FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 175
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Спасибо друг, утешил... где эта последняя полоска...не недоживу... шанс минимален, но судя по графику, коррекция где-то рядом...долью завтра на свопы, может продержусь....
Как всё интересно)
Неужели вам так нравится сливать депозит, что торгуете стрёмный евро/доллар?
Спасибо друг, утешил... где эта последняя полоска...не недоживу... шанс минимален, но судя по графику, коррекция где-то рядом...долью завтра на свопы, может продержусь....
"может не надо"(c) ? Много рассчитывало что рядом. На самую страшную(верхнюю) не смотри, она фунта(и евру наверно)не трогает. Сейчас как Трамп как сказанет что младенцев не граждан будет есть живьем и ....
Как всё интересно)
Неужели вам так нравится сливать депозит, что торгуете стрёмный евро/доллар?
Да все они одинаковые...главное в ход попасть, а так для меня большой разницы нет... смотрю с Н4 на М15... уровни индикаторы и вперед... одна беда - цена медленно движется... это меня убивает, железного терпения не хватает...сливаю что ж привычка такая, никак сломать не могу...иногда что-то вдруг переворачивается с выигрыша на проигрыш как не зайдешь все мимо...что делать как говорится: не мы такие - рынок так ходит...каждый живет в своих шорах, со своими тараканами, по умному сказать - в своей парадигме... вот и ищешь способ обмануть себя - ну и находишь, долго искать то не надо...))
Да все они одинаковые...главное в ход попасть, а так для меня большой разницы нет... смотрю с Н4 на М15... уровни индикаторы и вперед... одна беда - цена медленно движется... это меня убивает, железного терпения не хватает...сливаю что ж привычка такая, никак сломать не могу...иногда что-то вдруг переворачивается с выигрыша на проигрыш как не зайдешь все мимо...что делать как говорится: не мы такие - рынок так ходит...каждый живет в своих шорах, со своими тараканами, по умному сказать - в своей парадигме... вот и ищешь способ обмануть себя - ну и находишь, долго искать то не надо...))
Сергей, а как Вы боретесь с просадкой?
948 п. на базе...
Жду откат на тестирование НК.
Вход 1.2799, 1.2764
ТР 1.3068
Спасибо, тоже так пока держу позы...
Сергей, а как Вы боретесь с просадкой?
ну вопрос конечно интересный...да никак пока не получается...без стопов по чуйке на все и крою если по фундаменту и анализу разворот. а без контроля - трал на всех и по безубытку...сейчас вот фортуна что-то отвернулась, не мой рынок никак не могу приспособиться к такому ходу в разнобой все пары что-то как-то не так идут...))
ну вопрос конечно интересный...да никак пока не получается...без стопов по чуйке на все и крою если по фундаменту и анализу разворот. а без контроля - трал на всех и по безубытку...сейчас вот фортуна что-то отвернулась, не мой рынок никак не могу приспособиться к такому ходу в разнобой все пары что-то как-то не так идут...))
применительно к Вашей стратегии я бы посоветовал Вам порыть код базу на трал профита/убытка
Да, спасибо, есть такое дело - пользуюсь, а вот советникам даже с хорошим тестером что-то не могу доверится на все сто, один раз без причины сов с ума сошел и на моих глазах слил мне депозит в один момент...мне эту панику ступор и шок не забыть наверное никогда... вот повезло опять взял малеха, вроде по фен-шую пошло...))
добавлю:вот такие тралы от Барабаашки очень хороши...особенно с частичным закрытием - любой сов делает граалем...))
948 п. на базе...
Жду откат на тестирование НК.
Вход 1.2799, 1.2764
ТР 1.3068
Скажите, у вас несколько доливок,
Ориентируюсь на ZZ60-0-0