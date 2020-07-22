FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 170
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Я тебя в последнее время совсем не понимаю...
естественно
меня тут почти никто уже не понимает
но я наблюдаю, как в этом же направлении движется еще один человек, т.е. пишет одну фишку за другой.
Плюс в том, что он уже знает, что такое в работу не годится, и остается всё меньше и меньше вариантов.
Всё это путь к успеху и огромный опыт.
Я не вмешиваюсь в ваш разговор, просто покажу свой прогноз.
На 1.15200 сходим, сегодня - завтра ? Очень надо, у меня там одна продажная "шкурка" зависла ))))
На 1.15200 сходим, сегодня - завтра ? Очень надо, у меня там одна продажная "шкурка" зависла ))))
Возможно, случайно сходит на 1.1550, но ниже как-то Я не вижу - все предпосылки к росту
Седня есть шанс поиметь фунта... План выше.
По моему графику надо дождаться пробоя и закрепления, потом наверх.
На 4х часовом там вообще цель 1.22
Полет продолжается
В конце концов сколько можно сливать, решил конкретно заняться теорией...
Правильное управление утверждает, что если верно А и Б, то верно и С. Неправильное - утверждает, что если А и Б верно, то С ... лишь иногда. Правильное управление капиталом в отличие от неправильного никогда не диктует, когда входить в рынок или выходить из рынка. Подобные управленческие модели лучше всего определить как управление "торговлей" или "рисками", которое не имеет ничего общего с правильными методами управления капиталом.
Управление капиталом особенно эффективно в применении к различным комбинациям упомянутых форм торговли просто потому, что каждый метод или рынок приносит либо убытки, либо прибыли. Причем абсолютно не имеет значения, какая стратегия принесла вам убытки (или прибыли), а также на каком рынке вы торгуете, - это действительно не важно.
Решения, принимаемые вообще по каждой сделке, в определенной степени относятся к сфере управления капиталом, даже если сам трейдер не имеет об этом никакого представления.
Некоторые трейдеры вообще не воспринимают управление капиталом как процесс логического мышления. Это очень опасный путь. Меня изумляет, сколько времени многие трейдеры тратят, чтобы узнать, когда войти в рынок и когда выйти из него, но на все остальные вопросы отводят время, достаточное только для того, чтобы бросить дротик.
Для игрока, который постоянно ставит фиксированные 10 долларов на каждое пари, не увеличивая при этом размера ставки, чистая сумма счета была бы равна 600 долларов. Однако увеличение и уменьшение каждой ставки увеличивает доход на 683%. Если бы трейдер ставил фиксированные 25 долларов при каждом подбрасывании, то чистая сумма счета составила бы в конце 1.350 долларов. Увеличивая размер ставки по мере роста суммы счета, можно увеличить доход на 2.788%. Если бы трейдер ставил на каждое подбрасывание фиксированно по 40 долларов, то после двух проигрышей подряд он уже не смог бы продолжать. Поэтому, уменьшая сумму риска при каждом подбрасывании, трейдер смог бы продержаться в игре.
Во-вторых, слишком большая ставка риска при каждой сделке может превратить выигрышную ситуацию в проигрышную. Даже если трейдер не полностью исчерпает свой счет (теоретически), уменьшение счета приведет к чистому убытку в размере 79% после 100 подбрасываний.(с)
Райан Джонс
Колорадо Спрингз, Колорадо Март, 1999г.
Полет продолжается
Полагаю, все снесут...
А это мой план на безобразие:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Lesorub, 2018.10.14 11:19
Ну и тягомотина...
А - ха - ха...
481 пункт на базе...