FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 174
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еву продаем, без сомнений
может быть...
еву продаем, без сомнений
гепнет внизз, тамм подумаем
"Какие ваши доказательства" - сколько можно гепать эту чертову евру...или уже полный писец ей пришел...я все-таки больше баксу не верю, думаю что он того - блефует, а сил нету никаких...как в анекдоте...вы тоже говорите, что можете... не хило оттопырится....))) я то весь в покупках... по всем фронтам...еле держусь ужо...все патроны кончились...((
Вчера я думал что сегодня будет второе дно в подарок, сегодня уже думаю что первое еще не раскочегарилось. Толи конец года наоборот, толи с опозданием повторяем 2016г.
Рисуем второе дно фунта, но индекс дальше не пошел.
"Какие ваши доказательства" - сколько можно гепать эту чертову евру...или уже полный писец ей пришел...я все-таки больше баксу не верю, думаю что он того - блефует, а сил нету никаких...как в анекдоте...вы тоже говорите, что можете... не хило оттопырится....))) я то весь в покупках... по всем фронтам...еле держусь ужо...все патроны кончились...((
#1721
#1721
Сспасибо...хорошо ббы было, но уже гготовлюсь на ввыход...да подвела меня настырная вера в конец бакса...что-то я слишком самоуверился... чуйку следования за рынком потерял...((
Сспасибо...хорошо ббы было, но уже гготовлюсь на ввыход...да подвела меня настырная вера в конец бакса...что-то я слишком самоуверился... чуйку следования за рынком потерял...((
шанс конечно есть, до максимума(2016) индекса 2-е полоски:
шанс конечно есть, до максимума(2016) индекса 2-е полоски:
Спасибо друг, утешил... где эта последняя полоска...не недоживу... шанс минимален, но судя по графику, коррекция где-то рядом...долью завтра на свопы, может продержусь....