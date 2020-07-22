FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 96

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Renat Akhtyamov:

Биток валится

Все по плану

Его цена на сей час:


 
Lesorub:

Странно!!! Открыл Биномо, котиры идут во всю...

Раньше, кроме битка, не было торгов в выходные:

Пятница закрылась по Евре  1.1656, а здесь рисуют уже 1.1518... ГЭП или лажа???

Лажа, но туда идём. А потом только север.
 
Иван Юрченко:
Лажа, но туда идём. А потом только север.

Привет!!! Накуя тогда рисовать такую ценУ ???

 
Lesorub:

Привет!!! Накуя тогда рисовать такую ценУ ???

ХЗ

 
Lesorub:

Привет!!! Накуя тогда рисовать такую ценУ ???

Жду открытия чтобы продать, а потом на всю котлету купить.

 
Иван Юрченко:
Жду открытия чтобы продать, а потом на всю котлету купить.

Чего????

 Персики????

 
Lesorub:

Чего????

 Персики????

Евро

 
Lesorub:

Странно!!! Открыл Биномо, котиры идут во всю...

Раньше, кроме битка, не было торгов в выходные:

Пятница закрылась по Евре  1.1656, а здесь рисуют уже 1.1518... ГЭП или лажа???

торги пошли

лажа конечно, зато известна верная цена

покупай

)

 
Renat Akhtyamov:

торги пошли

лажа конечно, зато известна верная цена

покупай

)

Лучше продать до 1.1600 на 58 пунктов...  (со стопом)

 
Lesorub:

Лучше продать до 1.1600 на 58 пунктов...  (со стопом)

на биномах покупай имелось ввиду
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