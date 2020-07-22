FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 63

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Vitaly Muzichenko:

Минимум - это объёмы с СМЕ, но не с оанды с 5000 клиентов, на основании чего и отображается статистика. 

На СМЕ объемы - это не то что Вы думаете.

Там контракты.

Поэтому смело ставьте отложки кратно объему и на уровни с плавающей ценой которые там есть.

Правда нужно сначала как минимум немножко вникнуть - как и что, а потом посчитать уровни.

Будет такой мини граальчик.

Я его гонял, норм.

© new-rena
 
Renat Akhtyamov:

На СМЕ объемы - это не то что Вы думаете.

Там контракты.

Поэтому смело ставьте отложки кратно объему и на уровни которые там есть.

Правда нужно сначала как минимум немножко вникнуть - как и что, а потом посчитать уровни.

Будет такой мини граальчик.

Я его гонял, норм.

© new-rena

КластерДельта работает отменно, и по ней сама система по VSA. По оанде не работает, потому что там объёмы - фейк.

 
Vitaly Muzichenko:

КластерДельта работает отменно, и по ней сама система по VSA. По оанде не работает, потому что там объёмы - фейк.

Опыт нужен. С ходу не получиться на все 100.

Среднесрок. Ждать долго.

 
Renat Akhtyamov:
Опыт нужен

Для того чтобы уехать на автобусе - нужен не опыт, а расписание. Тоже самое касается и объёмов.

 
Vitaly Muzichenko:

Для того чтобы уехать на автобусе - нужен не опыт, а расписание. Тоже самое касается и объёмов.

Если бы куклу не нужны были деньги спекулей, то все работало бы и по оанде отменно.

Вникнув в информацию на СМЕ, можно будет выявить со временем это все и по Оанде, что намного проще.

 

Ну что, поторгуем?


 

Золото, точка входа возникла пораньше, на самой Вершине Коррекционного отката образовался Нисходящий Канала с Ускорением, при сломе Коррекции(М1) сигнал на Sell


 

в продолжении истории с Золотом


 

Английский фунт/Американский доллар

Глобально: Нисходящий тренд, посему в Коррекционных откатах ждем их слома и встаем на Sell


 
Renat Akhtyamov:

как то писали

евра при объемах 60/40 по оанде врезала 500 пунктов против шерсти

но потом спокойнехонько продолжила рост, отыграв свои 500 пунктов

считаю, что кукл как раз ходит в этих пределах и скорее всего если больше, то это типа брексита с возвратом к логике объемов покупок и продаж

я к тому, что если риск зашкален, то жди беды

если не учитываешь объемы - то это игра на удачу

Спасибо большое,  да черт возьми, если в таком флете сидеть...действительно нужно адское терпение... и в чем же тогда риск будет заключаться, т. е. где заработок... а еще лучше - где адреналин погонять...если так все предсказуемо...(((

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