодирую стоя.
А я лежа ;)
У одного руки заняты, можно понять, с вами то что - йог, что ли? ;)
Красавчик, против тренда встал!!!
Смысл этой комбинации в том, что организатор заранее!!! устанавливает цену, по которой закроет свои позы.
В данном случае это 1.3085 - 1.3052. При этом оставляет следы своих намерений в виде характерных двух свеч.
Правая свеча указывает будущее направление движения. Но..., откуда появится для организатора бабло???
Его нужно забрать у кого - либо, у Вас, к примеру... Для этого нужно загнать вас и других подобных в ваш тренд или в противоход.
Примерно до 1.4319 - 1.618 от высоты этих свеч на дневном фрейме. Часто и выше...
Теперь ничто не мешает организатору насладиться халявой.
Что Вы и увидите на Луне... Так что, добро пожаловать по тренду, покупайте больше и больше.
А я продаю с значимых уровней, усиливая позу. Зная, где будет скоро цена.
Так что, ничего личного. Для КУКЛа это только бизнес...
Действия КУКЛа на USDCAD:
Фунт на часе...
Проверяйте теорию:
немного параллельный вопрос, а как его с нефтью увязывают, так то похоже но куда это прикладывать:
А я лежа ;)
А я стоя на голове.
У одного руки заняты, можно понять, с вами то что - йог, что ли? ;)
я подумал что СБ - это не что иное, как СуперБомба
естественно под стол свалился, и пока еще не вставал ;)
ну вот же:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Unicornis, 2018.12.05 17:23
Это вам тут не СБ в карманах гонять )))
Вот Ауди с другого счета...
На часе выход на 66.6% коррекции к предыдущему движению.
А основной ход вниз (план по Ауди лежит выше по теме)
Кто держит NZDUSD, то выход по ТР на 0.6824
Пока можно еще усилиться ...
Смысл этой комбинации в том, что организатор заранее!!! устанавливает цену, по которой закроет свои позы.
Так что, ничего личного. Для КУКЛа это только бизнес...
Действия КУКЛа на USDCAD:
ладно, ладно, все! понял. Торгуйте, я в только в тренды верю.Так что нам не по пути.
я подумал что СБ - это не что иное, как СуперБомба
естественно под стол свалился, и пока еще не вставал ;)
ну вот же:
...гонять ее в карманах??? Да вы батенька гигант, кхм, мысли. Но в одном купе поезда я бы поостерегся с вами ездить... ;))) (+прочитал "и пока еще не вставил" ).
Смысл этой комбинации в том, что организатор заранее!!! устанавливает цену, по которой закроет свои позы.
В данном случае это 1.3085 - 1.3052. При этом оставляет следы своих намерений в виде характерных двух свеч.
Правая свеча указывает будущее направление движения. Но..., откуда появится для организатора бабло???
Его нужно забрать и кого - либо, у Вас, к примеру... Для этого нужно загнать вас и других подобных в ваш тренд или в противоход.
Примерно до 1.4319 - 1.618 от высоты этих свеч на дневном фрейме. Часто и выше...
Теперь ничто не мешает организатору насладиться халявой.
Что Вы и увидите на Луне... Так что, добро пожаловать по тренду, покупайте больше и больше.
А я продаю с значимых уровней, усиливая позу. Зная, где будет скоро цена.
Так что, ничего личного. Для КУКЛа это только бизнес...
Действия КУКЛа на USDCAD:
Фунт на часе...
Проверяйте теорию:
Критерий отбора палок-рельс?:
...гонять ее в карманах??? Да вы батенька гигант, кхм, мысли. Но в одном купе поезда я бы поостерегся с вами ездить... ;))) (+прочитал "и пока еще не вставил" ).
Возможно ;)
НО ...
не отец русской демократии ;)