FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 208

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Lesorub:

для USDCAD:


Большое спасибо. До сих пор промахи свои разбираю.)

 
Renat Akhtyamov:

Север может и рубит по фунту, но торгует он не одну пару, 100%.

Что получается в сумме - молчит, факт

Его методом можно торговать только малыми лотами с большим запасом депозита и желательно с низким свопом.

Допустим я бы кому то поверил в январе 15 го года, что цена евры будет выше 1,2(только подождать надо). 

Действительно, всего три года прошло (дальше только сарказм).....

Мой вывод-никакого долгосрока. 

Я утверждаю, что цена фунта будет 1 к 1, только надо подождать, долго подождать, очень долго подождать)))...............

 

упс Да не трогайте вы пока его.)

 

Что то евра не торопиться вниз. Никак точно 15 фигуру будет тестировать, как я и писал выше.)))

Или все таки нет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Что то евра не торопиться вниз. Никак точно 15 фигуру будет тестировать, как я и писал выше.)))

Или все таки нет.

Будет. Как я понимаю там несколько точек для наказания основной массы трейдеров.)

 
sterva:

Будет. Как я понимаю там несколько точек для наказания основной массы трейдеров.)

Про какие точки речь? 
Расскажите пожалуйста свое видение. 
 
Roman Kutemov:
Про какие точки речь? 
Расскажите пожалуйста свое видение. 

Все очень схоже с фибками. Уровни в процентах. Срабатывает, но как и все здесь не всегда.

Считаю евра будет сейчас идти в рост с регулярным выносом стопов. Точки (уровни) нужны только для более точного входа или установки ордеров. 

Теория описана. Правильно пользоваться я не умею. Иногда тихонько копирую сделки у того кто понимает.)))

 
sterva:

Все очень схоже с фибками. Уровни в процентах. Срабатывает, но как и все здесь не всегда.

Считаю евра будет сейчас идти в рост с регулярным выносом стопов. Точки (уровни) нужны только для более точного входа или установки ордеров. 

Теория описана. Правильно пользоваться я не умею. Иногда тихонько копирую сделки у того кто понимает.)))

Ясно. Я думал, что может вы отслеживаете точки где входит большинство. 
 
Lesorub:

Также, всем стоящим по тренду и  "покупающим еще"..., посвящается:

Чтоб мы без вас делали...        

Огромное СПС!

 

Да не за что...

Фунт взял свою цель с дневок (снимок выше).

Куплен двумя ордерами с целью 1.2746

Основание: бай сетап с М30

                  

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