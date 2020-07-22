FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 175

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Сергей Криушин:

Спасибо друг, утешил... где эта последняя полоска...не недоживу... шанс минимален, но судя по графику, коррекция где-то рядом...долью завтра  на свопы, может продержусь....

Как всё интересно)

Неужели вам так нравится сливать депозит, что торгуете стрёмный евро/доллар?

 
Сергей Криушин:

Спасибо друг, утешил... где эта последняя полоска...не недоживу... шанс минимален, но судя по графику, коррекция где-то рядом...долью завтра  на свопы, может продержусь....

"может не надо"(c) ? Много рассчитывало что рядом. На самую страшную(верхнюю) не смотри, она фунта(и евру наверно)не трогает. Сейчас как Трамп как сказанет что младенцев не граждан будет есть живьем  и ....

миг

 
Vitaly Muzichenko:

Как всё интересно)

Неужели вам так нравится сливать депозит, что торгуете стрёмный евро/доллар?

Да все они одинаковые...главное в ход попасть, а так для меня большой разницы нет... смотрю с Н4 на М15... уровни индикаторы и вперед... одна беда - цена медленно движется... это меня убивает, железного терпения не хватает...сливаю что ж привычка такая, никак сломать не могу...иногда что-то вдруг переворачивается с выигрыша на проигрыш как не зайдешь все мимо...что делать как говорится: не мы такие - рынок так ходит...каждый живет в своих шорах, со своими тараканами, по умному сказать - в своей парадигме... вот и ищешь способ обмануть себя - ну и находишь, долго искать то не надо...))  

 
Сергей Криушин:

Да все они одинаковые...главное в ход попасть, а так для меня большой разницы нет... смотрю с Н4 на М15... уровни индикаторы и вперед... одна беда - цена медленно движется... это меня убивает, железного терпения не хватает...сливаю что ж привычка такая, никак сломать не могу...иногда что-то вдруг переворачивается с выигрыша на проигрыш как не зайдешь все мимо...что делать как говорится: не мы такие - рынок так ходит...каждый живет в своих шорах, со своими тараканами, по умному сказать - в своей парадигме... вот и ищешь способ обмануть себя - ну и находишь, долго искать то не надо...))  

Сергей, а как Вы боретесь с просадкой?

 
Lesorub:

948 п. на базе...

Жду откат на тестирование НК.

Вход 1.2799, 1.2764

ТР 1.3068 

Спасибо, тоже так пока держу позы...

 
Renat Akhtyamov:

Сергей, а как Вы боретесь с просадкой?

ну вопрос конечно интересный...да никак пока не получается...без стопов по чуйке на все и крою если по фундаменту и анализу разворот. а без контроля - трал на всех и по безубытку...сейчас вот фортуна что-то отвернулась, не мой рынок никак не могу приспособиться к такому ходу в разнобой все пары что-то как-то не так идут...))

 
Сергей Криушин:

ну вопрос конечно интересный...да никак пока не получается...без стопов по чуйке на все и крою если по фундаменту и анализу разворот. а без контроля - трал на всех и по безубытку...сейчас вот фортуна что-то отвернулась, не мой рынок никак не могу приспособиться к такому ходу в разнобой все пары что-то как-то не так идут...))

применительно к Вашей стратегии я бы посоветовал Вам порыть код базу на трал профита/убытка
 
Renat Akhtyamov:
применительно к Вашей стратегии я бы посоветовал Вам порыть код базу на трал профита/убытка

Да, спасибо, есть такое дело - пользуюсь, а вот советникам даже с хорошим тестером что-то не могу доверится на все сто, один раз без причины сов с ума сошел и на моих глазах слил мне депозит в один момент...мне эту панику  ступор  и шок не забыть наверное никогда... вот повезло опять взял малеха, вроде по фен-шую пошло...))

добавлю:вот такие тралы от Барабаашки очень хороши...особенно с частичным закрытием - любой сов делает граалем...))

