FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 170

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Lesorub:

Я тебя в последнее время совсем не понимаю...

естественно

меня тут почти никто уже не понимает

но я наблюдаю, как в этом же направлении движется еще один человек, т.е. пишет одну фишку за другой.

Плюс в том, что он уже знает, что такое в работу не годится, и остается всё меньше и меньше вариантов.

Всё это путь к успеху и огромный опыт.

 

Я не вмешиваюсь в ваш разговор, просто покажу свой прогноз.


 

На 1.15200 сходим, сегодня - завтра ? Очень надо, у меня там одна продажная "шкурка" зависла ))))

   

 
Vladimir Sadov:

На 1.15200 сходим, сегодня - завтра ? Очень надо, у меня там одна продажная "шкурка" зависла ))))

Возможно, случайно сходит на 1.1550, но ниже как-то Я не вижу - все предпосылки к росту

 

Седня есть шанс поиметь фунта... План выше.


 
Aleksandr Yakovlev:

По моему графику надо дождаться пробоя и закрепления, потом наверх.

На 4х часовом там вообще цель 1.22

Полет продолжается


 

В конце концов сколько можно сливать, решил конкретно заняться теорией...

Правильное управление утверждает, что если верно А и Б, то верно и С. Неправиль­ное - утверждает, что если А и Б верно, то С ... лишь иногда. Правиль­ное управление капиталом в отличие от неправильного никогда не дик­тует, когда входить в рынок или выходить из рынка. Подобные управ­ленческие модели лучше всего определить как управление "торговлей" или "рисками", которое не имеет ничего общего с правильными мето­дами управления капиталом.

       Управление капиталом особенно эффективно в применении к раз­личным комбинациям упомянутых форм торговли просто потому, что каждый метод или рынок приносит либо убытки, либо прибыли. При­чем абсолютно не имеет значения, какая стратегия принесла вам убытки (или прибыли), а также на каком рынке вы торгуете, - это дей­ствительно не важно.

Решения, принимаемые вообще по каждой сделке, в определенной степени отно­сятся к сфере управления капиталом, даже если сам трейдер не имеет об этом никакого представления.

Некоторые трейдеры вообще не воспринимают управление капиталом как процесс логического мы­шления. Это очень опасный путь. Меня изумляет, сколько времени многие трейдеры тратят, чтобы узнать, когда войти в рынок и когда выйти из него, но на все остальные вопросы отводят время, достаточ­ное только для того, чтобы бросить дротик.

Для игрока, который постоянно ставит фиксированные 10 долларов на каждое па­ри, не увеличивая при этом размера ставки, чистая сумма счета была бы равна 600 долларов. Однако увеличение и уменьшение каждой ставки увеличивает доход на 683%. Если бы трейдер ставил фиксиро­ванные 25 долларов при каждом подбрасывании, то чистая сумма сче­та составила бы в конце 1.350 долларов. Увеличивая размер ставки по мере роста суммы счета, можно увеличить доход на 2.788%. Если бы трейдер ставил на каждое подбрасывание фиксированно по 40 долла­ров, то после двух проигрышей подряд он уже не смог бы продолжать. Поэтому, уменьшая сумму риска при каждом подбрасывании, трейдер смог бы продержаться в игре.

Во-вторых, слишком большая ставка риска при каждой сделке мо­жет превратить выигрышную ситуацию в проигрышную. Даже если трейдер не полностью исчерпает свой счет (теоретически), уменьше­ние счета приведет к чистому убытку в размере 79% после 100 подбра­сываний.(с)

Райан Джонс

Колорадо Спрингз, Колорадо Март, 1999г.

 
Aleksandr Yakovlev:

Полет продолжается


Полагаю, все снесут...

 

А это мой план на безобразие:


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