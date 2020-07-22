FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 63
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Минимум - это объёмы с СМЕ, но не с оанды с 5000 клиентов, на основании чего и отображается статистика.
На СМЕ объемы - это не то что Вы думаете.
Там контракты.
Поэтому смело ставьте отложки кратно объему и на уровни с плавающей ценой которые там есть.
Правда нужно сначала как минимум немножко вникнуть - как и что, а потом посчитать уровни.
Будет такой мини граальчик.
Я его гонял, норм.© new-rena
На СМЕ объемы - это не то что Вы думаете.
Там контракты.
Поэтому смело ставьте отложки кратно объему и на уровни которые там есть.
Правда нужно сначала как минимум немножко вникнуть - как и что, а потом посчитать уровни.
Будет такой мини граальчик.
Я его гонял, норм.© new-rena
КластерДельта работает отменно, и по ней сама система по VSA. По оанде не работает, потому что там объёмы - фейк.
КластерДельта работает отменно, и по ней сама система по VSA. По оанде не работает, потому что там объёмы - фейк.
Опыт нужен. С ходу не получиться на все 100.
Среднесрок. Ждать долго.
Опыт нужен
Для того чтобы уехать на автобусе - нужен не опыт, а расписание. Тоже самое касается и объёмов.
Для того чтобы уехать на автобусе - нужен не опыт, а расписание. Тоже самое касается и объёмов.
Если бы куклу не нужны были деньги спекулей, то все работало бы и по оанде отменно.
Вникнув в информацию на СМЕ, можно будет выявить со временем это все и по Оанде, что намного проще.
Ну что, поторгуем?
Золото, точка входа возникла пораньше, на самой Вершине Коррекционного отката образовался Нисходящий Канала с Ускорением, при сломе Коррекции(М1) сигнал на Sell
в продолжении истории с Золотом
Английский фунт/Американский доллар
Глобально: Нисходящий тренд, посему в Коррекционных откатах ждем их слома и встаем на Sell
как то писали
евра при объемах 60/40 по оанде врезала 500 пунктов против шерсти
но потом спокойнехонько продолжила рост, отыграв свои 500 пунктов
считаю, что кукл как раз ходит в этих пределах и скорее всего если больше, то это типа брексита с возвратом к логике объемов покупок и продаж
я к тому, что если риск зашкален, то жди беды
если не учитываешь объемы - то это игра на удачу
Спасибо большое, да черт возьми, если в таком флете сидеть...действительно нужно адское терпение... и в чем же тогда риск будет заключаться, т. е. где заработок... а еще лучше - где адреналин погонять...если так все предсказуемо...(((