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing Stairs                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingStairs(ulong m_ticket,ushort trldistance)
  {
   if(!RefreshRates())
      return;
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      if((m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen())>(Point()*trldistance))
        {
         if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*trldistance || (m_position.StopLoss()==0))
           {
            m_trade_partial.PositionModify(m_ticket,m_symbol.Bid()-Point()*trldistance,m_position.TakeProfit());
            if(HalfLots)
              {
               double half_volume=NormalizeDouble(m_position.Volume()/2,2);
               half_volume=LotCheck(half_volume);
               if(half_volume!=0.0 && half_volume!=m_position.Volume())
                  m_trade_partial.PositionClose(m_position.Ticket(),-1,half_volume);
               else
                  m_trade_partial.PositionClose(m_position.Ticket());
              }
           }
         else
           {
            m_trade_partial.PositionClose(m_ticket,-1);
           }
        }
     }
   else
     {
      if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*trldistance))
        {
         if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*trldistance)) || (m_position.StopLoss()==0))
           {
            m_trade_partial.PositionModify(m_ticket,m_symbol.Ask()+Point()*trldistance,m_position.TakeProfit());
            if(HalfLots)
              {
               double half_volume=NormalizeDouble(m_position.Volume()/2,2);
               half_volume=LotCheck(half_volume);
               if(half_volume!=0.0 && half_volume!=m_position.Volume())
                  m_trade_partial.PositionClose(m_position.Ticket(),-1,half_volume);
               else
                  m_trade_partial.PositionClose(m_position.Ticket());
              }
            else
              {
               m_trade_partial.PositionClose(m_position.Ticket());
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Lot Check                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotCheck(double lots)
  {
//--- calculate maximum volume
   double volume=NormalizeDouble(lots,2);
   double stepvol=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP);
   if(stepvol>0.0)
      volume=stepvol*MathFloor(volume/stepvol);
//---
   double minvol=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);
   if(volume<minvol)
      volume=0.0;
//---
   double maxvol=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX);
   if(volume>maxvol)
      volume=maxvol;
   return(volume);
  }      
//+------------------------------------------------------------------+
//| Close positions                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositions(const ENUM_POSITION_TYPE pos_type)
  {
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i))     // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
            if(m_position.PositionType()==pos_type) // gets the position type
               m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close a position by the specified symbol
  }       
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing                                                         |
//|   InpTrailingStop: min distance from price to Stop Loss          |
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailing()
  {
   if(InpTrailingStop==0)
      return;
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name() && m_position.Magic()==m_magic)
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
              {
               if(m_position.PriceCurrent()-m_position.PriceOpen()>ExtTrailingStop+ExtTrailingStep)
                  if(m_position.StopLoss()<m_position.PriceCurrent()-(ExtTrailingStop+ExtTrailingStep))
                    {
                     if(!m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),
                        m_symbol.NormalizePrice(m_position.PriceCurrent()-ExtTrailingStop),
                        m_position.TakeProfit()))
                        Print("Modify ",m_position.Ticket(),
                              " Position -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
                              ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());
                     RefreshRates();
                     m_position.SelectByIndex(i);
                     PrintResultModify(m_trade,m_symbol,m_position);
                     continue;
                    }
              }
            else
              {
               if(m_position.PriceOpen()-m_position.PriceCurrent()>ExtTrailingStop+ExtTrailingStep)
                  if((m_position.StopLoss()>(m_position.PriceCurrent()+(ExtTrailingStop+ExtTrailingStep))) || 
                     (m_position.StopLoss()==0))
                    {
                     if(!m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),
                        m_symbol.NormalizePrice(m_position.PriceCurrent()+ExtTrailingStop),
                        m_position.TakeProfit()))
                        Print("Modify ",m_position.Ticket(),
                              " Position -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
                              ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());
                     RefreshRates();
                     m_position.SelectByIndex(i);
                     PrintResultModify(m_trade,m_symbol,m_position);
                    }
              }

           }
  }
 
Lesorub:

948 п. на базе...

Жду откат на тестирование НК.

Вход 1.2799, 1.2764

ТР 1.3068 

Скажите, у вас несколько доливок, 
Вы для себя определяете глобальный тренд? По каким показателям? 
 
Roman Kutemov:
Скажите, у вас несколько доливок, 
Вы для себя определяете глобальный тренд? По каким показателям? 

Ориентируюсь на ZZ60-0-0


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