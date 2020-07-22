FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 208
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для USDCAD:
Большое спасибо. До сих пор промахи свои разбираю.)
Север может и рубит по фунту, но торгует он не одну пару, 100%.
Что получается в сумме - молчит, факт
Его методом можно торговать только малыми лотами с большим запасом депозита и желательно с низким свопом.
Допустим я бы кому то поверил в январе 15 го года, что цена евры будет выше 1,2(только подождать надо).
Действительно, всего три года прошло (дальше только сарказм).....
Мой вывод-никакого долгосрока.
Я утверждаю, что цена фунта будет 1 к 1, только надо подождать, долго подождать, очень долго подождать)))...............
Да не трогайте вы пока его.)
Что то евра не торопиться вниз. Никак точно 15 фигуру будет тестировать, как я и писал выше.)))
Или все таки нет.
Что то евра не торопиться вниз. Никак точно 15 фигуру будет тестировать, как я и писал выше.)))
Или все таки нет.
Будет. Как я понимаю там несколько точек для наказания основной массы трейдеров.)
Будет. Как я понимаю там несколько точек для наказания основной массы трейдеров.)
Про какие точки речь?
Все очень схоже с фибками. Уровни в процентах. Срабатывает, но как и все здесь не всегда.
Считаю евра будет сейчас идти в рост с регулярным выносом стопов. Точки (уровни) нужны только для более точного входа или установки ордеров.
Теория описана. Правильно пользоваться я не умею. Иногда тихонько копирую сделки у того кто понимает.)))
Все очень схоже с фибками. Уровни в процентах. Срабатывает, но как и все здесь не всегда.
Считаю евра будет сейчас идти в рост с регулярным выносом стопов. Точки (уровни) нужны только для более точного входа или установки ордеров.
Теория описана. Правильно пользоваться я не умею. Иногда тихонько копирую сделки у того кто понимает.)))
Также, всем стоящим по тренду и "покупающим еще"..., посвящается:
Чтоб мы без вас делали...
Огромное СПС!
Да не за что...
Фунт взял свою цель с дневок (снимок выше).
Куплен двумя ордерами с целью 1.2746
Основание: бай сетап с М30