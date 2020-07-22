FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 174

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Renat Akhtyamov:

еву продаем, без сомнений


может быть...


 
Renat Akhtyamov:

еву продаем, без сомнений

гепнет внизз, тамм подумаем

"Какие ваши доказательства" - сколько можно гепать эту чертову евру...или уже полный писец ей пришел...я все-таки больше баксу не верю, думаю что он того - блефует, а сил нету никаких...как в анекдоте...вы тоже говорите, что можете... не хило оттопырится....))) я то весь в покупках... по всем фронтам...еле держусь ужо...все патроны кончились...((


 
 
Хитер фунт, завлекает купить.
 
Unicornis:
Вчера я думал что сегодня будет второе дно в подарок, сегодня уже думаю что первое еще не раскочегарилось. Толи конец года наоборот, толи с опозданием повторяем 2016г.

Рисуем второе дно фунта, но индекс дальше не пошел.

 
Сергей Криушин:

"Какие ваши доказательства" - сколько можно гепать эту чертову евру...или уже полный писец ей пришел...я все-таки больше баксу не верю, думаю что он того - блефует, а сил нету никаких...как в анекдоте...вы тоже говорите, что можете... не хило оттопырится....))) я то весь в покупках... по всем фронтам...еле держусь ужо...все патроны кончились...((


 
Renat Akhtyamov:

Сспасибо...хорошо ббы было, но уже гготовлюсь на ввыход...да подвела меня настырная вера в конец бакса...что-то я слишком самоуверился... чуйку следования за рынком потерял...((

ввылетаю

 
Сергей Криушин:

Сспасибо...хорошо ббы было, но уже гготовлюсь на ввыход...да подвела меня настырная вера в конец бакса...что-то я слишком самоуверился... чуйку следования за рынком потерял...((


шанс конечно есть, до максимума(2016) индекса 2-е полоски:

похороны бакса

 
Unicornis:

шанс конечно есть, до максимума(2016) индекса 2-е полоски:


Спасибо друг, утешил... где эта последняя полоска...не недоживу... шанс минимален, но судя по графику, коррекция где-то рядом...долью завтра  на свопы, может продержусь....

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