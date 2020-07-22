FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 172

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Konstantin Nikitin:

К этому еще надо карты Таро раскинуть, и не помешает на кофейной гуще уточниться. А уж о магическом шаре вообще забывать не стоит

Держи, Костян, наколочку...

Сообразишь, заработаешь.

А нет, так и будете, чушь прекрасную нести... 


 
Lesorub:

Держи, Костян, наколочку...

Сообразишь, заработаешь.

А нет, так и будете, чушь прекрасную нести... 

Ну куды мне до вас, я так помаленьку, не спеша уж как привык

 

По луню ставка выростет

куда пойдем?

 

93 п. на новостях...



 

От безделия...


 

Вот и кухни... 

Цена движется, а всем хрен...


 
Lesorub:

Вот и кухни... 

Цена движется, а всем хрен...

Как то тоже разбирался с таким же случаем

В итоге нашел ответы в почте терминала

Там у тебя глухо или сообщений небось тьма?

 
Renat Akhtyamov:

Как то тоже разбирался с таким же случаем

В итоге нашел ответы в почте терминала

Там у тебя глухо или сообщений небось тьма?

Чушь какая - то...

Движение закончилось, все купилось...


 
Lesorub:

Чушь какая - то...

Движение закончилось, все купилось...

ДЦ не смог тебе выделить маржу скорее всего...

ева же валится и валится, так что...
 
Renat Akhtyamov:

ДЦ не смог тебе выделить маржу...

Жмоты...

В другом спецом открывал в это время 0.5 лота, без проблем.       

На часе селл рельсу нарисовали этим движением.

Цель сразу возьмут или через загон в верх (чаще всего...)???

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