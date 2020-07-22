FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 96
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Биток валится
Все по плану
Его цена на сей час:
Странно!!! Открыл Биномо, котиры идут во всю...
Раньше, кроме битка, не было торгов в выходные:
Пятница закрылась по Евре 1.1656, а здесь рисуют уже 1.1518... ГЭП или лажа???
Лажа, но туда идём. А потом только север.
Привет!!! Накуя тогда рисовать такую ценУ ???
Привет!!! Накуя тогда рисовать такую ценУ ???
Привет!!! Накуя тогда рисовать такую ценУ ???
Жду открытия чтобы продать, а потом на всю котлету купить.
Чего????
Персики????
Чего????
Персики????
Странно!!! Открыл Биномо, котиры идут во всю...
Раньше, кроме битка, не было торгов в выходные:
Пятница закрылась по Евре 1.1656, а здесь рисуют уже 1.1518... ГЭП или лажа???
торги пошли
лажа конечно, зато известна верная цена
покупай
)
торги пошли
лажа конечно, зато известна верная цена
покупай
)
Лучше продать до 1.1600 на 58 пунктов... (со стопом)
Лучше продать до 1.1600 на 58 пунктов... (со стопом)