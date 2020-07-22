FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 172
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К этому еще надо карты Таро раскинуть, и не помешает на кофейной гуще уточниться. А уж о магическом шаре вообще забывать не стоит
Держи, Костян, наколочку...
Сообразишь, заработаешь.
А нет, так и будете, чушь прекрасную нести...
Держи, Костян, наколочку...
Сообразишь, заработаешь.
А нет, так и будете, чушь прекрасную нести...
Ну куды мне до вас, я так помаленьку, не спеша уж как привык
По луню ставка выростет
куда пойдем?
93 п. на новостях...
От безделия...
Вот и кухни...
Цена движется, а всем хрен...
Вот и кухни...
Цена движется, а всем хрен...
Как то тоже разбирался с таким же случаем
В итоге нашел ответы в почте терминала
Там у тебя глухо или сообщений небось тьма?
Как то тоже разбирался с таким же случаем
В итоге нашел ответы в почте терминала
Там у тебя глухо или сообщений небось тьма?
Чушь какая - то...
Движение закончилось, все купилось...
Чушь какая - то...
Движение закончилось, все купилось...
ДЦ не смог тебе выделить маржу скорее всего...ева же валится и валится, так что...
ДЦ не смог тебе выделить маржу...
Жмоты...
В другом спецом открывал в это время 0.5 лота, без проблем.
На часе селл рельсу нарисовали этим движением.
Цель сразу возьмут или через загон в верх (чаще всего...)???